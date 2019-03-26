«Космос зовёт!» 26 Марта, 2019 Убрать из закладок Добавить в закладки

Канал «Карусель» объявляет новый конкурс «Космос зовёт»!

Представь себя настоящим исследователем космоса и принимай участие в нашем конкурсе!

Придумай и нарисуй город на другой планете;

Сфотографируй и пришли рисунок нам.

Зови всех своих друзей голосовать!

10 победителей выиграют классные призы от партнёра конкурса компании ELARI!

Счастливчиков ждут детские часы-телефон Elari KidPhone 2 с GPS/ГЛОНАСС/LBS-трекингом и сенсорным дисплеем.



*Конкурс проводится для детей от 6 до 12 лет с 26 марта по 12 апреля 2019 года.

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