Котауси и Суми-ё 25 Марта, 2019 Убрать из закладок Добавить в закладки

Если ты любишь книжки с картинками, то конечно знаешь иллюстрации Владимира Григорьевича Сутеева. Например, к стихам, которые перевел для детей с английского языка Самуил Яковлевич Маршак: «Жила-была мышка Мауси, и вдруг увидала Котауси...»

На рисунке Сутеева Котауси (кошка) и Мауси (мышка) выглядят совсем, как настоящие. Кажется, что они действительно могут говорить и бегать друг за другом. Попробуем изобразить проказников сегодня и мы. Вот только рисовать будем условно, в уже знакомой нам японской технике суми-ё.

Тебе понадобятся: альбомный лист формата А4, набор акварельных красок, круглая кисть с острым кончиком № 3 или 4, баночка-непроливайка, пластиковая палитра, цветные фломастеры. А вот карандаш и ластик нам не нужны: сегодня обойдёмся без них. Всё готово? Тогда начинаем.

Положи лист горизонтально. Разведи на палитре чёрную акварель так, чтобы краска получилась достаточно насыщенной. Для этого воды бери немного.

Помни: кисточку нужно держать строго вертикально, чтобы линии получались тонкие и изящные. Обмакни кисть в краску и нарисуй кривую линию в форме цифры «6» — овал с небольшим хвостиком. Только твоя «шестёрка» должна не стоять на бумаге, а лежать. Это голова и туловище нашей Котауси.

От конца хвостика «шестёрки» нарисуй петлю так, чтобы линия закончилась там же, где и началась. Посмотри, у Котауси появился хвост.

Два маленьких треугольника — уши нашей кошки.

Чтобы кошке было удобнее лежать, около головы добавь лапки.

Кажется, что Котауси крепко спит. Поэтому глаза нарисуем закрытыми. Добавим треугольный нос и рот. Обрати внимание, где они расположены.

Ещё несколько штрихов, и у Котауси появятся брови и когти. Полукруглая линия около хвоста подчеркнёт согнутую заднюю лапу. А какая же кошка без усов? Нарисуем их немного ниже носа.



Если бы мы рисовали обычную спящую кошку, то на этом можно было бы остановиться. Но мы добавим ещё коврик и маленькую мышку. Теперь на твоём рисунке, как в стихах — и Котауси, и Мауси.

Осталось раскрасить кошку и добавить тени. Выполни их разведенной чёрной акварелью. Теперь добавь в краску больше воды, чтобы цвет стал серым. Красный нос кошке, язычок мышонку и полоски на ковре сделай фломастерами. Можно их раскрасить и акварелью, но тогда не забудь как следует отмыть кисточку от чёрной краски.



Твоя работа готова!