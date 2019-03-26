Чудо природы — розовый дельфин 26 Марта, 2019 Убрать из закладок Добавить в закладки

Знаменитые розовые дельфины на самом деле серого цвета — розовый окрас приобретают лишь самые храбрые из них.

Далеко на тёплой Амазонке,

Не страшась таинственных глубин,

В солнечной волне смеётся звонко

Розовый загадочный дельфин.

Он живёт не в тёплом синем море,

А в большой тропической реке,

И ныряет ловко на просторе

От дельфинов серых вдалеке.

Здесь нельзя беспечно веселиться —

Анаконда прячется на дне…

Как-то раз змея, чтоб поживиться,

Грозно притаилась в глубине.

Розовый дельфин в тот день резвился.

Он нырнул стремительно на дно,

Увидал бревно и удивился:

— Странное какое-то оно!

Вдруг бревно тихонько шевельнулось

И глаза сверкнули под водой.

Сердце у дельфина содрогнулось:

Понял он, что встретился с бедой.

Розовый дельфин в одно мгновенье

Пересёк почти что полреки.

Помогло подводное теченье,

Хвост, ну и, конечно, плавники!

Злая анаконда загрустила,

Потеряла с голоду покой:

— Я ж его так близко подпустила,

Жаль, что он стремительный такой!

Опасаясь новых испытаний,

Удирал дельфин, что было сил!

По пути наткнулся на пираний

И пять штук на ужин проглотил.

Думал он, ныряя снова в реку:

«Я пираний грозных не боюсь,

Подплываю часто к человеку,

Только анаконды — сторонюсь…»

Далеко на тёплой Амазонке,

Не страшась таинственных глубин,

В солнечной волне смеётся звонко

Очень резвый розовый дельфин.

А вы знаете, что…

… дельфины относятся к семейству подотряда зубатых китов.

… почти все виды дельфинов являются обитателями солёных вод Мирового океана.

… существует лишь небольшое надсемейство речных дельфинов, которое включает в себя четыре вида, три из которых обитают в пресноводных водоёмах. Это амазонский, китайский и гангский дельфины.

… амазонский речной дельфин живёт в бассейнах рек Амазонки и Ориноко. Это самый крупный вид речного дельфина.

… отличительная особенность амазонского речного дельфина — его округлый крутой лоб и кожистое рыло, немного похожее на клюв. Им очень удобно выкапывать из ила ракообразных и вылавливать рыбу.

… цвет брюха у амазонского дельфина — розовый, а верхняя часть тела обычно имеет окрас серого или голубоватого оттенка.

… Во рту половозрелого дельфина насчитывается 210 острых зубов, при этом они играют роль лишь при захватывании ...

Чтобы не повредить рот о камни, дельфины рыхлят песок губкой, которую держат в зубах, пугая этим рыбу...

… врагами амазонских дельфинов являются анаконды, тупорылые акулы, чёрные кайманы и ягуары.

… амазонского дельфина местные жители называют иния или боуто.

… в сказках жителей Амазонии боуто — это оборотень, который тёмной ночью превращается в человека. Стаи таких оборотней, приняв облик мужчин и женщин, устраивают под луной ночные танцы и заманивают припозднившихся охотников и рыбаков.



А вы знаете, что амазонские дельфины…

… едят пираний, которыми полны воды Амазонки и Ориноко, и представляют собой мощный сдерживающий фактор в размножении этой опасной и кровожадной рыбы.

… в обычных условиях плавают со скоростью 3-4 км/ч., но при желании могут развивать скорость до 18 км/ч,

… вырастают до двух с половиной метров в длину и весят более двухсот килограммов.

… съедают примерно 12 килограммов пищи в сутки.

… легко приручаются, но совсем не поддаются дрессировке и отказываются выполнять даже простейшие трюки.

… заботятся о раненных и попавших на мель собратьях-дельфинах.

… ведут одиночный образ жизни, но при этом обожают шумно общаться между собой.

… умеют издавать до 12 различных звуков: визги, крики, хныканье, лай, щелчки…

… легко вертят головой. Строение шейных позвонков, которые не срастаются между собой, даёт им возможность поворачивать голову под углом 90 градусов по отношению к туловищу.