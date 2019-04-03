Открыт приём номинантов на премию «Главные Герои – 2019»! 3 Апреля, 2019 Убрать из закладок Добавить в закладки

Начался приём зрительских предложений по номинантам национальной детской премии «Главные герои – 2019».

У вас есть любимый мультфильм, телеведущий или ТВ-проект? Пришлите нам своих претендентов в каждой из 13 номинаций! Возможно, именно ваши фавориты станут Главными Героями этого года!



Список номинаций, по которым можно предложить своих претендентов:

Главный российский анимационный фильм

Главный зарубежный анимационный фильм

Главный российский анимационный сериал

Главный зарубежный анимационный сериал

Главная детская песня

Главный познавательный ТВ-проект

Главный развлекательный ТВ-проект

Главный ведущий ТВ-программы

Главная ведущая ТВ-программы

Главный ребёнок-ведущий

Главный российский анимационный герой

Главный зарубежный анимационный герой

Главные премьеры российских анимационных сериалов

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Премия «Главные Герои» — ежегодная награда, присуждаемая исключительно детьми на основе общероссийского голосования по 13 номинациям. Проведение церемонии «Главные Герои-2019» состоится 1 июня 2019 года.