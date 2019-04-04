Чудо природы — мандаринка

Чудо природы — мандаринка

4 Апреля, 2019

Оказывается, у слова «мандарин» есть несколько значений. Мандаринка, например – это не только название фрукта, в природе живет птица с таким названием, а в аквариумах водится одноименная рыбка.

Мандаринки 

Сказала мама как-то раз нам с папой за обедом:
— Устала я. Весь день стою на кухне, хлопочу!
К нам послезавтра на пирог придут бабуля с дедом,
Купите мандаринок мне! Я очень их хочу…                                           

Мы с папочкой-биологом советовались сутки,
Ломали долго головы, не в силах ночью спать:
Зачем же нашей мамочке понадобились утки?
Ведь мандаринок-уточек не так легко сыскать!  

Читал я, эти уточки живут на Сахалине,      
Гнездятся и в Приморском, и в Хабаровском краях, 
У нас за городом, в лесу, их нету и в помине!
А в нашем парке городском — вороны на ветвях…

В Китае и в Японии зимуют мандаринки!
И в этих странах уточки — семейный талисман.
Там их фигурки делают, рисуют на картинках,          
И мандаринки радуют туристов многих стран.              

Сказал мне папа: «Я знаком с одним большим учёным!    
Решил он ферму вдруг создать и уток разводить.
Поскольку он в науке был натурой увлечённой,
То мандаринки у него, пожалуй, могут быть».     

 На ферму мы приехали, и вскоре увидали,
Что мандаринок вырастил хозяин сотню штук!
Представьте, я и папочка совсем не ожидали, —
Он подарил нам парочку! Какой хороший друг!  

Но в электричке папочка за голову схватился:         
— А рыбы мандаринки-то на свете тоже есть!
Возможно, мама рыбок ждёт? И тут я удивился:   
 — Про рыбок вовсе не слыхал! Мне надо бы прочесть…  

В тот день нам очень повезло. Ведь в зоомагазине
Две рыбы мандаринки красовались под водой!
Ещё пустой аквариум скучал в большой витрине, —
Мы всё купили мамочке — и сразу же домой!

А у подъезда бабушку и деда увидали, —
Корзинку с мандаринами они вдвоём несли.
Весь вечер мама с бабушкой над нами хохотали:  
— Ну, почему о фруктах вы подумать не смогли? 

А дед наутро уток взял да с бабушкой уехал, —
И стал у нас на даче мандаринок разводить,
Стоит бабуля у плиты, теперь ей не до смеха, —
Ведь надо же и уточек, и дедушку кормить!

А вы знаете, что мандаринки… 

… это небольшие птицы рода лесных уток семейства утиных. В длину они не превышают 50 см, а вес взрослой особи составляет 500-800 граммов.
… получили своё название в честь китайских мандаринов — крупных чиновников и советников императора, носивших яркие и необычные наряды, а не в честь оранжевого плода мандарина, как считают многие.  Эта декоративная птица много веков украшала пруды знатных аристократов в парках и садах Китая, Японии и Кореи.
… ещё имеют название «китайские утки» или «мандаринские утки».
… в России обитают на территории Хабаровского и Приморского края, в Амурской области и на Сахалине. Но исконный ареал расположен в странах Восточной Азии: в Японии, Корее, Китае, на Тайване.
… гнездятся в местах, где редко бывают люди.
… издают звуки, которые отличаются от обычного кряканья и напоминают посвистывание.
… несмотря на небольшой размер крыла, стремительно набирают высоту и достаточно быстро летают.
… не любят нырять. Предпочитают просто скользить по водной глади.
… подходят для выращивания в домашних условиях. Живут в неволе порядка 25 лет. Для их содержания понадобится птичник, вольер и водоём или бассейн.
… в России занесены в Красную Книгу по причине своей немногочисленности (в 90-х годах орнитологи насчитывали всего 15 000 пар мандаринок).

А вы знаете, что…

… в Китае мандаринка — символ верности, так как обычно эти уточки выбирают себе партнёра на всю жизнь.
… cуществует китайская примета, которая говорит о том, что уточки-мандаринки приносят счастье молодожёнам. Поэтому пару мандаринок часто преподносят на свадьбах в качестве подарка.
… название «мандаринка», помимо птицы, присуще ещё и рыбке, которую часто разводят в аквариумах. Это весьма экзотический вид, привлекающий внимание своей яркой окраской.
… название «мандаринка» рыбка получила благодаря своей яркой окраске, которая также очень похожа на мантию императорского китайского мандарина.  Рыбка пользуется большой популярностью в среде аквариумистов. Она является плотоядной, а её естественная среда обитания — воды Тихого океана.

Журнал «Читайка»

Материал предоставлен журналом «Читайка». Герои журнала — любознательный мальчик Читайка и его друг — Совёнок весело и убедительно доказывают, что «Чтение — лучшее учение»!

Следующая новость
Открыт приём номинантов на премию «Главные Герои – 2019»!