Музыкальная программа «Король караоке» 23 Апреля, 2019 Убрать из закладок Добавить в закладки

Встречайте новый сезон любимого детского караоке-шоу!

Как и прежде, на сцене юные участники будут сражаться за титул Короля караоке, а еще за второе и третье места на пьедестале почёта.

Дети будут исполнять популярные песни из мультфильмов и хиты эстрады, перевоплощаться в сказочных персонажей, проявлять артистизм и всеми силами стремиться победить. А их наставники помогут участникам в этом и поддержат в ходе всего состязания.

По итогам караоке-битвы самый лучший исполнитель завоюет титул Короля караоке! И все вместе участники, ведущий и гости студии споют финальную песню.

Смотрите премьеру нового сезона программы 24 апреля в 15:40 МСК.