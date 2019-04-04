Чудо природы — мандаринка
Оказывается, у слова «мандарин» есть несколько значений. Мандаринка, например – это не только название фрукта, в природе живет птица с таким названием, а в аквариумах водится одноименная рыбка.
Мандаринки
Сказала мама как-то раз нам с папой за обедом:
— Устала я. Весь день стою на кухне, хлопочу!
К нам послезавтра на пирог придут бабуля с дедом,
Купите мандаринок мне! Я очень их хочу…
Мы с папочкой-биологом советовались сутки,
Ломали долго головы, не в силах ночью спать:
Зачем же нашей мамочке понадобились утки?
Ведь мандаринок-уточек не так легко сыскать!
Читал я, эти уточки живут на Сахалине,
Гнездятся и в Приморском, и в Хабаровском краях,
У нас за городом, в лесу, их нету и в помине!
А в нашем парке городском — вороны на ветвях…
В Китае и в Японии зимуют мандаринки!
И в этих странах уточки — семейный талисман.
Там их фигурки делают, рисуют на картинках,
И мандаринки радуют туристов многих стран.
Сказал мне папа: «Я знаком с одним большим учёным!
Решил он ферму вдруг создать и уток разводить.
Поскольку он в науке был натурой увлечённой,
То мандаринки у него, пожалуй, могут быть».
На ферму мы приехали, и вскоре увидали,
Что мандаринок вырастил хозяин сотню штук!
Представьте, я и папочка совсем не ожидали, —
Он подарил нам парочку! Какой хороший друг!
Но в электричке папочка за голову схватился:
— А рыбы мандаринки-то на свете тоже есть!
Возможно, мама рыбок ждёт? И тут я удивился:
— Про рыбок вовсе не слыхал! Мне надо бы прочесть…
В тот день нам очень повезло. Ведь в зоомагазине
Две рыбы мандаринки красовались под водой!
Ещё пустой аквариум скучал в большой витрине, —
Мы всё купили мамочке — и сразу же домой!
А у подъезда бабушку и деда увидали, —
Корзинку с мандаринами они вдвоём несли.
Весь вечер мама с бабушкой над нами хохотали:
— Ну, почему о фруктах вы подумать не смогли?
А дед наутро уток взял да с бабушкой уехал, —
И стал у нас на даче мандаринок разводить,
Стоит бабуля у плиты, теперь ей не до смеха, —
Ведь надо же и уточек, и дедушку кормить!
А вы знаете, что мандаринки…
… это небольшие птицы рода лесных уток семейства утиных. В длину они не превышают 50 см, а вес взрослой особи составляет 500-800 граммов.
… получили своё название в честь китайских мандаринов — крупных чиновников и советников императора, носивших яркие и необычные наряды, а не в честь оранжевого плода мандарина, как считают многие. Эта декоративная птица много веков украшала пруды знатных аристократов в парках и садах Китая, Японии и Кореи.
… ещё имеют название «китайские утки» или «мандаринские утки».
… в России обитают на территории Хабаровского и Приморского края, в Амурской области и на Сахалине. Но исконный ареал расположен в странах Восточной Азии: в Японии, Корее, Китае, на Тайване.
… гнездятся в местах, где редко бывают люди.
… издают звуки, которые отличаются от обычного кряканья и напоминают посвистывание.
… несмотря на небольшой размер крыла, стремительно набирают высоту и достаточно быстро летают.
… не любят нырять. Предпочитают просто скользить по водной глади.
… подходят для выращивания в домашних условиях. Живут в неволе порядка 25 лет. Для их содержания понадобится птичник, вольер и водоём или бассейн.
… в России занесены в Красную Книгу по причине своей немногочисленности (в 90-х годах орнитологи насчитывали всего 15 000 пар мандаринок).
А вы знаете, что…
… в Китае мандаринка — символ верности, так как обычно эти уточки выбирают себе партнёра на всю жизнь.
… cуществует китайская примета, которая говорит о том, что уточки-мандаринки приносят счастье молодожёнам. Поэтому пару мандаринок часто преподносят на свадьбах в качестве подарка.
… название «мандаринка», помимо птицы, присуще ещё и рыбке, которую часто разводят в аквариумах. Это весьма экзотический вид, привлекающий внимание своей яркой окраской.
… название «мандаринка» рыбка получила благодаря своей яркой окраске, которая также очень похожа на мантию императорского китайского мандарина. Рыбка пользуется большой популярностью в среде аквариумистов. Она является плотоядной, а её естественная среда обитания — воды Тихого океана.