Снегурочка и подснежник — апрельский цветок 16 Апреля, 2019 Убрать из закладок Добавить в закладки

Был камень как пушинка, дети. А губка — твёрже, чем скала. В те времена на белом свете Жила-была, жила-была ... принцесса, которую звали Снегурочка.

Вместе с отцом своим — королём Январём они обитали в неприступном для людей царстве вечной ослепительной белизны. Король Январь изготавливал — только ему одному известным химическим способом — снег, а Снегурочка лепила из него снежинки, придавала им форму звёздочек или цветков и складывала в роге изобилия. Когда рог наполнялся до краёв, Снегурочка по команде отца разбрасывала снежинки по четырём сторонам света, и снег летел по всему миру.

Снегурочка была бледная, почти прозрачная, но красивая, как богиня, которых теперь уже и на свете нет. Каждый локон её белокурых волос был как полярная звезда; лицо и руки поражали чистотой ещё не упавшего на землю снега, а глаза — лазурного цвета, как отражение голубого неба во льдах.

Снегурочка часто грустила. В часы отдыха, когда наступала спокойная звёздная ночь, отец Январь прерывал работу и укладывался спать на своей необъятной, словно потоком льющейся бороде. Снегурочка опиралась на балясины ледяных глыб, обхватывала голову руками и пристально вглядывалась в далёкий горизонт, о чём-то мечтая.

Ласточка, раненная, когда летела через горы в солнечные края, упала ей в руки. Тщетно Снегурочка пыталась утешить её, и мучающаяся в агонии Ласточка в неясном бреду своём вспоминала море, цветы, пальмы и вечную весну. С этого дня Снегурочка возмечтала о землях, которых никогда не видела.



В одну из ночей она решилась на побег. Осторожно прошла по потоку льющейся бороде Января, покинула царство вечных льдов и снега и направилась в долину. Оказалась в хвойном лесу. Гномы, увидев, как движется что-то полупрозрачное, светящееся во мраке леса, прервали танцы и скàчки верхом на ветках. Своими любопытными и насмешливыми глазами они уставились на неё.

— Снегурочка!

— Снегурочка, куда ты идёшь?

— Снегурочка, потанцуй с нами!

— Снегурочка, не покидай нас!

Добрые духи, они столпились вокруг неё, пытаясь остановить, преградить дорогу плющом и папоротником.

Снегурочка только улыбалась, не обращая внимания на сердечные призывы; достала из рога изобилия большой пласт снега, разбросала его вокруг — и освободилась от этих маленьких дружков, которым так хотелось с ней поиграть. Она продолжала свой путь, полупрозрачная, молчаливая и лёгкая, как богиня, которых теперь уже и на свете нет.

Побежала вниз по широкой дороге.

Ветер утих. Одышка сдавила сердце у Снегурочки, и, чтобы свободнее дышать, она достала из рога изобилия пласт снега и, рассыпав его вокруг, вновь обрела силы, обрела дыхание в морозном воздухе.

Быстро преодолела бóльшую часть широкой дороги. В восхищении остановилась на перекрёстке. Ей открылась незнакомая картина: безбрежное голубое пространство — второе небо, распростёртое на земле. Невидимые руки удерживали его и слегка раскачивали.

Поражённая таким зрелищем, Снегурочка продолжала свой путь. А земля менялась на глазах. От холмов до моря, насколько охватывал взор, анемоны, гвоздики, мимозы, фиалки, резеда, нарциссы, жасмины, туберозы, с трудом удерживаемые садовыми стенами и изгородями.

В безбрежной реке лепестков всплывали дома и рощи. Оливковые деревья расстилали свои серебряные вуали, прямые высокие пальмы стояли словно стрелы, пущенные в небесную лазурь.

Восторженным взором своим Снегурочка окидывала всё, что впервые открылось ей, и забывала разбрасывать снег. Когда снова стала задыхаться, она спохватилась, достала снежный пласт, рассеяла вокруг себя чистые белые хлопья. Морозный воздух вернул ей дыхание.

