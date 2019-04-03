Почему наш Винни-Пух не похож на диснеевского? 3 Апреля, 2019 Убрать из закладок Добавить в закладки

В основе каждого мультфильма лежит сценарий, а в основе сценария – сказка. Милого рисованного мультфильма «Винни-Пух и все-все все» не было бы без сказки Алана Александра Милна в пересказе Бориса Заходера.

Киностудия Диснея снимала свой мультфильм по произведению Милна, а Федор Хитрук – по русской книге, которая не повторяет дословно сказку Милна, а дополняет ее. Именно Заходер придумал Шумелки, Кричалки, Вопилки, Сопелки, Пыхтелки, а Хитрук перенес их в мультфильм, без которого его уже нельзя представить. И, конечно, мультипликаторы "Союзмультфильма" даже и не думали копировать американских героев! Они создавали свои образы, близкие нашим детям, говорящим по-русски и выросшим на русских народных сказках.

В нашем мультфильме нет Кристофера Робина. Он разделил бы мир на людей и игрушечных животных, а сам стал бы главным героем. Проделки Винни-Пуха отошли бы тогда на второй план… Из-за того, что нет героя-мальчика, все персонажи приобретают более человеческие черты.





Порой герои советского "Винни Пуха" так выразительно смотрят в камеру, что у зрителей создаётся ощущение, что они разглядывают нас и о чём-то думают.

И еще, видимо, режиссеру хотелось сказать, что героями могут быть не только игрушки конкретного мальчика Кристофера Робина, но и любого ребенка. Любой мишка может в фантазиях стать Винни-Пухом. И жить Винни-Пух и все-все -все могут своей мультяшной интересной жизнью. Поэтому и действие мультфильма разворачивается не в «настоящем» лесу, а на фоне, будто нарисованном мелками на альбомном листе.

Так Хитрук создал мир, где Винни Пух и другие герои выглядят более настоящими, но не как нарисованные лесные обитатели или по прихоти автора ожившие мягкие игрушки, а как "реальные" персонажи без следов вмешательства человека.

Над образами героев работал большой коллектив мультипликаторов, и даже актеры, озвучившие героев, приняли участие в создании их внешности. Так, Винни не только говорит голосом Евгения Леонова, он просто вылитый Евгений Леонов! Актриса Ия Савина подарила голос и внешность Пятачку.

Диснеевский мультфильм очень насыщенный, там много героев, в которых любой ребенок может легко запутаться. Наш мультфильм более логичный, но в тоже время более детский и забавный, герои более понятные и близкие нашим детям. И мишка наш – настоящий друг, пусть глуповатый (но даже с опилками в голове он умудрялся задавать философские вопросы!), решительный и очень добрый.

Русский Винни-Пух интересен не только детям, но и взрослым. Его фразы давно стали афоризмами, а стойкость – примером преодоления невзгод.

Но самое главное – у героев нашего мультфильма, в отличие от диснеевского, есть свой характер, свое прошлое, своя судьба.

Под обаяние русского Винни-Пуха попали зрители во всем мире, даже в Великобритании, на родине автора оригинальной сказки, его очень любят. Автор диснеевского "Винни-Пуха" Вольфганг Райтерман как-то сказал Федору Хитруку: "Я ни слова не понимаю по-русски, но ваш мультфильм мне понравился больше, чем собственный!"