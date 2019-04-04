Чудо природы — мандаринка 4 Апреля, 2019 Убрать из закладок Добавить в закладки

Оказывается, у слова «мандарин» есть несколько значений. Мандаринка, например – это не только название фрукта, в природе живет птица с таким названием, а в аквариумах водится одноименная рыбка.

Мандаринки

Сказала мама как-то раз нам с папой за обедом:

— Устала я. Весь день стою на кухне, хлопочу!

К нам послезавтра на пирог придут бабуля с дедом,

Купите мандаринок мне! Я очень их хочу…

Мы с папочкой-биологом советовались сутки,

Ломали долго головы, не в силах ночью спать:

Зачем же нашей мамочке понадобились утки?

Ведь мандаринок-уточек не так легко сыскать!

Читал я, эти уточки живут на Сахалине,

Гнездятся и в Приморском, и в Хабаровском краях,

У нас за городом, в лесу, их нету и в помине!

А в нашем парке городском — вороны на ветвях…

В Китае и в Японии зимуют мандаринки!

И в этих странах уточки — семейный талисман.

Там их фигурки делают, рисуют на картинках,

И мандаринки радуют туристов многих стран.

Сказал мне папа: «Я знаком с одним большим учёным!

Решил он ферму вдруг создать и уток разводить.

Поскольку он в науке был натурой увлечённой,

То мандаринки у него, пожалуй, могут быть».

На ферму мы приехали, и вскоре увидали,

Что мандаринок вырастил хозяин сотню штук!

Представьте, я и папочка совсем не ожидали, —

Он подарил нам парочку! Какой хороший друг!

Но в электричке папочка за голову схватился:

— А рыбы мандаринки-то на свете тоже есть!

Возможно, мама рыбок ждёт? И тут я удивился:

— Про рыбок вовсе не слыхал! Мне надо бы прочесть…

В тот день нам очень повезло. Ведь в зоомагазине

Две рыбы мандаринки красовались под водой!

Ещё пустой аквариум скучал в большой витрине, —

Мы всё купили мамочке — и сразу же домой!

А у подъезда бабушку и деда увидали, —

Корзинку с мандаринами они вдвоём несли.

Весь вечер мама с бабушкой над нами хохотали:

— Ну, почему о фруктах вы подумать не смогли?

А дед наутро уток взял да с бабушкой уехал, —

И стал у нас на даче мандаринок разводить,

Стоит бабуля у плиты, теперь ей не до смеха, —

Ведь надо же и уточек, и дедушку кормить!

А вы знаете, что мандаринки…

… это небольшие птицы рода лесных уток семейства утиных. В длину они не превышают 50 см, а вес взрослой особи составляет 500-800 граммов.

… получили своё название в честь китайских мандаринов — крупных чиновников и советников императора, носивших яркие и необычные наряды, а не в честь оранжевого плода мандарина, как считают многие. Эта декоративная птица много веков украшала пруды знатных аристократов в парках и садах Китая, Японии и Кореи.

… ещё имеют название «китайские утки» или «мандаринские утки».

… в России обитают на территории Хабаровского и Приморского края, в Амурской области и на Сахалине. Но исконный ареал расположен в странах Восточной Азии: в Японии, Корее, Китае, на Тайване.

… гнездятся в местах, где редко бывают люди.

… издают звуки, которые отличаются от обычного кряканья и напоминают посвистывание.

… несмотря на небольшой размер крыла, стремительно набирают высоту и достаточно быстро летают.

… не любят нырять. Предпочитают просто скользить по водной глади.

… подходят для выращивания в домашних условиях. Живут в неволе порядка 25 лет. Для их содержания понадобится птичник, вольер и водоём или бассейн.

… в России занесены в Красную Книгу по причине своей немногочисленности (в 90-х годах орнитологи насчитывали всего 15 000 пар мандаринок).

А вы знаете, что…

… в Китае мандаринка — символ верности, так как обычно эти уточки выбирают себе партнёра на всю жизнь.

… cуществует китайская примета, которая говорит о том, что уточки-мандаринки приносят счастье молодожёнам. Поэтому пару мандаринок часто преподносят на свадьбах в качестве подарка.

… название «мандаринка», помимо птицы, присуще ещё и рыбке, которую часто разводят в аквариумах. Это весьма экзотический вид, привлекающий внимание своей яркой окраской.

… название «мандаринка» рыбка получила благодаря своей яркой окраске, которая также очень похожа на мантию императорского китайского мандарина. Рыбка пользуется большой популярностью в среде аквариумистов. Она является плотоядной, а её естественная среда обитания — воды Тихого океана.