Мяу-мяу, гав-гав
Мы нашли для тебя необычные факты о кошках и собаках — надеемся, они тебя удивят!
Считается, что по уровню умственного развития собаки похожи на двухлетних детей.
Средний словарный запас собаки 250 слов и жестов.
Собаки не любят обниматься! Если твой питомец не противится, когда ты его гладишь или обнимаешь, это значит, что он тебя очень любит и готов всё это терпеть!
Пекинесы в Китае.
По легенде, китайские воины прятали в рукавах пекинесов. Собаки нападали на врагов, если те подходили слишком близко.
Столько пород собак и кошек существует на данный момент. Но постоянно появляются новые!
Мокрый нос. Помогает собаке определить направление запаха.
42 зуба у собаки. 30 зубов у кошки. 32 зуба у человека.
Волк и шакал.
Это два наиболее вероятных предка собаки.
Примерное время, когда люди приручили собаку — 30 000 лет назад.
Примерное время, когда люди одомашнили кошку — 9 500 лет назад.
При царском дворе в России всегда жили кошки.
Портрет любимого кота князя Алексея Михайловича.
Баст или Бастет — богиня любви и радости в Древнем Египте, которую изображали в виде кошки.
Подушечки лап и нос. Только эти части тела потеют у собак и кошек.
Кошки умеют издавать в 10 раз больше звуков, чем собаки – 100 звуков. 10 звуков – собаки.
Примерно 15 часов в сутки кошки и собаки тратят на сон.