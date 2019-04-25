А вот и гномик Дрёма! 25 Апреля, 2019 Убрать из закладок Добавить в закладки

Отрывок из книги «Гномик Дрёма. Большие приключения маленького Песочного человечка»

Тс-с-с! Умеешь ли ты хранить тайны? В самом деле? Ну, тогда устраивайся поудобнее, потому что я собираюсь рассказать тебе одну историю. Наверняка ты уже давно знаешь, что именно Песочный человечек заставляет твои глаза закрываться и приносит волшебные сны. Вот только он не создаёт их сам. Знал ли ты об этом? Для этого у него слишком много дел! О да, и не просто много — ужасно много! Ведь он каждый вечер приходит к детям и рассыпает свой волшебный песок. Если бы при этом ему пришлось ещё и самому создавать сны, это было бы чересчур, тебе не кажется? Вот именно! И поэтому у Песочного человечка далеко-далеко, за высокими горами и широкими долами, в Сонном царстве есть множество помощников — больших и маленьких. Гномы-пастухи в зелёных колпачках пасут овечек, которые после захода солнца скачут через ограду Сонного луга. Тогда детишки могут посчитать их, чтобы скорее уснуть: одна, две, две с половиной… Гномы-землекопы в коричневых колпачках работают под землёй: они добывают сонный песок, который Песочный человечек по вечерам рассыпает возле кроваток усталых ребятишек (только они этого совсем не замечают). Днём и ночью из глубин доносится их громкое пение:

«Раз копнём и два копнём — обеспечим всех песком!»

Разумеется, существует множество историй о приключениях проворных пастушков и силачей-землекопов, но у этой истории — свой герой. Зовут его Дрёма, и он — гном-снотворец. Среди всех помощников Песочного человечка именно у снотворцев в красных колпачках самая сложная задача — ведь они создают сны, которые Человечек приносит детям. Скажи-ка честно: разве интересно было бы спать и не видеть снов? Итак, гномик Дрёма — один из тех самых гномов-снотворцев, и тебе стоит обязательно с ним познакомиться! Видишь гнома-здоровяка слева — того, у которого такие сильные руки? Да-да, именно его! Это, к сожалению, не Дрёма. А вон того гнома с соколом на плече и хитрой мордашкой? Нет, и это тоже не он…



Увы, гномик Дрёма не отличается ни особенной силой, ни храбростью. Да и ростом он, признаться, не вышел. Зато у него на колпачке есть здоровенный узел — для того, чтобы Дрёма не забыл кое-что важное. Но вот что именно, он, как назло, забыл… А узелок остался. Это не страшно, ведь всё равно Дрёма больше всего любит целыми днями уютно дремать в гамаке под большим деревом. Лёжа, он придумывает самые распрекрасные сны и превращает их в сверкающие сонные пузыри, которые потом Песочный человечек раздаёт детям. Разве нужно ему о чём-то вспоминать?..

— Дрё-ё-ё-ёма! — кто-то маленький и быстрый, точно молния, кинулся к гномику и принялся носиться вокруг гамака, отчего Дрёма не просто проснулся, но ещё и вылетел из своего уютного гнёздышка и — шмяк! — приземлился в траву. Ой-ёй!

Но стоило оглядеться, и сразу стало ясно, кто в очередной раз устроил на лужайке беспорядок.

— Лоскуток… — вздохнул гном, с укором глядя на маленького барсучка с заплаткой на боку (этот красный лоскуток приносит удачу). — Сколько же раз тебе повторять, чтобы ты не мешал мне, когда я работаю!

— Ты это называешь работой? — хихикнул барсучок, бегая взад-вперёд по лужайке. — Да ты просто соня! Чи-ча-чемпион по лентяйству!

Спорить было бесполезно. Ведь Лоскуток — не простой барсук, он — нахальный барсучок. А кто хоть раз встречался с нахальным барсучком, тот знает, что разумные доводы тут не помогут…

Зевнув, Дрёма показал на большую плетёную корзину, на дне которой поблёскивала горстка сонных пузырей.

— Моя корзина снов ещё и наполовину не заполнена! Так что дай мне, пожалуйста, подремать!

Но прежде чем он успел вновь забраться в гамак, Лоскуток, хохоча, сдёрнул с его головы колпак.

— Какое там подремать! — воскликнул барсучок, взволнованно размахивая колпаком перед носом у Дрёмы. —

Ты ничего не забыл?

Гномик Дрёма в задумчивости почесал затылок.

— Ну, наверняка я должен был… подмести в дупле!

— Вовсе нет! — отчаянно замотал головой барсучок. —

Си-са-совершенно не угадал, друг мой! Не зная, что и думать, Дрёма закусил губу. Но тут ему пришла в голову отличная мысль:

— Я забыл покормить кошку!

И он с гордостью посмотрел на Лоскутка, но тот лишь закатил глаза.

— У тебя нет кошки, Дрёма!

