Мультфильмы о дружбе 5 Апреля, 2019 Убрать из закладок Добавить в закладки

О чем бы не рассказывали мультфильмы, прежде всего это рассказ о дружбе. Ведь самая большая ценность детства – это друзья. Лучшие советские мультфильмы учат детей разного возраста ценить их.

В мультфильме «Крокодил Гена» уже с первых кадров ясно – нет ничего в мире важнее дружбы. Главный герой каждый вечер возвращается домой с работы в свою одинокую квартиру, играет сам с собой в шахматы… Он решает завести себе друзей - и на его объявления, расклеенные по городу, откликаются и звери, и люди. Не важно, кто ты, какой ты, главное – ты умеешь дружить. Эта идея проходит через все серии мультфильма. За 50 лет со дня создания первой серии мультик, снятый по книге Э.Успенского «Крокодил Гена и его друзья» стал частью массовой культуры и в России, и за рубежом.

И очень непохожие люди могут дружить – такова главная мысль мультфильма «Малыш и Карлсон», который уже на протяжении пятидесяти лет радует и детей, и взрослых. Малыш –послушный и застенчивый маленький мальчик, который очень любит своих родителей и мечтает о собаке, а Карлсон – «мужчина в самом расцвете сил», балагур, весельчак, озорник и манипулятор. Для Малыша Карлсон становится спасением от одиночества, он веселит и поддерживает его, а Малыш прощает Карлсону озорство. На этом и держится их дружба. Мультфильм адресован не только детям, но и взрослым: дети могут быть очень одиноки, даже если у них есть игрушки, мама и папа, братья и сестры. Не спасет о одиночества даже собака. А друг лучше всякой собаки. Еще на примере Карлсона зритель ( и маленький, и взрослый) понимает, что не каждый, кто называет себя другом, на самом деле им является. Настоящая дружба не должна приводить к постоянным неприятностям, друг не может подвести, и каждый ребенок должен научиться говорить «нет».

Основная тема мультфильма «Крошка енот» - «дружба начинается с улыбки». Мультфильм просто и ясно рассказывает о том, что улыбка может победить страх и агрессию, что она – первый шаг к налаживанию отношений и дружбе.

Главный герой мультик «Капитошка» – жизнерадостное и веселое существо, а Волчонок – его антипод, злой, жадный, агрессивный и очень одинокий. Веселый Капитошка стал дружить с Волчонком, и его характер сразу изменился. Дружба может изменить характер не только в сказке, но и в жизни, а добрые дела помогают найти друзей – главная идея этого красивого мультфильма.

В мультфильме «Грибок-теремок» разные животные, спасаясь от дождя под грибом, проявляют терпимость друг к другу и самоотверженность. Они все вместе противостоят опасности, и это становится началом дружбы. «Это не гриб вас от дождя укрыл, а сердце доброе из беды выручило». На примере муравья, которые мужественно защищает своих друзей от лисы, ребенок понимает, что даже слабый физически, но сильный характером способен противостоять грубой силе.

Другой яркий мультфильм о дружбе – это «Кот Леопольд». Несмотря на самые изощренные глупые шутки мышей, кот остается добрым, воспитанным и незлопамятным. Вся доброта, терпение и желание жить в мире со всеми вложены в одну фразу: «Ребята, давайте жить дружно».

Эту фразу, пожалуй, можно отнести к множеству великолепных мультфильмов о дружбе, которые и через сорок-пятьдесят лет после создания актуальны, ведь дружба – вне времени и пространства.