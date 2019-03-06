ЧИТАЛКА: Лучшие книги для прекрасных девочек 6 Марта, 2019 Убрать из закладок Добавить в закладки

Наши девчонки сделаны из земляник, чудес, магии, смелости, храбрости и смекалки! Каждая маленькая принцесса будет рада волшебному подарку!

«Первая раскраска для девочек»

Для малышек, которые только учатся познавать мир, эта книга может стать замечательным помощником! В книге учтены все особенности развития и восприятия детей раннего возраста (1-3 года), а рисунки подобраны специально для занятий с девочками. Раскрашивая забавные картинки яркими цветами, юная художница научится держать карандаш, закрепит знание основных цветов, разовьет мелкую моторику, глазомер, воображение и внимание. Автор издания – Олеся Жукова, известный логопед-практик.

Для маленьких первооткрывателей!





«Друзья Земляничной феи». Д. Штефани

Многие читатели знакомы с Земляничной феей и обожают ее, а что может быть лучше книг – раскраски с любимыми героями. В серии 4 книги, вы можете собрать новую коллекцию. Интерактивные книги помогут стать ближе к Земляничке, мотыльку Моте, ёжику Пуфики и другим феям Солнечного леса. В такой компании скучно точно не будет. В этой книге ждут захватывающие лабиринты, хитрые головоломки, яркие наклейки и, конечно, много ароматных ягод.

Для маленьких гурманов.





«Жила-была принцесса»

Это не книга, а настоящий замок, открывая ворота которого можно попасть в королевство наклеек. Дополняя наклейками яркие дворцовые интерьеры и костюмы принцесс, можно увлекательно провести время. Получить такую книжку в подарок мечтает каждая девочка. Подбор наклеек станет увлекательным и полезным занятием. Книжка с наклейками подарит много положительных эмоций, а также поможет раскрыть интеллектуальный и творческий потенциал ребёнка, развить память, логику и мелкую моторику. Только для очаровательных принцесс!

Для маленьких принцесс.







«Искорка, маленькая лесная ведьмочка», Ш. Дале

А вот и первая подруга Землянички из Солнечного леса. Маленькая лесная ведьмочка Искорка каждый день практикуется в магическом искусстве, но любое заклинание оборачивается неудачей. Неужели ей нечем будет удивить всех на Магическом конкурсе? Это весёлая история о том, что дружба и принятие чужих недостатков и есть настоящая магия. Помимо Искорки в книге живет целый зоопарк из необычных питомцев.

Для любителей волшебства.





«Лилияи переполох в волшебном лесу», Ш. Дале

Вторая книга о приключениях Лили еще интереснее, в новой истории о приключениях принцессы эльфов маленьких читателей ждут средневековые костюмы, таинственный полумрак леса и волнующая атмосфера загадки: когда же появится привидение? Говорят, у страха глаза велики, но только не в случае принцессы Лилии. Отважная малышка не пасует перед пугающими трудностями и всегда докапывается до правды. А правда всякий раз оказывается не такой уж страшной и безвыходной. Эта волшебная история не только о дружбе, но и смелости, ведь каждая девочка не только красивая, но и отважная!

Для отважных героинь.





«Золушка», Ш. Перро

Эта книга станет любимицей каждой девочки, от года и до бесконечности, «Золушка» в таком оформлении должна передаваться от матери к дочери, из поколения в поколение. Это новый, неожиданный взгляд современной художницы, лауреата премии «Образ книги» Гали Зинько на одну из самых любимых сказок Шарля Перро, превративший волшебную историю в настоящую книгу о моде.

Для больших и маленьких модниц.





«Про девочку со странным именем», Э. Успенский

А вы знали про Макшу, которую создал Эдуард Успенский? А интересно ли вам, почему ее так зовут? Тогда скорее изучайте эту новинку. Героиня повести Эдуарда Успенского "Про девочку со странным именем" Макша — очень современный ребёнок. Она смело перечит взрослым и даже ими командует, она легко работает перед телекамерами, ищет и находит справедливость, имеет деловую жилку и дружит со всеми, кто этого заслуживает. Из таких детей получаются отличные взрослые! Рисунки к повести сделала любимая художница писателя Э.Успенского Екатерина Муратова.

Для современных и смелых девочек.





«Дорога уходит в даль...», А. Бруштейн

Первое чтение для девочек, которые хотят узнать побольше о серьезной жизни взрослых. Предреволюционные настроения, повсеместная бедность и голод – в такое тяжелое время, на рубеже XIX-XX вв., в семье гениального врача, который, помимо основной работы в госпитале, безвозмездно лечит бедных людей, растет девочка Саша. Умная, внимательная и способная, она прекрасно понимает, что такое несправедливость, и всеми силами старается ее восстановить, даже несмотря на столь юный возраст. Роман впервые издается с иллюстрациями Ксении Почтенной.

Для девочек, которым интересна история.





«Таинственный сад», Ф. Бёрнетт

Знаменитая повесть была опубликована более 100 лет назад, но до сих пор остается актуальной. Мери Леннокс, оставшись сиротой, приезжает жить к своему дяде, где встречает своего ровесника, двоюродного брата Колина. Замкнутая поначалу, девочка преображается на глазах благодаря участию новых друзей и саду, с которым связана какая-то мрачная тайна. Научившись доверять людям, Мери помогает преобразиться и Колину. Рисунки Ольги Ионайтис.

Лучший пример для мотивации и дружбы!



«НЭНСИ ДРЮ и тайна "Сиреневой гостиницы"», К. Кин

Нэнси Дрю отличный пример для подражания и ролевая модель. В четвертой книге знаменитой сыщице предстоит раскрыть новое, очень сложное и опасное дело. Нэнси и ее подруга Хелен приезжают в гости к своим друзьям Эмили и Дику, чтобы принять участие в их свадебной церемонии. Однако не так гладко идут дела у будущей семейной пары. В гостинице, которую они недавно приобрели и собираются открыть этим летом, происходят странные события… Но когда за дело берется Нэнси Дрю, то преступникам стоит поскорее брать ноги в руки и удирать подальше, ведь она с легкостью раскроет любое дело, даже под угрозой смерти.

Для любителей детективов и самостоятельности.



Обзор представлен издательством «АСТ».