Премьера! Суперкрылья. Миссия выполнима

Премьера! Суперкрылья. Миссия выполнима

31 Марта, 2019

Третий сезон мультсериала про путешествия и приключения самолётика Джетта и его друзей — в эфире с 1 апреля!

Главный герой мультсериала — красный самолётик Джетт. Он путешествует по миру, доставляя посылки детям. В новом сезоне мультсериала отважный герой совершит полёты в Норвегию, Таиланд, Кению, Японию, на Филиппины и даже на космодром Байконур в Казахстане. Джетт прекрасно справится со всеми задачами, и любая его миссия будет выполнена на отлично!

Наблюдая за приключения Джетта и его друзей, юные телезрители узнают много интересного о культуре, традициях и языках различных стран и народов мира. 

Смотрите премьеру мультсериала с 1 апреля по будням в 07:40 МСК.

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