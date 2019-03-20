Премьера! Познавательно-развлекательное шоу «Букабу» — в эфире «Карусели» с 21 марта! 20 Марта, 2019 Убрать из закладок Добавить в закладки

Ольга Шелест, Елена Кулецкая и другие звёзды появятся в российской адаптации культового британского детского шоу «Букабу».

Букабу — знаменитый рок-щенок, барабанщик, который путешествует по миру со своими друзьями. Они играют любимую музыку и собирают стадионы поклонников. И вот Букабу приехал в Россию!

Но чтобы Букабу смог выйти на сцену и выступить, ему для вдохновения нужно прочитать книгу. Рок-щенку помогают друзья-знаменитости, которые приходят в его автобус Букабус и читают вместе с ним новые интересные книги. Гостями первого «гастрольного тура» Букабу в России станут Ольга Шелест, Елена Кулецкая, Татьяна Веденеева, Станислав Дужников, Алиса Гребенщикова, Андрей Бурковский, Александр Олешко и другие.

Задача программы — объединить поколения с помощью чтения, привить детям интерес к книгам и развить их любознательность. Главный герой шоу, рок-щенок Букабу знает, что чтение книг — это увлекательное, веселое, а главное — вдохновляющее занятие, и хочет поделиться своей любовью к книгам с детьми и их родителями.

Оригинальная версия проекта имеет пять номинаций на премию Daytime Emmy (2017) и две премии BAFTA (2009, 2011), а также ряд других международных наград. «Букабу» — первый детский оригинальный проект видеосервиса START, созданный в партнерстве с телеканалом «Карусель».

Смотрите премьеру познавательно-развлекательного шоу на телеканале «Карусель» 21 марта в 09:20 МСК.