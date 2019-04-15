Отрывок из книги «Играют все» 15 Апреля, 2019 Убрать из закладок Добавить в закладки

В центре далёкого леса спрятался Разноцветный город, где звери обожают спорт! У них даже есть собственный Волшебный стадион, который устраивает соревнования с невероятным призом — исполнением любого желания победителя. Лисёнок-фенек по имени Чемпион фанатично любит футбол. Вот только у него нет команды, а огромные уши мешают играть. Да ещё загадочный злодей постоянно норовит испортить тренировки...

Волшебный стадион

В центре далёкого чудесного леса распахнул окошки навстречу утру Разноцветный город. Дома в нём праздничные, словно леденцы в жестяной коробке. А дорожки — яркие, как цветные мелки, и упругие, как новый ластик. Весело стучать по ним мячом или кататься на роликах.

Все звери здесь любят спорт, ведь сердце города — Волшебный Стадион. В обычные дни, когда Стадион спит, он похож… на стадион. С разноцветными сиденьями. Такими глянцевыми, что можно посмотреться в них, как в зеркало. На большую арену приходят тренироваться футболисты и гимнасты, бегуны и прыгуны…

А ещё, если повезёт, на Стадионе может исполниться мечта.

Каждые три года Волшебный Стадион просыпается. Радужными огнями переливаются трибуны, в небо летят цветные шары, трубы играют всеобщий сбор, громадное электронное табло оживает, и Стадион объявляет Великое спортивное событие. Какое — никто не знает заранее. Это может быть что угодно: марафон или велосипедные гонки, биатлон или фигурное катание, стрельба из лука или спортивная гимнастика… Угадать невозможно, хотя раньше многие пытались. Зачем? Чтобы заранее подготовиться! Ведь победитель получает Волшебный кубок, который исполняет заветное желание.

Как-то раз бельчонок выиграл в прыжках с шестом и загадал себе ореховый дуб. В лесу вырос такой дуб! Толстущий, с уютным дуплом, а на ветках вместо желудей — орехи.

Однажды Стадион проснулся зимой и объявил лыжные гонки. Участвовали все, кто хоть как-то стоял на лыжах, но победил волк Тимофеич. Он лыжник с малолетства и другого спорта не признаёт. Так вот он попросил лыжную трассу от своей норы до медвежьей берлоги, они с Медведем не разлей вода, а от берлоги — до трактира «Тушёнка и сгущёнка» и ещё до парикмахерской. Когда снега нет, волк по этой трассе на лыжероллерах рассекает.



После лыжных соревнований все начали плавать. Думали, вдруг заплыв объявят. А нет. Бац — и снова гонки! Выиграл заяц Пунька. Он один не плавал, а все три года за Тимофеичем втихаря катался, технику перенимал. И загадал всего ничего: чтобы Тимофеич его с трассы не гонял. Стадион тогда расщедрился и выдал Пуньке заодно новые лыжи.

После Пунькиной истории все немного успокоились и стали заниматься тем, что нравится. Разве иногда, на всякий случай, пробуют то в теннис поиграть, то с трамплина попрыгать.

С командными видами спорта труднее, потому что кубок больше одного желания не исполняет. Значит, всем надо договориться заранее, иначе ничьё желание не сбудется.

Как-то раз хоккеисты так разругались, что награждаться вышли все злые. И подумали хором друг про друга: клюшки бы вам переломать! В хоккей они больше не играли: как возьмутся за клюшку — хрясь! — две половинки в руках. Правда, такие размолвки редко случались.

Зверята, конечно, соревнований по три года не ждали. Устраивали их сами и радовались обычным победам почти так же сильно, как волшебным. В честь выдающихся чемпионов даже называли улицы. Так в городе появился проспект сумоиста Хомяка Щекастого и аллея братьев-легкоатлетов Рысявых.

О Волшебном Стадионе в обычном мире мало кто знал. Звери из города почти не уезжали, поэтому чужакам неоткуда было о нём услышать.

Разноцветный город жил — не тужил, и прямо сейчас в нём вставало солнце. А в это время…

Чутко прислушиваясь к незнакомым шорохам, по лесу пробирался лисёнок-фенек. Это был не просто зверёк. Нежно-персиковый лисёнок с блестящими чёрными глазами был очень ушаст. Сильно-пресильно. Настолько ушаст, что вполне мог бы спрятать в пушистые уши всю свою умную мордочку вместе с влажным кнопочным носом. Лисёнок сбежал из питомника и нисколько об этом не жалел. Там было скучно — раз, тесно — два. И три — негде вырыть нору. Вспомнив об этом, фенек проворно заработал лапами возле старого поваленного дерева. Во все стороны полетели комья земли. Радуясь свободе, лисёнок копал и копал, и никак не мог остановиться. Наконец он вырыл целый лисёночный туннель и, высунув мордочку с другой стороны дерева, принюхался. Лес стал как будто немножко другим.





Маленький фенек пролез по своей норе из обычного леса в тот самый чудесный лес, где кипела в Разноцветном городе спортивная жизнь. Так бывает — в волшебный мир можно попасть совершенно случайно.

Лисёнок тряхнул здоровенными ушами, распушил хвост и побежал навстречу приключениям. Он хотел поскорее найти что-нибудь интересное. А ещё лучше — кого-нибудь приветливого. Одному в лесу становилось как-то не по себе. Лисёнок огляделся. Может быть, он просто не заметил, что его уже кто-нибудь ждёт?

Его действительно ждали. В мягкой траве поблёскивал каплями росы чёрно-белый футбольный мяч. Наверное, он отлетел сюда со стадиона и теперь грел на солнце тугие скрипучие бока. Он пах свежей травой, немного земляникой и ещё чем-то невообразимо прекрасным.

— Ах! — вымолвил лисёнок. — Ах, какой!

Он был покорён. Чёрные глаза заблестели от восхищения.

— Я… — пробормотал лисёнок, тихонько коснувшись мяча носом, — меня… зовут…

И тут он понял, что не знает. Совсем не знает, как его зовут.

«Чем-пи-он!» — раскатисто донеслось из-за деревьев. На стадионе ликовали зрители. Они подбрасывали в воздух бобра. Бобёр неловко вихлял плоским хвостом, переворачивался в полёте и присвистывал сквозь передние зубы. Он не особо любил почести, которые сбивали с лап. То ли дело потвёрже упереться в землю и подальше метнуть ядро! В этом он был мастер, недаром и победителем стал.

«Чем-пи-он!» — закричали снова.

Фенек поднял уши. Очень красивое слово этот «чемпион». Красивое и… гордое.

— Чемпион — это буду я! — объявил мячу маленький лисёнок с большими ушами. — Понимаешь?

Мяч послушно качнулся и, не устояв на кочке, покатился по тропинке. Чемпион (а с тех пор лисёнка звали именно так) последовал за мячом, изредка подталкивая его то лапой, то носом. Упругие кожаные бока с готовностью откликались и довольно гудели. Лисёнок подпрыгнул от радости и закувыркался по лесной дорожке. Прыжок, кувырок, ещё, ещё и…

— Ооо! — лисёнок замер с открытым ртом, лапы разъехались от восторга.

Он увидел Волшебный Стадион...

Отрывок из книги «Играют все». Редакция «Малыш»