Искорка и заклинание от опоздания

Искорка и заклинание от опоздания

22 Марта, 2019

История о том, как научиться попадать куда нужно в правильное время и никогда не грустить об упущенных возможностях! Ведьмочка Искорка постоянно занимается неважными делами и то и дело опаздывает. Все на неё ворчат, но потом вдруг оказывается, что неважные дела были важнее всего!

В доме Искорки, маленькой лесной ведьмочки, переполох: её домашние питомцы так громко кричат, что дракончик Отто никак не может уснуть и смотрит перед собой печальными глазами.

— Куда подевалась Искорка? — взволнованно спрашивает жаба Квак.
— Она точно знает, что сегодня Ночь Лунного Затмения! Это ужасно важная встреча всех ведьм. И было бы неплохо перед ней отдохнуть.

А мы вчера до поздней ночи собирали звёзды с неба, — вздохнул кот Пумперникель.

— Звёзды ловят только совсем маленькие ведьмы, — укоризненно замечает Квак. — Пора уже ей оставить это занятие.
— Она всегда занимается любыми неважными делами, — ворчит чёрный паучок. — Вот зачем ей понадобилось непременно сегодня печь пирожные? Всё утро с ними возилась!
— Видимо, старалась для тех, кто их там ест, — вздыхает красный, очень опасный паук.
Домашние питомцы осторожно выглядывают за дверь и видят Искорку с тремя малюсенькими лесными гоблинами.

Квак выпрыгивает на улицу и беспокойно спрашивает увлечённую беседой ведьмочку:
— Искорка, когда ты отправишься в сказочной лес?
— Когда солнце будет стоять высоко-высоко, — говорит Искорка.
— Тогда поторопись! У тебя нет времени на какао и пирожные! — подгоняет её кот Пумперникель.
— Но я хочу ещё хоть немного утешить гоблинов. Они потеряли свою любимую летучую мышь! Это так печально.

Искорка бросает высоко в небо несколько ромашек, которые прямо в воздухе сплетаются в красивый венок.
— Искорка, скорее, Искорка! — хором кричат пауки, Квак и Пумперникель.

И тут появляется сонный дракончик:
— Что, в самом деле, происходит, почему вы все тут толпитесь? — спрашивает малыш Отто.

Искорка прощается с печальными лесными гоблинами и начинает объяснять:
— Понимаешь, малыш, сегодня самая важная встреча ведьм в середине лета. Сначала, в полдень, мы все готовим зелье. Потом ещё раз встречаемся ночью. Ждём, когда наступит Лунное Затмение. Затем добавляем в зелье секретные травы. От них зелье получает волшебную силу. Ведьмы должны его выпить, и тогда…
— А что такое Лунное Затмение? — хочет знать Отто.
— Как же тебе объяснить? — Искорка задумывается и морщит лоб. — Это момент, когда луна на небе исчезает… Каждую ночь она сияет, как большой круглый фонарь, но сегодня сначала выглянет, а потом на время исчезнет. Это и есть затмение, будет кромешная темнота. Наступит лучшее время в году, когда все ведьмочки получат превращательную силу! Это так здорово!
— И во что ты превратишься? — не отстаёт дракончик. Ему ужасно любопытно.
— Это большая тайна, — шепчет на ушко Отто Искорка. — Могу только сказать, что во время Лунного Затмения можно сделать много хорошего для природы…

Отрывок из книги «Искорка и заклинание от опоздания»

Редакциия «Вилли Винки» издательства «АСТ»

Материалы предоставлены редакцией «Вилли Винки» издательства АСТ

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