Мультфильмы о спорте 19 Апреля, 2019 Убрать из закладок Добавить в закладки

Самые энергичные, позитивные и мотивирующие мультики – это мультфильмы о спорте. После них сразу хочется стать на коньки, лыжи, взять футбольный мяч или просто выйти во двор на спортивную площадку!

Мультфильмов о спорте много, но фильм, который оказал огромное влияние на советскую профессиональную мультипликацию и больше 60 лет пользуется популярностью у зрителей – «Необыкновенный матч» режиссеров Мстислава Пащенко и Бориса Дёжкина.



Это, пожалуй, самый красочный и яркий мультфильм о футбольном противостоянии задиристых деревянных и плюшевых игрушек. Грубость, неуважение к сопернику, нарушения правил игры во время отчаянного поединка — плохие помощники на спортивных площадках. Доказательством тому служат гол за голом в ворота деревянных футболистов. Выигрывают не только тренированные, но и честные игроки. «Кто слишком задирает нос, тот часто с носом остаётся!» — говорится в финале.



Мультфильм «Шайбу! Шайбу!» - еще один шедевр Б.Дёжкина. Хоккейный матч между командами «Метеор» и «Вымпел» — зазнавшимися «мастерами» и дружной командой скромных новичков, завершается (а иначе и быть не может!) победой самоотверженных юных хоккеистов. Хоккей – силовая, довольно жёсткая игра - в мультфильме предстаёт в добром образе. И даже если зритель не знает или не любит эту игру, остаться в стороне он не может.





Дёжкину как никому удалось в своих мультфильмах о спорте передать драматургию спортивных соревнований, накал поединка, яркие эмоции спортсменов и болельщиков. Рисованную картинку сопровождают настоящие, записанные на стадионе, звуки! Поэтому, конечно, надо смотреть и «Матч-реванш», и «Метеор на ринге».







Изумительный «пластилиновый» мультик «Брэк» Гарри Бирдина, снятый в 1985 году, продолжает тему честной игры в спорте. Эта музыкальная пародия, в которой высмеиваются недостойные приёмы и средства, применяемые профессиональными боксёрами ради достижения победы. Фильм по достоинству оценили и зрители, и профессионалы – он собрал множество премий на различных кинофестивалях.



Еще один всеми любимый мультфильм – 13 выпуск «Ну, погоди!», посвященный Олимпиаде -80. Необыкновенный юмор, экспрессия, великолепные рисунки делают этот мультфильм шедевром анимации, а точное изображение многих видов спорта, с которыми приходится столкнуться героям, расширяют кругозор. Вечная погоня Волка за зайцем, мастерски плетенная в спортивный антураж, захватывает зрителя любого возраста!





Расширяет знания о видах спорта и еще один мультфильм. Отдельным видам спорта посвящены тридцать два коротких мультика режиссёра Олега Чуркина, в которых клоуны Фома и Ерема принимают участие в различных соревнованиях.

Другие, более спокойные, «детские» мультфильмы, не менее популярны. Например, приуроченный к Олимпиаде-80 мультфильм «Кто получит приз». Медвежонок Миша прибывает на состязания с опозданием, но значительно опережает остальных соперников.



Однако на пути к финишу он не бросает в беде своих соперников. И несмотря на то, что приходит последним, именно его за доброту и стремление всегда прийти на помощь, объявляют победителем и провозглашают талисманом олимпиады. Так с прекрасным мультфильмами в детское сознание входит важная истина: спорт – это мир и дружба.