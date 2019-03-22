Отчего ветер дует? 22 Марта, 2019 Убрать из закладок Добавить в закладки

Отрывок из книги «Почему идёт дождь?»

— А почему же вдруг все молекулы начинают лететь в одну сторону? Кто их заставляет? — удивился Серёжа.

— Вы не поверите, но это солнце, — продолжал папа. — Да-да, то самое, что так ласково греет нас сейчас. Солнце нагревает землю, от земли нагревается воздух, а тёплый воздух поднимается вверх.

Молекулы некоторых веществ такие большие, что их на самом деле можно увидеть в микроскоп. Но только в самый мощный: электронный.

— Поэтому летают воздушные шары! — вспомнила Маша.

— Да. Воздушные шары с помощью горелки наполняют горячим воздухом, и этот воздух, стремясь вверх, поднимает вместе с собой шар и привязанную к нему корзину с людьми. Так же поднимается и тёплый воздух от земли, нагретой солнышком. Только мы этого не видим: воздух же невидимый.





Первый воздушный шар был изобретён в 1783 году французскими инженерами братьями Монгольфье. Они сделали его оболочку из бумаги и разожгли под ней костёр. Когда шар наполнился горячим дымом, он взлетел! Правда, братья не знали, что это горячий воздух заставляет шар подниматься. Они думали, будто всё дело в электричестве, которое, по их мнению, образовывалось от вонючего дыма. Чтобы сделать такой дым, они кидали в огонь всякий мусор!

— Если тёплый воздух поднимается вверх, что остаётся внизу? Пустота? — Серёжа даже немного испугался.

— Действительно, воздуха внизу остаётся меньше. Но полной пустоты не образуется. И туда засасывается воздух из тех мест, где его больше.

— Как в пылесос, что ли? — недоверчиво переспросила Маша.

— Да, как в пылесос. Мотор пылесоса откачивает воздух, и внутри корпуса его остаётся мало. Про такой воздух говорят, что у него низкое давление. Можно сказать, что низкое давление засасывает воздух, а можно сказать и по-другому: что высокое давление толкает воздух, выдавливает его.

— А... — начал было Серёжа, но папа ещё не закончил.

— Теперь давайте вернёмся к деревьям: почему же они качаются. Если ветер всё время одинаковой силы, он просто сгибает или наклоняет их. Но такое бывает редко. Сила ветра постоянно меняется: то увеличивается, то уменьшается. Поэтому дерево и его ветки сгибаются то сильнее, то слабее — качаются.

— Но, папа, я так и не понял, что же такое это давление! — не мог дальше терпеть мальчик.

— О, это не только интересный, но и трудный вопрос! Будете слушать? — хитро улыбнулся папа. — Тогда давайте подойдём к песочнице.

Папа быстро нарисовал на песке два воздушный шарика: сдутый и надутый.

— А что это за точки внутри? — заинтересовался Серёжа.

— Это молекулы, — догадалась Маша.

— Верно. Точками я обозначил молекулы. Конечно, в реальности они гораздо меньше, а самих их гораздо больше. Но это схема. Смотрите: воздух состоит из молекул. Они всё время движутся, сталкиваясь друг с другом и с оболочкой воздушного шарика. Если молекул много, они часто наталкиваются на стенку шарика, заставляя его раздуваться. Эти толчки — и есть давление. А если давление низкое и молекул мало, они толкают стенку шарика реже, и шар сдувается. Ведь снаружи тоже есть давление: молекулы воздуха снаружи от шарика тоже всё время толкаются, «стремясь» сжать его оболочку. А теперь, боюсь, нам придётся поторопиться домой: вон какая туча наползает. А почему она к нам летит, вы, я думаю, уже поняли?

— Её несёт ветер! — радостно закричал Серёжа.

— Потому что молекулы воздуха, двигаясь в одном направлении, толкают тучу, как парусный корабль! — добавила Маша.

— Правильно! Вы молодцы!

— Пап, а вот вчера мы читали книжку про пиратов, и там капитан хотел отплывать с вечерним бризом. Но я так и не понял, что такое бриз? — спросил Серёжа.



Давление воздуха можно измерить. Для этого нужен барометр. У барометра есть стрелка и шкала с делениями и числами. Когда давление высокое, стрелка показывает большее число. Если давление низкое, стрелка перемещается и показывает меньшее значение.



— Бриз — это ветер, который возникает на берегу моря. Утром он дует с моря на сушу, а вечером — наоборот. Ведь солнце нагревает землю быстрее, чем воду. Получается, что утром над сушей воздух тёплый, он уходит вверх, и внизу возникает область низкого давления. А над морем воздух ещё холодный и плотный, здесь область высокого давления. Поэтому ветер дует с моря на берег. Это утренний бриз.



Когда наступает вечер, земля быстро остывает, охлаждается и воздух над ней. А море как раз только нагрелось и ещё долго будет отдавать тепло. Теперь тёплый воздух поднимается над морем, и именно здесь образуется область низкого давления. Она заставляет ветер дуть с берега на море. Получается вечерний бриз. Моряки любят бризы: они редко бывают сильными. Это добрые ветра, помогающие парусникам отплывать от берега и причаливать.

— Но ведь у нас в городе нет моря, — удивился Серёжа. — Почему же у нас появился ветер?

— Ветер возникает не только на берегу моря. Всё, что ему нужно, — чтобы поверхность Земли была нагрета неравномерно: где-то сильно, а где-то слабо. Здесь сегодня жарко, и воздух поднимается вверх, а там холодно, и воздух опускается, как снижается остывший воздушный шар. На Земле постоянно образуются области низкого и высокого давления. Поэтому ветер почти никогда не прекращается!

— Противный ветер! — нахмурился Серёжа. — Он принёс тучу!

— Но ведь нужно же поливать землю, иначе наступит засуха! — возразила Маша.

— А ещё помнишь, что утром сказала мама: ветер приводит к перемене погоды. Представь, если бы ветра не было, погода всё время была бы одинаковой. Всё время солнечно — плохо, растения засохнут. Но и бесконечного дождя тоже не хочется, правда? Хотя есть на свете места, где дождь идёт почти непрерывно. Одно из таких мест — город Берген в Норвегии. Дождь в нём идёт 360 дней в году, то есть без дождя бывает всего 5 дней за весь год.

— Бедные бергенцы!



Самый длинный непрерывный дождь в Бергене длился 85 дней: с 29 октября 2006 года по 21 января 2007-го.



— Да, но они привыкли: все ходят в сапогах или галошах и носят зонтики и плащи.

— А почему там так много дождей? — заинтересовалась Маша.

— Потому что город находится рядом с морем, в области тёплого течения. И ветер приносит с моря облака. А почему над морем образуется много облаков, мы с вами обсудим за обедом! —улыбнулся папа.



Отрывок из книги «Почему идёт дождь?». Редакция «Аванта»