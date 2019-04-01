Большой сюрприз для маленького кролика

Большой сюрприз для маленького кролика

1 Апреля, 2019

Добро всегда возвращается добром! Такой урок преподаст дедушка Кролик маленькому Крольчонку. В солнечный день они отправляются на прогулку, но обнаруживают, что многим лесным зверям нужна их помощь…

Как и многие другие, эта сказка начинается со слов ≪жил да был≫.
Жил да был Крольчонок. И он не знал, чем ему заняться.
— Поиграй со мной! — говорил он, повиснув на маме.
— Не сейчас, — отвечала мама. — У меня слишком много дел!
— А мне скучно, — хныкал Крольчонок.
— Поиграй с другими, — отвечала мама, осторожно cпуская Крольчонка на пол. И Крольчонок принимался бегать по норке, где кроме него и мамы жили его братишки, сестрички и дедушка. Норка была просторная. Повсюду слышались голоса крольчат — каждый с утра был чем-то занят. Крольчонок видел это и грустил...
— Поиграть со мной некому!

Однажды, убирая со стола после завтрака, мама сказала:
— Дедушка идёт в гости к старому Кроту и Бабушке Ежихе. Может, и тебя с собой возьмёт... Ах, как обрадовался Крольчонок! Он знал, что его друзья — Ёжик и Кротик — не откажутся поиграть с ним.
— Конечно, возьмёт! — закричал он и побежал искать дедушку.
Дедушки в норе не оказалось — и Крольчонок выбежал на луг. Он огляделся и глубоко вздохнул — в нос ему ударил сладкий запах цветов. Минуту или две наблюдал он за пчёлами, что кружили над лугом в поисках нектара.


≪А погода ничего, — думал он, — в самый раз, чтобы играть с друзьями в мячик!≫
— Дедушка! — разбудил он старого Кролика, дремавшего на солнышке. — Ты возьмёшь меня с собой к Ёжику и Кротику?
— Их нет дома, — ответил дедушка. — Я видел, как они с утра ушли в лес, чтобы набрать червей и слизней к обеду. Крольчонок поморщил нос... Играть с друзьями ему хотелось, а вот искать с ними червей — не очень.
— Лучше бы они искали морковку... — вздохнул он, от огорчения шлёпнувшись на травку. — С кем же я буду играть?
— Давай проведём этот день вместе! — вдруг сказал дедушка. — И ты узнаешь, что, помимо игр, есть ещё и дела!
— Дела? — Крольчонок удивился так сильно, что даже дёрнул себя за ушки.
— А ты как думал? Дел бывает столько, — сказал дедушка, — что все и не переделаешь!
— Но разве ты каждый день не ходишь в гости? — хмыкнул Крольчонок.

Дедушка лишь улыбнулся в ответ и, обхватив внука, усадил его себе на плечи...
— Посиди, малыш, и посмотри, что я успеваю сделать за день

Отрывок из книги «Большой сюрприз для маленького кролика»

 

Редакциия «Вилли Винки» издательства «АСТ»

Материалы предоставлены редакцией «Вилли Винки» издательства АСТ

«Мы стремимся выбирать для «Вилли Винки» такие книжки, которые помогут усилить это волшебство. Хорошая детская книга должна быть интересна всем, не только детям»

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