Отрывок из книги «Самые красивые сказки»

Отрывок из книги «Самые красивые сказки»

17 Апреля, 2019

В этой волшебной красочной книге собраны только лучшие сказки и самые известные басни про зверят, пересказанные специально для маленьких читателе. Короткие, но мудрые и поучительные истории расскажут о смекалке и трудолюбии, глупости и невежестве, доброте и заботе, научат не лениться и дружить друг с другом.

Заяц и ёж

Жил в лесу старый ёж. И было у него два сына. Два брата-близнеца. Сыновья любили яблоки, а их отец – репку. И однажды один из братьев пошёл в огород за репкой, что бы угостить отца. Шёл, шёл, шёл, шёл... Дорога в огород была длинная, а ноги у ежа короткие. Наконец добрался он до огорода, а навстречу ему заяц с капустной грядки – прыг-скок! Подбоченился и говорит:
– Здравствуй, ёжик! А я уже давно здесь! Ходишь ты как черепаха. А как ты бегаешь?
– А бегаю я быстрее зайца, – ответил хитрый ёж, который очень медленно ходил, зато очень быстро соображал.
– Быстрее зайца? – заяц так и покатился со смеху. – Да ты посмотри на свои ноги и на мои! – И он гордо выставил перед ёжиком свою длинную ногу. – Да будет тебе известно, что мой дед когда-то был самым быстрым зайцем в нашем лесу! И получил в награду за это золотую монету. А я бегаю ещё быстрее. Давай поспорим на эту золотую монету, что я тебя обгоню!

Ёж ответил:
– Я согласен. Встретимся завтра утром там, где начинается поле. И посмотрим, кто из нас быстрее.

Заяц ещё пуще развеселился.
– Отправляйся на поле прямо сей час, – посоветовал он. – К утру как раз доберёшься.

А ёж вернулся домой, рассказал обо всём брату, и на следующий день оба ежа отправились к месту состязания. Один из них остался в конце поля, а второй пришёл к его началу, где уже прыгал от нетерпения заяц.

– Ну, что? – подмигнул заяц. – Побежали?
– Побежали, – ответил ёж.
– Раз, два, три! – скомандовал заяц и стрелой помчался через поле. Но когда он примчался к концу, то увидел там ежа.
«– А я уже давно здесь», – сказал ёж, по смеиваясь.

Заяц на силу отдышался:
– Давай попробуем ещё раз!
– Давай! – согласился ёж. – Беги! А я за то бой следом. Мне торопиться некуда.

И заяц как угорелый поскакал к началу поля, где его уже давно поджидал ёж.
– Опять ты опоздал! – сказал он зайцу. – Ходишь ты быстро, а вот бегаешь как черепаха!

Так заяц и бегал через поле – туда и обратно, туда и обратно. Пока не свалился без сил на землю. И тогда ёж ему сказал:
– Да будет тебе известно, дорогой заяц, что мой дед когда-то был самым быстрым ежом в лесу. И как-то однажды обогнал твоего дедушку, за что и получил в награду большое яблоко, которое съел. А я хочу получить золотую монету, которую ты мне обещал.

От стыда заяц чуть не заплакал:
– Какой позор! Какое унижение! И что сказал бы сейчас мой дедушка? Я опозорил его!

Ёж ответил:
– Не горюй, заяц. Ты бежал быстрее, чем твой дедушка. А я бежал быстрее, чем мой дедушка.

Делать нечего. Заяц принёс золотую монету и отдал её ежу. В тот день в домике ежей был большой праздник. Братья-близнецы до утра плясали, по очереди размахивая золотой монетой. А их отец достал из сундука старую гармонь и всю ночь напролёт играл. К счастью, заяц так и не узнал о хитрой проделке ежей.

 

Отрывок из книги «Самые красивые сказки (ил. Т. Вульфа)». Редакция «Малыш 0+»

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