А цветы, оливковые деревья, пальмы, как на чудо, смотрели на полупрозрачную девушку, проносившуюся в снежном вихре, и содрогались от зрелища её полёта.

Прекрасный юноша в зелёно-фиолетовом камзоле появился перед Снегурочкой, своими беспокойными глазами преграждая ей путь.

— Кто ты?

— Я Снегурочка. Дочь Января.

— Разве ты не знаешь, что здесь уже не царство твоего отца? Я принц Подснежник — апрельский цветок, я не позволю тебе ступать на мою землю, в моё царство. Возвращайся к своим льдам, это будет лучше и для тебя, и для меня.





Но Снегурочка посмотрела на принца таким умоляющими и нежными глазами, и Подснежник — апрельский цветок — был тронут до глубины души.

— Подснежник, позволь мне продолжать свой путь. Я хочу только дотронуться до этого голубого, зелёного, красного, фиолетового снега, который вы называете цветами, хочу только кончиками пальцев прикоснуться до перевёрнутого неба, которое вы зовёте морем.

Подснежник — апрельский цветок, улыбаясь, посмотрел на неё и кивком головы выразил согласие: «Пойдём. Я тебе покажу своё царство».

И они пошли вместе, держась за руки, восторженно глядя друг другу в глаза. Но чем дальше шла Снегурочка, тем мрачнее становилось голубое небо, вихри белых хлопьев покрывали удивительные сады.

Прошли через праздничную деревню. Крестьяне и крестьянки танцевали под цветущим миндалём. Снегурочке захотелось, чтобы Подснежник — апрельский цветок пригласил её на танец, и они начали танцевать.

Но все поселяне тут же разошлись, музыка прекратилась, воздух стал морозным, а с тёмного, мрачного неба, вместе со снежными душистыми лепестками с миндального дерева, высыпал настоящий снег, который рассеивала Снегурочка на своём пути. Подснежник и Снегурочка бегом пустились из деревни под злобные крики поселян.

Но через некоторое время они увидели другую праздничную деревню, и небо снова стало чистым, спокойным, безмятежным.

— Снегурочка, я хочу взять тебя в жёны!

— Твои подданные не примут королеву, которая всюду распространяет мороз.

— Ну и пусть! Я так хочу, и моя воля будет исполнена.

И они шли и шли, глядя друг другу в глаза, счастливые, забывшие, кажется, обо всём на свете. Но вдруг Снегурочка остановилась, она стала ещё бледнее, ещё прозрачнее…

— Подснежник! Подснежник!.. У меня нет больше снега!

Тщетно скребла она своими пальцами по дну рога изобилия.

— Подснежник — апрельский цветок…Я умираю!.. Перенеси меня к границе своего царства… Я больше не выдержу!..

Снегурочка еле шла, согнувшись в три погибели. Подснежник попытался поддержать её, взял на руки и побежал к долине.

— Снегурочка! Снегурочка!

Она не ответила. Снегурочка становилась ещё прозрачнее. Лицо её превратилось в бесцветный пузырь, который вот-вот лопнет.

— Снегурочка! Отзовись!

Подснежник — апрельский цветок прикрыл её от солнца шёлковым плащом, побежал быстрее, наконец, достиг долины, чтобы передать Снегурочку Северному ветру.

Но когда он приподнял плащ, Снегурочки под ним не было. Побледневший, растерянный, весь в ознобе, Подснежник осмотрелся вокруг. Где она? В отчаянии он поднял руки. И вдруг его глаза как будто засияли. Он увидел Снегурочку на другом конце долины. Улыбаясь, она простирала к нему руку в прощальном привете.

Старый наставник Снегурочки — Северный ветер вёл её по снежным тропам к вечным льдам, в неприступное для людей царство короля Января.