Чудо природы — светлячки 20 Марта, 2019 Убрать из закладок Добавить в закладки

Когда темнота опускается над заливами и лесами, крохотные желтые или зеленые огоньки начинают мерцать в своей прекрасной хаотичности. Каждый, кто в детстве наблюдал за этим зрелищем, хранит его в сердце как прекрасное воспоминание.

Однажды днём три грустных светлячка,

Три неприметных маленьких жучка

Уселись на пенёчке поболтать,

Им вздумалось немного помечтать…

Один вздохнул: «Вот быть бы мне пчелой,

И делать мёд, как весь пчелиный рой.

Приятно в жизни пользу приносить,

И друга вкусным мёдом угостить».

Второй светляк мечтательно сказал:

— Я бабочкой прекрасною бы стал!

Сова нам говорила неспроста, —

Что лес спасут добро и красота.

А третий светлячок шепнул тогда:

— Хочу светить, мерцая, как звезда,

Все звёздочки загадочно блестят,

Мне кажется волшебным их наряд…

Но вскоре завершился летний день,

Накрыла тёмный лес ночная тень,

Вдруг видят среди мрака светлячки:

Лисёнок горько плачет у реки.

— Я мамочку не слушался в пути,

Теперь тропинку к дому не найти!

Ах, как мне быть? От мамы я отстал,

Мой лес родной вдруг очень страшным стал…

И словно по команде, светлячки

Взлетели, рассыпая огоньки:

— Не бойся, с нами лёгким будет путь.

Но впредь, лисёнок, ты послушным будь!

Как в сказке, заискрился тёмный лес!

Страх малыша немедленно исчез.

Тропинка засверкала серебром.

Лисёнок без труда нашёл свой дом.

Жучки с тех пор раздумали грустить:

— Мы тоже можем пользу приносить!

Хотя от звёзд блестящих далеки,

Но светим ярко,— мы же светляки!

Сбываются порою все мечты…

Читатель, а о чём мечтаешь ты?

Пришла пора сказать, откуда свет.

У светлячков есть маленький секрет:

Природа очень щедрой к ним была,—

Лантерны в дар жучкам преподнесла,

Когда они вдыхают кислород,

Свет от лантерн мерцающий идёт.

И светлячки, как лампочки горят,

Магически притягивая взгляд,

Свой свет они на радость раздают,

Как новогодний праздничный салют!

А вы знаете, что светлячки…

…это многочисленное семейство из отряда жуков, обладающее удивительной способностью излучать свет.

… обитают на территории Северной и Южной Америки, Европы и Азии. Африки, Австралии и Новой Зеландии.

…тенелюбивые.…любят тепло.

…не любят жить группами, они одиночки, но при этом часто образуют временные скопления.

…ночные животные. Но среди них есть и такие, которые активны в светлое время суток. Днём насекомые отдыхают на траве, прячутся под корой, камнями или в иле, а ночью те из них, что способны летать, летают плавно и быстро.

…светят, но не греют. Свет, испускаемый светлячками, не тёплый, а холодный.

…очень горькие на вкус. Они бывают даже токсичными. Большинство животных знают это и избегают жевать светлячков. Поэтому у них мало врагов.

А вы знаете, что у светлячков…

… удлинённое и узкое тело, совсем маленькая голова, небольшие усики и большие глаза.

… в окрасе преобладают чёрный, серый и коричневый оттенки.

… размеры тела небольшие – в среднем от 4 мм до 2 сантиметров.

…cамцы многих видов похожи на обычных жуков. Они сильно отличаются от самок, которые больше напоминают личинок или маленьких червячков с ножками.

… имеются специальные органы свечения — лантерны. Лантерны располагаются на последних брюшных сегментах, и представляют собой скопление световых клеток – фотоцитов. Через эти клетки проходят множественные трахеи и нервы.

По трахеям к фотогенным клеткам поступает кислород, необходимый для происходящих здесь окислительных процессов. Благодаря тому, что через световые клетки проходят нервные окончания, светлячок способен самостоятельно регулировать интенсивность и режим свечения. Это может быть непрерывное свечение, мигание, пульсация или вспышки.

… cредняя продолжительность жизни составляет 90-120 дней.

… свечение служит для коммуникации между особями.

…самка откладывает яйца, из которых выходят активно питающиеся личинки. Выросшая личинка окукливается под камнями или под корой деревьев. Куколка зимует, а весной из неё появляется жук.

…жизненный цикл состоит из 4 стадий: яйцо (3-4 недели), личинка, или нимфа (от 3 месяцев до 1,5 лет), куколка (1-2 недели), имаго или взрослая особь (3-4 месяца).

…коэффициент полезного действия фонариков необыкновенно высок. Если в лампе накаливания в видимый свет превращается лишь 5 % энергии (остальная рассеивается в виде тепла), то у светлячков в световые лучи переходит от 87 до 98 % энергии.



А вы знаете, что…

… в природе насчитывается около 2040 видов светлячков.

… в Новой Зеландии есть пещера светлячков. Она очень популярна у туристов. Пещеру населяют Arachnocampa Luminos. Это вид светляков, обитающий только в Новой Зеландии. Увидеть звёздное небо под землей — удивительное зрелище!

…способность к сумеречному свечению (биолюминесценции), в первую очередь, необходима светлячкам для выбора пары — чтобы найти в группе насекомых своих сородичей.

…не все светлячки имеют «огонь». Небиолюминесцентные светлячки, которые не производят свет, как правило, не являются ночными жуками — они наиболее активны в течение светового дня.

… одни виды светлячков питаются пыльцой и нектаром растений, а другие, это маленькие хищники. Они едят муравьев, паучков, личинок своих собратьев, улиток и подгнившие растения.

…у одних видов светлячков светятся только самцы, у других — только самки. Но есть виды, у которых способностью светиться обладают и самцы, и самки (например, итальянские светляки). Самцы испускают яркий свет в полёте. Самки малоподвижны и обычно ярко светятся на поверхности почвы. Также существуют светлячки, у которых совсем нет такой способности. А у многих видов свет исходит даже от личинок и яиц.

… в тропиках многие виды светлячков из семейства Lampyridae как бы светят совместно. Они одновременно зажигают свои «фонарики» и так же одновременно гасят их. Это явление учёные назвали синхронным вспыхиванием светляков. Процесс синхронного вспыхивания ещё до конца не изучен. Существует несколько версий касательно того, как насекомым удается светить одновременно. По одной из них, внутри группы жуков одного вида есть лидер, который. «командует» светлячкам, когда им засветиться а когда — погаснуть.

…когда у переселенцев из Европы в Америку не было свечей, они освещали свои дома при помощи светлячков, помещённых в банки. Ими же заполняли лампады рядом с иконами.

…в Вест-Индии в старые времена причёски женщин украшали светлячками. Это было очень модно.

… c давних времен в Японии почитают светлячков и в былые времена им даже давали имена, словно домашним животным.

…в Японии XVII- XVII вв. светлячков даже ловили и продавали на рынках в больших городах. Но в 1924 году был введен запрет на ловлю светлячков.

…индейцы и в наше время, собираясь ночью в джунгли, привязывают к рукам или к обуви крупных светящихся жуков.

…В Японии ежегодно отмечают Хотаругари — праздник любования светлячками.

…светлячков в мире становится всё меньше. Это происходит из-за изменения климата, а также из-за того, что места обитания светлячков занимает человек. Эти насекомые не могут мигрировать. Если настают неблагоприятные времена, то они просто вымирают.