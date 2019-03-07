Сюрпризы к 8 Марта 7 Марта, 2019 Убрать из закладок Добавить в закладки

Близилось 8 Марта. Жукабра не находила себе места и каждый день приставала к Пантуклю с вопросами

– Пантукль, а Панукль, – ходила она кругами вокруг своего друга. – А что ты мне подаришь на 8 Марта?.. Куклу? Коробку конфет? Браслетик?

– Я сделаю тебе сюрприз, – однажды ответил тот.

– Сюрприз? А какой? – оживилась Жукабра.

– Этого я тебе, Жукабра, не скажу. Первое правило подготовки сюрпризов гласит: «Не рассказывай никому, что замышляешь, и посвящай в свой план только тех, кто будет тебе помогать».



– А как же ты узнаешь, что я хочу получить в подарок?

– Я узнаю об этом случайно, в ходе дружеской беседы. Кстати, Жукабра. Давно хотел спросить: а зачем тебе столько духов? Ты же ими не пользуешься.

– Нет у меня никаких духов! У Люськи есть, у Машки есть – такие ароматные, с запахом лаванды. А у меня нету! – обиделась Жукабра. – Ты не отвлекайся. Лучше расскажи мне второе правило подготовки сюрпризов.

– Второе правило – неожиданность. Сюрприз должен свалиться как снег на голову. Вот представь: взволнованный ученик вбегает в класс и говорит, что директор просит учительницу срочно подняться в актовый зал. Обеспокоенная учительница входит в зал, где её ждут... торт, цветы и улыбающиеся ученики! Оказывается, директор никого не вызывал, а ребята просто устроили сюрприз в честь дня рождения любимой классной руководительницы.



Ещё эффекта неожиданности можно достичь, если подарок спрятать. Оставь для мамы записку на кухонном столе: «Загляни в холодильник». Мама прочитает, откроет дверцу и обнаружит свежеиспечённое печенье с открыткой, в которой написано: «Приятного аппетита и с днём рождения, мамочка!».



Третье правило звучит так: «Для сюрпризов не нужно ждать особого повода». Можно порадовать родителей, которые вернулись вечером с работы, приготовив для них ужин. Можно с большим плакатом и шариками встретить на вокзале сестрёнку...





– Это я и сама знаю, – перебила Жукабра друга. – Ладно, Пантукль. Мне нужно идти тренироваться завязывать бант. Я на 8 Марта хочу быть самой красивой!

С этими словами Жукабра направилась к себе в комнату. А Пантукль отправился в магазин за подарком. Как думаешь, что он подарит Жукабре?