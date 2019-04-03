Открыт приём номинантов на премию «Главные Герои – 2019»!
3 Апреля, 2019
Начался приём зрительских предложений по номинантам национальной детской премии «Главные герои – 2019».
У вас есть любимый мультфильм, телеведущий или ТВ-проект? Пришлите нам своих претендентов в каждой из 13 номинаций! Возможно, именно ваши фавориты станут Главными Героями этого года!
Список номинаций, по которым можно предложить своих претендентов:
- Главный российский анимационный фильм
- Главный зарубежный анимационный фильм
- Главный российский анимационный сериал
- Главный зарубежный анимационный сериал
- Главная детская песня
- Главный познавательный ТВ-проект
- Главный развлекательный ТВ-проект
- Главный ведущий ТВ-программы
- Главная ведущая ТВ-программы
- Главный ребёнок-ведущий
- Главный российский анимационный герой
- Главный зарубежный анимационный герой
- Главные премьеры российских анимационных сериалов
Перейти на страницу Премии и предложить своих номинантов
Премия «Главные Герои» — ежегодная награда, присуждаемая исключительно детьми на основе общероссийского голосования по 13 номинациям. Проведение церемонии «Главные Герои-2019» состоится 1 июня 2019 года.