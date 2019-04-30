Телеканал «Карусель» и «Mamba Фрумеладки» объявляют новый конкурс «Весёлый остров»!
30 Апреля, 2019
Спеши принять участие!
- Придумай и собери из мармеладок «Mamba Фрумеладки» жителя острова;
- Сфотографируй, пришли фото нам на сайт;
- Зови всех друзей голосовать за свою работу!
25 креативных авторов, которые придумают интересных героев, получат призы от «Mamba Фрумеладки»!
А главный победитель также получит особый приз: его забавный житель острова оживёт в эфире канала «Карусель» в выпуске программы «Навигатор.Новости».
Начало приёма конкурсных работ 30 апреля в 17:00.