Премьера! Мультсериал «Бинг» 28 Февраля, 2019 Убрать из закладок Добавить в закладки

Бинг научит малышей, как правильно вести себя с друзьями и преодолевать трудности.

Бинг — маленький зайчик, который ходит в детский сад вместе с другими зверятами. Там они общаются, играют, слушают воспитателей и учатся всему, чему только могут научиться малыши.

Каждый день Бинг и друзья решают какую-нибудь важную для них проблему, справляются с трудностями, которые порой возникают. Открывая для себя огромный окружающий мир, малыши набираются опыта и познают себя. Каждый ребёнок сможет научится чему-то полезному у Бинга и его друзей!

Смотрите премьеру мультсериала «Бинг» со 2 марта по выходным в 07:40 МСК.