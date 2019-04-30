Телеканал «Карусель» и «Mamba Фрумеладки» объявляют новый конкурс «Весёлый остров»!

Телеканал «Карусель» и «Mamba Фрумеладки» объявляют новый конкурс «Весёлый остров»!

30 Апреля, 2019

Спеши принять участие!

  • Придумай и собери из мармеладок «Mamba Фрумеладки» жителя острова; 
  • Сфотографируй, пришли фото нам на сайт
  • Зови всех друзей голосовать за свою работу! 

25 креативных авторов, которые придумают интересных героев, получат призы от «Mamba Фрумеладки»! 
А главный победитель также получит особый приз: его забавный житель острова оживёт в эфире канала «Карусель» в выпуске программы «Навигатор.Новости».


Начало приёма конкурсных работ 30 апреля в 17:00. 

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