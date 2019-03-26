«Космос зовёт!»
26 Марта, 2019
Канал «Карусель» объявляет новый конкурс «Космос зовёт»!
Представь себя настоящим исследователем космоса и принимай участие в нашем конкурсе!
- Придумай и нарисуй город на другой планете;
- Сфотографируй и пришли рисунок нам.
- Зови всех своих друзей голосовать!
10 победителей выиграют классные призы от партнёра конкурса компании ELARI!
Счастливчиков ждут детские часы-телефон Elari KidPhone 2 с GPS/ГЛОНАСС/LBS-трекингом и сенсорным дисплеем.
*Конкурс проводится для детей от 6 до 12 лет с 26 марта по 12 апреля 2019 года.