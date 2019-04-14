Мультсериал «Инфинити Надо»
14 Апреля, 2019
Приключения друзей, которые мастерски сражаются в игре под названием Надо.
Главные герои — четверо сильнейших игроков в Надо. За Джина сражается мощный дух небесный вихрь, за Дона — огненный клинок, Дэвис повелевает ослепительным щитом, а Сесилия способна управлять искрящейся бабочкой.
Каждый из игроков обладает мощной силой и уникальными навыками, вместе они — суперкоманда. Игра Инфинити Надо всё время зовёт друзей в бой, и они способны победить любые злые силы!
Смотрите премьеру мультсериала с 15 апреля с понедельника по четверг в 22:25 МСК.