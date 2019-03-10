Премьера! «Трансформеры. Боты-спасатели. Академия» 10 Марта, 2019 Убрать из закладок Добавить в закладки

Новые приключения ботов-спасателей!

Пятеро новобранцев из мира Кибертрона удостоились чести быть первыми в истории, кто поступил в Академию ботов-спасателей на Земле, где готовят настоящих профессионалов своего дела. Участвуя не только в тренировочных, но и в реальных спасательных операциях, Хот Шот, Вирл, Хойст, Медикс и Вейдж познают важность таких человеческих качеств, как умение работать в команде, мужество, а главное — ценность дружбы.

Смотрите премьеру мультсериала с 11 марта по будням в 12:10 МСК.