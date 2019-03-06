ПРЕМЬЕРА: «ЛЕГО. Мир юрского периода: Побег Индоминуса»

ПРЕМЬЕРА: «ЛЕГО. Мир юрского периода: Побег Индоминуса»

6 Марта, 2019

Не пропустите захватывающие приключения в парке динозавров!

Неосторожно управляя вертолётом, владелец парка развлечений Саймон Мазрани разрушает главный аттракцион с динозаврами. Его помощнице Клэр поручают придумать новое развлечение для посетителей, и она находит невероятного гибрида динозавра Индоминуса, который способен менять окраску, как у хамелеона, а еще обожает есть хот-доги. Но есть одна загвоздка — проворный динозавр совершает побег из парка…

Смотрите премьеру мультфильма 9 марта в 17:30 МСК в эфире телеканала «Карусель».
 

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