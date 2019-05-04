8-й сезон мультсериала «Клуб Винкс»! 4 Мая, 2019 Убрать из закладок Добавить в закладки

В новом сезоне любимых героинь ждёт невероятное приключение, полное космических путешествий, крепкой дружбы и неожиданных возвращений!

В Магикс наступает ночь падающих звёзд, и феи готовы к волшебной вечеринке в школе Алфея. Но забавное существо по имени Твинкли добирается до них со срочным сообщением: только шесть фей могут спасти звёзды от таинственной угрозы!

Следуя за своим маленьким другом, феи отправляются в космическое путешествие в самое сердце звёзд под руководством люменов, милых существ, которые создают волшебную звёздную пыль. Благодаря им Винкс обретут новые удивительные силы света для борьбы с непредсказуемыми таинственными врагами, которые угрожают волшебной Вселенной.

Смотрите премьеру мультсериала 6 мая в 16:10 МСК.

