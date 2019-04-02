Новый день – новая книга! 2 Апреля, 2019 Убрать из закладок Добавить в закладки

2 апреля, в день рождения великого сказочника Ханса Кристиана Андерсена, во всем мире отмечается День детской книги. Хорошая детская книга может быть любой: красивой книжкой-картинкой, занятной книжкой-игрушкой, современной или классической, художественной или научно-популярной. Главное, чтобы она радовала ребёнка и вдохновляла его. В эту подборку мы включили весенние новинки детского книжного рынка на любой вкус. С такими изданиями каждый сеанс семейного чтения легко превратится в праздник!

«Путеводитель для детей. Крым»

Где находится крымский Стоунхендж и крымские Мальдивы? Какой город Крыма воспевал поэт Максимилиан Волошин? Как получили свои названия Медведь-гора и Ласточкино гнездо? Эта богато иллюстрированная книга расскажет всё об уникальной крымской природе и истории. Читатели узнают о популярных туристических городах и тихих, уединенных посёлках, поднимутся на вершины вулканических гор, спустятся в ущелья и пещеры, прогуляются по знаменитому Массандровскому дворцу и искупаются в ласковых водах Черного моря. Уже собираете рюкзак? Не забудьте взять с собой эту книгу!

«100 собак»

Весёлый гид по породам собак - книга, которая просто обязана появится на полке всех любителей четвероногих! Добро пожаловать в настоящее собачье царство – сотни собак всех цветов, форм, размеров и характеров резвятся вместе на страницах этой забавной книги. «Маленький пёсик, пёс ростом с лося, пёсик мохнатый, очень хвостатый…» - мелодичные и ритмичные стихи напоминают песенку, которую можно петь хором всей семьей. А один из сотни милых пёсиков обязательно будет точь-в-точь ваш, сможете найти его?

«Самые красивые сказки с иллюстрациями Т. Вульфа»

Роскошный сборник знаменитых сказок мира в пересказе для детей. Эти истории воспитывают нравственные качества, учат состраданию и стойкости, смешат и помогают разобраться в том, что такое хорошо и что такое плохо. Большинство иллюстраций к ним создал Тони Вульф - один из самых востребованных детских иллюстраторов последних десятилетий. Его красочные, живые, детальные рисунки, выполненные в классической манере - именно такие, какие нужны малышам.

«Умные вещи»

Всяческие чудеса можно найти в лавке умных вещей: и скатерть-самобранку, и сапоги-скороходы, и шапку-невидимку. Только одного не могут сделать умные вещи: прибавить ума глупцам, щедрости - жадным, трудолюбия - бездельникам. Эта книга дарит возможность не просто прочесть последнюю сказку-пьесу Самуила Маршака, но и узнать многие интересные подробности о быте и нравах ушедших времен. Как выглядела игрушка "американский житель"? Что значит поговорка "мерить на свой аршин"? Выкидывать коленце - это как? Что такое лорнетка? Кто такой пустозвон? Редкий текст от главного детского классика с развернутыми комментариями и новыми иллюстрациями Надежды Бугославской – такая книга никогда не будет лишней в домашней библиотеке, даже если дети давно уже выросли.

«Сказки Матушки Гусыни»

В эту книгу вошли английские народные песенки-потешки на все случаи жизни в лучшем переводе С.Я. И А. И. Маршаков. Песенки-потешки живут в глубине нашей души и закоулках памяти до глубокой старости. Порой мы и сами не можем вспомнить, когда мы впервые услышали их. Матушка Гусыня покажет вновь прибывшим в этот мир, как всё вокруг мелодично и задорно, удивительно и прекрасно, изменчиво и забавно, головокружительно и необычайно! Книгу оформила английская художница Розмари Уэллс.

«Приключения Пифа. Рисунки В. Сутеева»

Пересказ знаменитого французского комикса про пса Пифа. Текст написал Григорий Остер для картинок, нарисованных художником-мультипликатором Владимиром Сутеевым. Озорной и хитрый, но милый пёс Пиф появился во Франции больше 70 лет назад и сразу полюбился читателям. Эти весёлые истории в 2-5 рисунках с остроумными подписями и сегодня развлекают детей и взрослых. Всего в книгу вошло 17 рассказов, в том числе «Кто что любит», «Сложение», «Мокрая Справедливость», «Подарок» и другие.