Чудо природы — розовый дельфин
Знаменитые розовые дельфины на самом деле серого цвета — розовый окрас приобретают лишь самые храбрые из них.
Далеко на тёплой Амазонке,
Не страшась таинственных глубин,
В солнечной волне смеётся звонко
Розовый загадочный дельфин.
Он живёт не в тёплом синем море,
А в большой тропической реке,
И ныряет ловко на просторе
От дельфинов серых вдалеке.
Здесь нельзя беспечно веселиться —
Анаконда прячется на дне…
Как-то раз змея, чтоб поживиться,
Грозно притаилась в глубине.
Розовый дельфин в тот день резвился.
Он нырнул стремительно на дно,
Увидал бревно и удивился:
— Странное какое-то оно!
Вдруг бревно тихонько шевельнулось
И глаза сверкнули под водой.
Сердце у дельфина содрогнулось:
Понял он, что встретился с бедой.
Розовый дельфин в одно мгновенье
Пересёк почти что полреки.
Помогло подводное теченье,
Хвост, ну и, конечно, плавники!
Злая анаконда загрустила,
Потеряла с голоду покой:
— Я ж его так близко подпустила,
Жаль, что он стремительный такой!
Опасаясь новых испытаний,
Удирал дельфин, что было сил!
По пути наткнулся на пираний
И пять штук на ужин проглотил.
Думал он, ныряя снова в реку:
«Я пираний грозных не боюсь,
Подплываю часто к человеку,
Только анаконды — сторонюсь…»
Далеко на тёплой Амазонке,
Не страшась таинственных глубин,
В солнечной волне смеётся звонко
Очень резвый розовый дельфин.
А вы знаете, что…
… дельфины относятся к семейству подотряда зубатых китов.
… почти все виды дельфинов являются обитателями солёных вод Мирового океана.
… существует лишь небольшое надсемейство речных дельфинов, которое включает в себя четыре вида, три из которых обитают в пресноводных водоёмах. Это амазонский, китайский и гангский дельфины.
… амазонский речной дельфин живёт в бассейнах рек Амазонки и Ориноко. Это самый крупный вид речного дельфина.
… отличительная особенность амазонского речного дельфина — его округлый крутой лоб и кожистое рыло, немного похожее на клюв. Им очень удобно выкапывать из ила ракообразных и вылавливать рыбу.
… цвет брюха у амазонского дельфина — розовый, а верхняя часть тела обычно имеет окрас серого или голубоватого оттенка.
… Во рту половозрелого дельфина насчитывается 210 острых зубов, при этом они играют роль лишь при захватывании ...
Чтобы не повредить рот о камни, дельфины рыхлят песок губкой, которую держат в зубах, пугая этим рыбу...
… врагами амазонских дельфинов являются анаконды, тупорылые акулы, чёрные кайманы и ягуары.
… амазонского дельфина местные жители называют иния или боуто.
… в сказках жителей Амазонии боуто — это оборотень, который тёмной ночью превращается в человека. Стаи таких оборотней, приняв облик мужчин и женщин, устраивают под луной ночные танцы и заманивают припозднившихся охотников и рыбаков.
А вы знаете, что амазонские дельфины…
… едят пираний, которыми полны воды Амазонки и Ориноко, и представляют собой мощный сдерживающий фактор в размножении этой опасной и кровожадной рыбы.
… в обычных условиях плавают со скоростью 3-4 км/ч., но при желании могут развивать скорость до 18 км/ч,
… вырастают до двух с половиной метров в длину и весят более двухсот килограммов.
… съедают примерно 12 килограммов пищи в сутки.
… легко приручаются, но совсем не поддаются дрессировке и отказываются выполнять даже простейшие трюки.
… заботятся о раненных и попавших на мель собратьях-дельфинах.
… ведут одиночный образ жизни, но при этом обожают шумно общаться между собой.
… умеют издавать до 12 различных звуков: визги, крики, хныканье, лай, щелчки…
… легко вертят головой. Строение шейных позвонков, которые не срастаются между собой, даёт им возможность поворачивать голову под углом 90 градусов по отношению к туловищу.