СОБЫТИЕ: Хотите стать героем «Больших праздников?» Напишите нам! 6 Марта, 2019 Убрать из закладок Добавить в закладки

Мы ждём ваших заявок на участие в программе!

Мечтаете отметить какое-нибудь важное достижение ребёнка, знаменательную дату и устроить дома яркое семейное торжество? Наша команда профессионалов — ведущая Аврора, дизайнер Катя и аниматор Федя — придут к вам на помощь с потрясающими идеями!

Напишите нам на адрес BP@1tv.com, расскажите о себе и своей семье, поделитесь идеями о празднике, который вы мечтаете устроить. Программа «Большие праздники» — это копилка великолепных идей к любому празднику по любому поводу. С нами ваши семейные торжества пройдут незабываемо!

Смотрите премьерные выпуски программы по субботам в 12:30 МСК в эфире телеканала «Карусель».