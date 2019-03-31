Премьера! Суперкрылья. Миссия выполнима 31 Марта, 2019 Убрать из закладок Добавить в закладки

Третий сезон мультсериала про путешествия и приключения самолётика Джетта и его друзей — в эфире с 1 апреля!

Главный герой мультсериала — красный самолётик Джетт. Он путешествует по миру, доставляя посылки детям. В новом сезоне мультсериала отважный герой совершит полёты в Норвегию, Таиланд, Кению, Японию, на Филиппины и даже на космодром Байконур в Казахстане. Джетт прекрасно справится со всеми задачами, и любая его миссия будет выполнена на отлично!

Наблюдая за приключения Джетта и его друзей, юные телезрители узнают много интересного о культуре, традициях и языках различных стран и народов мира.

Смотрите премьеру мультсериала с 1 апреля по будням в 07:40 МСК.