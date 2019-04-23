Музыкальная программа «Король караоке»
23 Апреля, 2019
Встречайте новый сезон любимого детского караоке-шоу!
Как и прежде, на сцене юные участники будут сражаться за титул Короля караоке, а еще за второе и третье места на пьедестале почёта.
Дети будут исполнять популярные песни из мультфильмов и хиты эстрады, перевоплощаться в сказочных персонажей, проявлять артистизм и всеми силами стремиться победить. А их наставники помогут участникам в этом и поддержат в ходе всего состязания.
По итогам караоке-битвы самый лучший исполнитель завоюет титул Короля караоке! И все вместе участники, ведущий и гости студии споют финальную песню.
Смотрите премьеру нового сезона программы 24 апреля в 15:40 МСК.