— И то правда, — пробормотал гном. — Но о чём же я тогда должен был помнить?..

Хихикнув, Лоскуток энергично завилял маленьким хвостиком.

— Песочный человечек сегодня уезжает в отпуск и должен назначить заместителя!

Верно! Вот теперь и Дрёма припомнил: Песочный человечек объявил, что отправляется отдыхать в горы. Потому что на пляже слишком много песка, а он так напоминает о работе…

— Через пять минут все гномы соберутся на большом Сонном лугу, чтобы ши-ша-шеф выбрал того, кто будет Песочным человечком вместо него! — торжественно продолжил барсучок и нахлобучил Дрёме колпак на его непослушную шевелюру.

Но снотворец лишь устало пожал плечами.

— Наверняка вызовется какой-нибудь землекоп. У них даже уши — и те мускулистые! Им только подавай приключений, — хмыкнул гном и собрался было вернуться в гамак, но тут барсучок схватил его прямо за комбинезон.

— Мне кажется, тебе не помешали бы приключения! — Мне? — Дрёма просто не поверил своим ушам, глядя на Лоскутка. — Ну уж нет! Чтобы заменить Песочного человечка, надо быть сильным и смелым — и как минимум раза в два больше! Да у меня даже бороды нет! И гном решительно запрыгнул обратно в гамак и надвинул колпак на глаза. Вот ещё! Да он никогда в жизни не предложил бы себя в качестве замены! Однако на вмешательство Лоскутка он не рассчитывал. Тут барсучок снова пнул его, и Дрёма опять вылетел из гамака — вот только приземлился он на этот раз не в траву, а на спину Лоскутку! Барсучок что есть сил бросился вперёд, и гномику Дрёме ничего не оставалось, кроме как уцепиться покрепче за шерсть своего приятеля — ведь колпак по-прежнему закрывал ему пол-лица! — Лоскуток, стой! Остановись немедленно! — закричал гном. Но барсучок и не думал останавливаться. Хихикая, он помчался по зелёной лужайке, на которой жители Сонного царства обычно развешивали на просушку бельё, — и сорвал с верёвки огромную жёлтую простыню. Та обмоталась вокруг Дрёмы, словно плащ.

Барсучок побежал дальше через Росистый сад и выскочил на поле, где рос хлопок, из которого потом делали самые мягкие одеяла. Обычно гномы каждое утро пьют сладкую росу из сада, чтобы не болеть, — но сегодня она забрызгала Дрёме всё лицо, а к щекам прилипли пушистые комочки хлопка.



Пока гномик отплёвывался, Лоскуток вышел на финишную прямую. На большом Сонном лугу уже столпилось множество народу, однако барсучок быстро пробился в первый ряд. Как раз вовремя, ведь в этот момент Песочный человечек, громко откашлявшись, спросил:

— Ну что, кто из вас хотел бы заменить меня на время отпуска?

— Я! — закричал Лоскуток и, спрятавшись под простыню, встал на задние лапы. Гномы восторженно ахнули.

А Дрёме наконец удалось стащить с лица колпак — и тут он понял, что же так впечатлило остальных: стоя на плечах у барсучка, он был выше всех гномов на лугу!

Даже Песочный человечек смотрел на него с уважением.

— Какой большой гном! — воскликнул он. — Вы только посмотрите на эту бороду! Скажи, как тебя зовут?

— Дрёма, — запинаясь, пробормотал гномик. Больше всего на свете ему хотелось провалиться сквозь землю. Но Песочный человечек, взмахнув руками, уже обернулся к собравшимся.

— У нас есть замена: гномик Дрёма!

Тут же раздались бурные аплодисменты и крики «ура!». А больше всех обрадовался спрятавшийся под простыню Лоскуток. От восторга барсучок начал лихо приплясывать на месте — да так, что Дрёма, потеряв равновесие, кувырком полетел вниз. Плащ сполз с его плеч, а борода из хлопка разлетелась по траве. Песочный человечек, а с ним и все собравшиеся уставились на маленького снотворца, не зная, что и сказать.

Дрёма в замешательстве пожал плечами.

— Это просто недоразумение. Я вовсе не так высок и не так силён, да и бороды у меня нет. Поэтому я и не могу быть Песочным человечком. И, облегчённо окинув собравшихся взглядом, он уже собрался было исчезнуть, но Песочный человечек остановил его.

— Снотворец, которому в голову приходят такие отличные идеи, просто обязан стать Песочным человечком! — усмехнувшись, объявил он. Тут же вновь грянули аплодисменты. Все гномы были очень довольны таким решением. Так уж и все? Ну, не совсем… Гномик Дрёма, вздохнув, поправил свой красный колпак. Значит, теперь он — Песочный человечек.

И кто знает, может быть, сегодня ночью ты

встретишь маленького гнома с большим узлом на колпаке?

Отрывок из книги «Гномик Дрёма. Большие приключения маленького Песочного человечка»