Открыт приём номинантов на премию «Главные Герои – 2019»!

Открыт приём номинантов на премию «Главные Герои – 2019»!

3 Апреля, 2019

Начался приём зрительских предложений по номинантам национальной детской премии «Главные герои – 2019».

У вас есть любимый мультфильм, телеведущий или ТВ-проект? Пришлите нам своих претендентов в каждой из 13 номинаций! Возможно, именно ваши фавориты станут Главными Героями этого года!


Список номинаций, по которым можно предложить своих претендентов:

  • Главный российский анимационный фильм
  • Главный зарубежный анимационный фильм
  • Главный российский анимационный сериал
  • Главный зарубежный анимационный сериал
  • Главная детская песня
  • Главный познавательный ТВ-проект 
  • Главный развлекательный ТВ-проект
  • Главный ведущий ТВ-программы
  • Главная ведущая ТВ-программы
  • Главный ребёнок-ведущий
  • Главный российский анимационный герой
  • Главный зарубежный анимационный герой
  • Главные премьеры российских анимационных сериалов

Перейти на страницу Премии и предложить своих номинантов

Премия «Главные Герои» — ежегодная награда, присуждаемая исключительно детьми на основе общероссийского голосования по 13 номинациям. Проведение церемонии «Главные Герои-2019» состоится 1 июня 2019 года.

Следующая новость
Почему наш Винни-Пух не похож на диснеевского?