Чудо природы: муравьед
Муравьеды – пожалуй, одни из самых удивительных млекопитающих на нашей планете
Живёт в лесах Бразилии гигантский муравьед,
Он муравьёв обычно ест на завтрак и обед,
А в остальном он мирный зверь, и драться не привык,—
Ведь для охоты муравьед использует…язык.
Язык длиннющий у него и липкий, словно скотч,
И мошки липнут на язык ему и день, и ночь,
Язык-то есть, ну а зубов, представьте, вовсе нет!
Но не страдает от того беспечный муравьед.
У муравьеда есть и хвост, лохматый, как метла!
Он служит зверю шерстяным источником тепла, —
Как одеяло муравьед использует свой хвост,
И безмятежно спит под ним, укрывшись в полный рост.
Вот как-то раз в лесу к нему подкрался ягуар:
— Сейчас, лохматый муравьед, узнаешь мой удар!
Я третий день поесть хочу! А тут в подарок — ты!
Сегодня сбудутся мои голодные мечты!
Но вдруг добрейший муравьед стремительно вскочил.
И, сделав стойку, как боксёр, с насмешкою спросил:
— Ты видишь когти у меня? И каждый, словно нож!
А ну, попробуй, напади — живым ты не уйдёшь!
Взглянув на когти, ягуар сказал: «Ах, муравьед,
Не злись, я просто пошутил! Ведь ты же мой сосед!
Пожалуй, лучше я пойду обратно в тёмный лес».
И ягуар, вильнув хвостом, за деревом исчез...
Живёт в тропических лесах гигантский муравьед,
Он муравьёв привычно ест на завтрак и обед,
А в остальном он мирный зверь, не тронет никого,
Но для защиты от врага есть когти у него.
А вы знаете, что…
…в природных условиях муравьеды обитают в Центральной и Южной Америке, особенно много их живёт в Парагвае, Уругвае, Аргентине и Бразилии
…существуют три вида муравьедов, которые разделяются в свою очередь на 11 подвидов. Это гигантские муравьеды весом более 30 кг, карликовые — весом меньше 400 г и четырёхпалые муравьеды, или тамандуа, масса тела которых составляет 4-5 кг.
…дальними родственниками муравьедов являются броненосцы и ленивцы, хотя внешне они совершенно не похожи.
…муравьед может съесть до 30 тысяч муравьёв за один день.
…все муравьеды, за исключением гигантского, запросто забираются на деревья.
…острейшие когти гигантского муравьеда достигают 7 см.
… длина хвоста гигантского муравьеда достигает 1 метра, а длина шерсти на нём — 60 см. Таким хвостом животное может запросто укрываться, как тёплым одеялом.
…опасность для гигантского муравьеда представляют пума и ягуар. Но они, как правило, предпочитают с ним не связываться, опасаясь его страшных когтей.
… муравьед — животное мирное. Главное, его не сердить и не угрожать ему.
… гигантский муравьед никогда не нападает первым, но при опасности встает на задние лапы и заключает врага в «смертельные объятия», запуская в тело врага свои огромные острые когти.
…гигантский муравьед обладает рекордно длинным языком, длина которого составляет 60 см.
… в процессе поглощения пищи язык муравьеда движется с невероятной скоростью — до 160 раз в минуту, а добыча прилипает к языку благодаря очень липкой слюне.
…как только муравьед появляется на свет, он сразу же устраивается на спине у своей мамочки.
…папы-муравьеды активно участвуют в воспитании своих малышей, и вместе с матерью носят своих детёнышей на спине.
А вы знаете, что у муравьедов…
… нет зубов. Пищу желудок муравьеда перетирает благодаря мощной мускулатуре, а для облегчения этого процесса животное иногда глотает мелкие камешки.
…очень маленький рот. Челюсти муравьеда практически срослись между собой.
… очень сильные и мускулистые лапы c длинными изогнутыми когтями. Эти когти — единственная деталь внешнего вида муравьедов, которая напоминает об их родстве с ленивцами и броненосцами.
…отлично развитое обоняние.
…cрок жизни в среднем составляет около 15 лет.
А вы знаете, что муравьеды…
…это домашние питомцы для аборигенов Амазонки, которые иногда содержат муравьедов для борьбы с муравьями в своих домах.
…любят селиться в лесах и травянистых равнинах, где живёт много насекомых.
…питаются муравьями и термитами. Однако иногда лакомятся пчелами, мёдом, личинками, а в неволе легко приспосабливаются и к более разнообразной пище. Они с удовольствием едят фрукты, мясо и яйца. Вот только пищу для муравьедов необходимо измельчать.
…являются неплохими пловцами. Они могут запросто преодолевать вплавь тропические водоёмы.
…большие любители поспать. Они ведут, в основном, ночной образ жизни.
Интересное о муравьедах
Знаменитый испанский художник Сальвадор Дали (1904—1989), известный ещё и своими необычными выходками, взял под опеку муравьеда из парижского зоопарка. Он иногда выгуливал своего необычного питомца по парижским улицам на золотом поводке, а порой даже брал его с собой на светские приёмы. Журнал Paris Match поместил в 1969 году фото художника, выходящего из метро на улицу — в одной руке трость, а в другой на поводке — лохматый муравьед.
…Выдающийся дрессировщик Владимир Леонидович Дуров (1863-1934), создатель театра зверей «Уголок Дурова», смог выдрессировать муравьеда. Этого не делал никто ни до, ни после него. Используя природные особенности муравьеда, который при угрожающей ему опасности встает на задние лапы, а передние выставляет впереди, знаменитый дрессировщик вручил на спектакле в лапы муравьеда ружьё и поставил его часовым, охраняющим вход в крепость.