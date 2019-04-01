Большой сюрприз для маленького кролика 1 Апреля, 2019 Убрать из закладок Добавить в закладки

Добро всегда возвращается добром! Такой урок преподаст дедушка Кролик маленькому Крольчонку. В солнечный день они отправляются на прогулку, но обнаруживают, что многим лесным зверям нужна их помощь…

Как и многие другие, эта сказка начинается со слов ≪жил да был≫.

Жил да был Крольчонок. И он не знал, чем ему заняться.

— Поиграй со мной! — говорил он, повиснув на маме.

— Не сейчас, — отвечала мама. — У меня слишком много дел!

— А мне скучно, — хныкал Крольчонок.

— Поиграй с другими, — отвечала мама, осторожно cпуская Крольчонка на пол. И Крольчонок принимался бегать по норке, где кроме него и мамы жили его братишки, сестрички и дедушка. Норка была просторная. Повсюду слышались голоса крольчат — каждый с утра был чем-то занят. Крольчонок видел это и грустил...

— Поиграть со мной некому!

Однажды, убирая со стола после завтрака, мама сказала:

— Дедушка идёт в гости к старому Кроту и Бабушке Ежихе. Может, и тебя с собой возьмёт... Ах, как обрадовался Крольчонок! Он знал, что его друзья — Ёжик и Кротик — не откажутся поиграть с ним.

— Конечно, возьмёт! — закричал он и побежал искать дедушку.

Дедушки в норе не оказалось — и Крольчонок выбежал на луг. Он огляделся и глубоко вздохнул — в нос ему ударил сладкий запах цветов. Минуту или две наблюдал он за пчёлами, что кружили над лугом в поисках нектара.



≪А погода ничего, — думал он, — в самый раз, чтобы играть с друзьями в мячик!≫

— Дедушка! — разбудил он старого Кролика, дремавшего на солнышке. — Ты возьмёшь меня с собой к Ёжику и Кротику?

— Их нет дома, — ответил дедушка. — Я видел, как они с утра ушли в лес, чтобы набрать червей и слизней к обеду. Крольчонок поморщил нос... Играть с друзьями ему хотелось, а вот искать с ними червей — не очень.

— Лучше бы они искали морковку... — вздохнул он, от огорчения шлёпнувшись на травку. — С кем же я буду играть?

— Давай проведём этот день вместе! — вдруг сказал дедушка. — И ты узнаешь, что, помимо игр, есть ещё и дела!

— Дела? — Крольчонок удивился так сильно, что даже дёрнул себя за ушки.

— А ты как думал? Дел бывает столько, — сказал дедушка, — что все и не переделаешь!

— Но разве ты каждый день не ходишь в гости? — хмыкнул Крольчонок.

Дедушка лишь улыбнулся в ответ и, обхватив внука, усадил его себе на плечи...

— Посиди, малыш, и посмотри, что я успеваю сделать за день

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