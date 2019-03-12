Чудо природы: муравьед 12 Марта, 2019 Убрать из закладок Добавить в закладки

Муравьеды – пожалуй, одни из самых удивительных млекопитающих на нашей планете

Живёт в лесах Бразилии гигантский муравьед,

Он муравьёв обычно ест на завтрак и обед,

А в остальном он мирный зверь, и драться не привык,—

Ведь для охоты муравьед использует…язык.

Язык длиннющий у него и липкий, словно скотч,

И мошки липнут на язык ему и день, и ночь,

Язык-то есть, ну а зубов, представьте, вовсе нет!

Но не страдает от того беспечный муравьед.

У муравьеда есть и хвост, лохматый, как метла!

Он служит зверю шерстяным источником тепла, —

Как одеяло муравьед использует свой хвост,

И безмятежно спит под ним, укрывшись в полный рост.

Вот как-то раз в лесу к нему подкрался ягуар:

— Сейчас, лохматый муравьед, узнаешь мой удар!

Я третий день поесть хочу! А тут в подарок — ты!

Сегодня сбудутся мои голодные мечты!

Но вдруг добрейший муравьед стремительно вскочил.

И, сделав стойку, как боксёр, с насмешкою спросил:

— Ты видишь когти у меня? И каждый, словно нож!

А ну, попробуй, напади — живым ты не уйдёшь!

Взглянув на когти, ягуар сказал: «Ах, муравьед,

Не злись, я просто пошутил! Ведь ты же мой сосед!

Пожалуй, лучше я пойду обратно в тёмный лес».

И ягуар, вильнув хвостом, за деревом исчез...

Живёт в тропических лесах гигантский муравьед,

Он муравьёв привычно ест на завтрак и обед,

А в остальном он мирный зверь, не тронет никого,

Но для защиты от врага есть когти у него.

А вы знаете, что…

…в природных условиях муравьеды обитают в Центральной и Южной Америке, особенно много их живёт в Парагвае, Уругвае, Аргентине и Бразилии

…существуют три вида муравьедов, которые разделяются в свою очередь на 11 подвидов. Это гигантские муравьеды весом более 30 кг, карликовые — весом меньше 400 г и четырёхпалые муравьеды, или тамандуа, масса тела которых составляет 4-5 кг.

…дальними родственниками муравьедов являются броненосцы и ленивцы, хотя внешне они совершенно не похожи.

…муравьед может съесть до 30 тысяч муравьёв за один день.

…все муравьеды, за исключением гигантского, запросто забираются на деревья.

…острейшие когти гигантского муравьеда достигают 7 см.

… длина хвоста гигантского муравьеда достигает 1 метра, а длина шерсти на нём — 60 см. Таким хвостом животное может запросто укрываться, как тёплым одеялом.

…опасность для гигантского муравьеда представляют пума и ягуар. Но они, как правило, предпочитают с ним не связываться, опасаясь его страшных когтей.

… муравьед — животное мирное. Главное, его не сердить и не угрожать ему.

… гигантский муравьед никогда не нападает первым, но при опасности встает на задние лапы и заключает врага в «смертельные объятия», запуская в тело врага свои огромные острые когти.

…гигантский муравьед обладает рекордно длинным языком, длина которого составляет 60 см.

… в процессе поглощения пищи язык муравьеда движется с невероятной скоростью — до 160 раз в минуту, а добыча прилипает к языку благодаря очень липкой слюне.

…как только муравьед появляется на свет, он сразу же устраивается на спине у своей мамочки.

…папы-муравьеды активно участвуют в воспитании своих малышей, и вместе с матерью носят своих детёнышей на спине.

А вы знаете, что у муравьедов…

… нет зубов. Пищу желудок муравьеда перетирает благодаря мощной мускулатуре, а для облегчения этого процесса животное иногда глотает мелкие камешки.

…очень маленький рот. Челюсти муравьеда практически срослись между собой.

… очень сильные и мускулистые лапы c длинными изогнутыми когтями. Эти когти — единственная деталь внешнего вида муравьедов, которая напоминает об их родстве с ленивцами и броненосцами.

…отлично развитое обоняние.

…cрок жизни в среднем составляет около 15 лет.



А вы знаете, что муравьеды…

…это домашние питомцы для аборигенов Амазонки, которые иногда содержат муравьедов для борьбы с муравьями в своих домах.

…любят селиться в лесах и травянистых равнинах, где живёт много насекомых.

…питаются муравьями и термитами. Однако иногда лакомятся пчелами, мёдом, личинками, а в неволе легко приспосабливаются и к более разнообразной пище. Они с удовольствием едят фрукты, мясо и яйца. Вот только пищу для муравьедов необходимо измельчать.

…являются неплохими пловцами. Они могут запросто преодолевать вплавь тропические водоёмы.

…большие любители поспать. Они ведут, в основном, ночной образ жизни.

Интересное о муравьедах

Знаменитый испанский художник Сальвадор Дали (1904—1989), известный ещё и своими необычными выходками, взял под опеку муравьеда из парижского зоопарка. Он иногда выгуливал своего необычного питомца по парижским улицам на золотом поводке, а порой даже брал его с собой на светские приёмы. Журнал Paris Match поместил в 1969 году фото художника, выходящего из метро на улицу — в одной руке трость, а в другой на поводке — лохматый муравьед.

…Выдающийся дрессировщик Владимир Леонидович Дуров (1863-1934), создатель театра зверей «Уголок Дурова», смог выдрессировать муравьеда. Этого не делал никто ни до, ни после него. Используя природные особенности муравьеда, который при угрожающей ему опасности встает на задние лапы, а передние выставляет впереди, знаменитый дрессировщик вручил на спектакле в лапы муравьеда ружьё и поставил его часовым, охраняющим вход в крепость.