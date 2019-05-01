Мяу-мяу, гав-гав 1 Мая, 2019 Убрать из закладок Добавить в закладки

Мы нашли для тебя необычные факты о кошках и собаках — надеемся, они тебя удивят!



Считается, что по уровню умственного развития собаки похожи на двухлетних детей.

Средний словарный запас собаки 250 слов и жестов.



Собаки не любят обниматься! Если твой питомец не противится, когда ты его гладишь или обнимаешь, это значит, что он тебя очень любит и готов всё это терпеть!





Пекинесы в Китае.

По легенде, китайские воины прятали в рукавах пекинесов. Собаки нападали на врагов, если те подходили слишком близко.



Столько пород собак и кошек существует на данный момент. Но постоянно появляются новые!







Мокрый нос. Помогает собаке определить направление запаха.





42 зуба у собаки. 30 зубов у кошки. 32 зуба у человека.

Волк и шакал.

Это два наиболее вероятных предка собаки.











Примерное время, когда люди приручили собаку — 30 000 лет назад.

Примерное время, когда люди одомашнили кошку — 9 500 лет назад.





При царском дворе в России всегда жили кошки.



Портрет любимого кота князя Алексея Михайловича.



Баст или Бастет — богиня любви и радости в Древнем Египте, которую изображали в виде кошки.



Подушечки лап и нос. Только эти части тела потеют у собак и кошек.





Кошки умеют издавать в 10 раз больше звуков, чем собаки – 100 звуков. 10 звуков – собаки.

Примерно 15 часов в сутки кошки и собаки тратят на сон.