ПРЕМЬЕРА: «ЛЕГО. Мир юрского периода: Побег Индоминуса» 6 Марта, 2019 Убрать из закладок Добавить в закладки

Не пропустите захватывающие приключения в парке динозавров!

Неосторожно управляя вертолётом, владелец парка развлечений Саймон Мазрани разрушает главный аттракцион с динозаврами. Его помощнице Клэр поручают придумать новое развлечение для посетителей, и она находит невероятного гибрида динозавра Индоминуса, который способен менять окраску, как у хамелеона, а еще обожает есть хот-доги. Но есть одна загвоздка — проворный динозавр совершает побег из парка…

Смотрите премьеру мультфильма 9 марта в 17:30 МСК в эфире телеканала «Карусель».

