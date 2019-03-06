ПРЕМЬЕРА: Познавательная программа «ТриО!» 6 Марта, 2019 Убрать из закладок Добавить в закладки

Изучайте мир вместе с забавным трио!

Гек, Платон и Жужа — симпатичные существа, живущие в уютном домике в городском парке. Они очень любознательны и хотят получить ответы на самые разные вопросы: как живут животные в зоопарке, откуда появляются продукты в магазине, почему наступает ночь, где можно найти красивых бабочек зимой? Когда у наших героев возникает очередной вопрос, они отправляются искать на него ответ. А потом рассказывают всё, что узнали, маленькими телезрителям!

Познакомьтесь с забавными персонажами!

Гек — искренний и жизнерадостный, доверчивый и неутомимый герой. По возрасту Гек младше своих друзей, но очень хочет поскорее стать взрослым.

Жужа — лидер, «деловая колбаса», которая знает, «как надо», ещё до того, как все успели принять решение. Она обожает праздники и пользуется любым поводом, чтобы что-то отпраздновать.

Платон — умник, чудак, маленький философ. Серьёзный и вдумчивый, он всегда говорит спокойно и рассудительно. Платон очень любит учиться.

Съёмки программы проходили в настоящих музеях, школах, в цирке, в больнице, на корабле и даже в ракете! Каждый выпуск шоу посвящен интересной и важной теме, о которой герои понятно и доступно рассказывают малышам.

Смотрите премьерные выпуски «ТриО!» по субботам в 10:45 МСК в эфире телеканала «Карусель».