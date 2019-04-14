Мультсериал «Инфинити Надо» 14 Апреля, 2019 Убрать из закладок Добавить в закладки

Приключения друзей, которые мастерски сражаются в игре под названием Надо.

Главные герои — четверо сильнейших игроков в Надо. За Джина сражается мощный дух небесный вихрь, за Дона — огненный клинок, Дэвис повелевает ослепительным щитом, а Сесилия способна управлять искрящейся бабочкой.

Каждый из игроков обладает мощной силой и уникальными навыками, вместе они — суперкоманда. Игра Инфинити Надо всё время зовёт друзей в бой, и они способны победить любые злые силы!

Смотрите премьеру мультсериала с 15 апреля с понедельника по четверг в 22:25 МСК.