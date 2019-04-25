Амурский тигр — самая большая дикая кошка 25 Апреля, 2019 Убрать из закладок Добавить в закладки

Родина амурского тигра — Дальний восток. Он обитает по берегам Амура и Уссури. Поэтому у этого вида есть и другие названия — дальневосточный или уссурийский тигр.

Размеры амурского тигра поражают: его длина вместе с хвостом может быть больше 3 метров, высота — больше метра, а вес взрослых особей — около 300 кг! Это самый большой тигр на планете.

Полосатый рисунок на шкуре тигра уникален, как отпечатки пальцев у человека. Ты никогда не встретишь в природе двух одинаковых амурских тигров!

Это единственный вид тигров, способный выжить в снежную зиму. Зимой шкура тигра светлеет, становится густой и пушистой. Большого снега тигр не боится — ходить по нему помогают широкие лапы.

Охотятся тигры ночью. Обычно на крупных копытных животных — кабана, оленя или лося. Но они ещё и отличные рыбаки! Во время нереста любят полакомиться рыбкой. А если не хватает витаминов, тигры едят различные травы.

Потомство у тигров чаще всего появляется весной. Обычно рождается 2—3 тигрёнка. Маленькие тигры — слепые и беззубые, совсем как котята.







Продолжительность жизни амурского тигра в природе — 16—18 лет, а в неволе — до 25 лет.

У амурского тигра в природе нет врагов, кроме человека. Этот вид тигра внесён в Красную книгу. Раньше люди истребляли животных ради их красивого меха, но сейчас охота на них строго запрещена. В 2013 году был создан фонд «Центр „Амурский тигр“», который занимается сохранением и увеличением популяции самого большого тигра в мире.

Сейчас на планете живут примерно 900 амурских тигров.





Что делать при встрече с амурским тигром?

Не паникуй. Амурские тигры миролюбивы. Они предпочитают охотиться на животных, а на людей практически никогда не нападают. Издавай шум. Если заметишь следы тигра, не пытайся тихонько уйти. Крадущиеся шаги могут, наоборот, привлечь его внимание. А вот характерный для человека шум предостережёт зверя. Не трогай тигрят. Тигры очень серьёзные родители, и они, конечно же, будут защищать своих детей.

И никогда не ходи в тайгу в одиночку. Лучше посмотреть на тигра в зоопарке, чем встретить его в природе и испугаться!