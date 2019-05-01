Мяу-мяу, гав-гав

Мяу-мяу, гав-гав

1 Мая, 2019

Мы нашли для тебя необычные факты о кошках и собаках — надеемся, они тебя удивят!


Считается, что по уровню умственного развития собаки похожи на двухлетних детей.
Средний словарный запас собаки 250 слов и жестов.

Собаки не любят обниматься! Если твой питомец не противится, когда ты его гладишь или обнимаешь, это значит, что он тебя очень любит и готов всё это терпеть!


Пекинесы в Китае.
По легенде, китайские воины прятали в рукавах пекинесов. Собаки нападали на врагов, если те подходили слишком близко.

Столько пород собак и кошек существует на данный момент. Но постоянно появляются новые!



Мокрый нос. Помогает собаке определить направление запаха.

 

42 зуба у собаки. 30 зубов у кошки. 32 зуба у человека. 

Волк и шакал. 
Это два наиболее вероятных предка собаки.





Примерное время, когда люди приручили собаку — 30 000 лет назад.
Примерное время, когда люди одомашнили кошку — 9 500 лет назад.


При царском дворе в России всегда жили кошки. 


Портрет любимого кота князя Алексея Михайловича. 

Баст или Бастет — богиня любви и радости в Древнем Египте, которую изображали в виде кошки.

Подушечки лап и нос. Только эти части тела потеют у собак и кошек.


Кошки умеют издавать в 10 раз больше звуков, чем собаки – 100 звуков. 10 звуков – собаки.

Примерно 15 часов в сутки кошки и собаки тратят на сон.

Классный журнал

Материал из федерального детского печатного издания «Классный журнал». Посмотреть примеры выпусков. Оформить подписку.

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