Чудо природы — розовый дельфин

Чудо природы — розовый дельфин

26 Марта, 2019

Знаменитые розовые дельфины на самом деле серого цвета — розовый окрас приобретают лишь самые храбрые из них.

Далеко на тёплой Амазонке,
Не страшась таинственных глубин,
В солнечной волне смеётся звонко
Розовый загадочный дельфин.

Он живёт не в тёплом синем море,
А в большой тропической реке,
И ныряет ловко на просторе
От дельфинов серых вдалеке.

Здесь нельзя беспечно веселиться —
Анаконда прячется на дне…
Как-то раз змея, чтоб поживиться,
Грозно притаилась в глубине.     

Розовый дельфин в тот день резвился.
Он нырнул стремительно на дно,
Увидал бревно и удивился:
— Странное какое-то оно!

Вдруг бревно тихонько шевельнулось
И глаза сверкнули под водой.
Сердце у дельфина содрогнулось:
Понял он, что встретился с бедой.

Розовый дельфин в одно мгновенье
Пересёк почти что полреки.
Помогло подводное теченье,
Хвост, ну и, конечно, плавники!

Злая анаконда загрустила,
Потеряла с голоду покой:        
 — Я ж его так близко подпустила,
Жаль, что он стремительный такой!

Опасаясь новых испытаний,
Удирал дельфин, что было сил!        
По пути наткнулся на пираний                      
И пять штук на ужин проглотил.

Думал он, ныряя снова в реку:
«Я пираний грозных не боюсь,
Подплываю часто к человеку,
Только анаконды — сторонюсь…»

Далеко на тёплой Амазонке,
Не страшась таинственных глубин,
В солнечной волне смеётся звонко
Очень резвый розовый дельфин.

А вы знаете, что…

…   дельфины относятся к семейству подотряда зубатых китов.

…   почти все виды дельфинов являются обитателями солёных вод Мирового океана.

… существует лишь небольшое надсемейство речных дельфинов, которое включает в себя четыре вида, три из которых обитают в пресноводных водоёмах. Это амазонский, китайский и гангский дельфины.

… амазонский речной дельфин живёт в бассейнах рек Амазонки и Ориноко. Это самый крупный вид речного дельфина.

…   отличительная особенность амазонского речного дельфина — его округлый крутой лоб и кожистое рыло, немного похожее на клюв. Им очень удобно выкапывать из ила ракообразных и вылавливать рыбу.

…    цвет брюха у амазонского дельфина — розовый, а верхняя часть тела обычно имеет окрас серого или голубоватого оттенка.

… Во рту половозрелого дельфина насчитывается 210 острых зубов, при этом они играют роль лишь при захватывании ...
Чтобы не повредить рот о камни, дельфины рыхлят песок губкой, которую держат в зубах, пугая этим рыбу...

… врагами амазонских дельфинов являются анаконды, тупорылые акулы, чёрные кайманы и ягуары.

…  амазонского дельфина местные жители называют иния или боуто.

… в сказках жителей Амазонии  боуто — это оборотень, который тёмной ночью  превращается в человека. Стаи таких оборотней, приняв облик мужчин и женщин, устраивают под луной ночные танцы и заманивают припозднившихся охотников и рыбаков.

А вы знаете, что амазонские  дельфины…

… едят пираний, которыми полны воды Амазонки и Ориноко, и представляют собой мощный сдерживающий фактор в размножении этой опасной и кровожадной рыбы.

… в обычных условиях плавают со скоростью 3-4 км/ч., но при желании могут развивать скорость до 18 км/ч,

… вырастают до двух с половиной метров в длину и весят более двухсот килограммов.

 … съедают примерно 12 килограммов пищи в сутки. 

 … легко приручаются, но совсем не поддаются дрессировке и отказываются выполнять даже простейшие трюки.

… заботятся о раненных и попавших на мель собратьях-дельфинах.

… ведут одиночный образ жизни, но при этом обожают шумно общаться между собой.

… умеют издавать до 12 различных звуков: визги, крики, хныканье, лай, щелчки…

…  легко вертят головой. Строение шейных позвонков, которые не срастаются между собой, даёт им возможность поворачивать голову под углом 90 градусов по отношению к туловищу.

Журнал «Читайка»

Материал предоставлен журналом «Читайка». Издаётся с 2006 года. Герои журнала — любознательный мальчик Читайка и его друг — мудрый Совёнок весело и убедительно доказывают, что «Чтение — лучшее учение» и «Книга — твоя душевная защита».

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