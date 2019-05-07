Приключения Мохнатика и Веничкина в Италии 7 Мая, 2019 Убрать из закладок Добавить в закладки

Что произойдёт, если уехать на зимние каникулы без домовёнка Мохнатика? Конечно, он обидится и расстроится. Так бы и случилось, если бы не баневёнок Веничкин — находчивый, весёлый и всегда готовый к захватывающим приключениям. Мохнатик и Веничкин отправляются в Италию, чтобы догнать семью Кривошлыковых и спасти её от таинственного заговора. В Италии Мохнатика и Веничкина ждут новые подвиги и испытания!



— Держитесь за шляпы! Мы взлетаем! — весело скомандовал баневёнок и сам схватился за свою любимую банную шапку.

Самолёт двинулся с места и медленно поехал к взлётной полосе.

— Веничкин, а мне что делать? — растерялся Мохнатик, у которого никогда не было шляп.

— А ты держись за волосы! Это ещё надёжнее! Вонони у тебя какие густые.

Домовёнок недоверчиво посмотрел на своего друга.

— Точно тебе говорю. Да, да!

— Ух-ты, пух-ты, — вздохнул Мохнатик. — Где ж это видано, чтобы домовята летали на самолётах...

— А мы с тобой современные. Так-то! — баневёнок задорно подмигнул Мохнатику.

— Вот разыщем нашу семью и весело проведём новогодние каникулы в Италии.



Будут знать, как оставлять нас дома одних! К тёте Маре наведаемся...

— А кто это? Веничкин, мы же договорились, что едем семью искать, а не по гостям ходить. К тёте в следующий раз зайдём.

— Ты что! Я её сто лет не видел. Быть рядом и незаехать в гости? Она мне этого не простит.

— Делу время, потехе час, — не сдавался Мохнатик.

— Вот на часик к тётушке и заедем!

— Не спорь со мной. Вот ты сам подумай, если мы нашу семью в аэропорту не нашли, как мы их найдём в чужой стране?

— Это проще простого! Италия ма-а-а-ленькая. Они уехали на лыжах кататься. Значит, искать нужно в горах. — Веничкин беззаботно махнул рукой. Самолёт уже

стоял на взлётной полосе. — Мы их быстро найдём. Вот увидишь. Прилетим в Милан — это город такой недалеко от гор, а оттуда рукой подать…

— Быстро сказка сказывается, да не быстро дело делается… — недоверчиво протянул Мохнатик. — Чувствую, зря мы это затеяли...

— Вот что ты заладил? Всё будет хорошо! Не переживай.

— Я даже деду не сказал, что уехал. Влетит мне по первое число, когда мы вернёмся.

— Да ничего не будет. Он даже и не заметит, что ты отлучался.

— Вот когда ты так говоришь, я ещё больше сомневаюсь, что поступаю правильно. Но об этом сейчас лучше не думать. Лягу-ка я посплю. И не так страшно будет, и прилетим быстрее.

С этими словами домовёнок укрылся пледом, удобно устроился в кресле и уснул. Веничкин же уныло смотрел в круглое окошко самолёта. Он не мог спать, совесть его мучила, что всю правду своему другу не рассказал да в такую страшную историю его втянул, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Домовёнок ни за что бы не отправился в путь, если бы знал, какое опасное дело им поручили дедушка Веничкина Уголёк да Дворовой Галоша. А без Мохнатика Веничкину ни за что не справиться.

А тем временем в аэропорт прилетела Ведьма — злая, растрёпанная. Швырнула метлу на пол, заклинание прошептала, вокруг себя три раза обернулась, дунула, плюнула — и перед ней возник дух аэропорта Бантик.

Ростом он был невелик, ушки стояли торчком и выглядывали из-за аккуратно уложенной чёлки. На носу висели очки, которые он поправлял всякий раз, когда начинал говорить. Аккуратный, в синей фуражке, пиджаке и модных кроссовках с бантиками.

— Явился, не запылился! — проворчала Ведьма и поманила к себе Бантика кривым указательным пальцем. — Подойди ко мне поближе. Поговорить надо.

— Здравствуйте, тётушка. Как-то вы неожиданно... — прошепелявил Бантик и беззубо улыбнулся.

— Начальство всегда ждать надо.

— Злая вы какая-то сегодня.

— Новости плохие от итальянской мафии получила.



Докладывай, как всё прошло?

— Прошу заметить, я аэропортовый и по должности мне заниматься людьми не положено. Отвечаю лишь за миграцию духов между странами. — Тут Бантик заметил, что Ведьма начинает злиться пуще прежнего, и перешёл к делу. — Как вы и велели: Мохнатик и Веничкин семью Кривошлыковых в аэропорту не нашли. Я им помешал.

Сейчас они летят в Милан, а семья — в Венецию.

— Так-так-так... В Милан, значит? — Ведьма скривилась, словно съела лимон.

— Что случилось, тётушка? Вы же сами дали команду туда их отправить.

— Только что итальянская мафия сообщила, что будет ждать Мохнатика и Веничкина в Риме. Все планы мне испортили! Видите ли, до аэропорта Милана нет подземного хода, и они никак туда добраться не могут. Ты думай, думай быстрее, что теперь делать! Мне в моём бессмысленном и беспощадном деле бездельники не нужны.

— В каком-каком? — не понял Бантик.

— Беспощадном! — Ведьма сурово посмотрела на аэропортового. — Я хочу избавиться от Мохнатика и Веничкина, надоели они мне. Вечно безобразничают и в дела мои влезают. Вот я и договорилась с итальянской мафией, что расколдую их. А взамен они избавятся от Мохнатика и Веничкина да пришлют мне древние волшебные камни, что дают неведомую силу. — Ведьма зловеще расхохоталась, но тут же притихла, огляделась — не слышал ли кто, и продолжила: —

А когда стану Всесильной Ведьмой планеты, мне уже никто не помешает в моих делах. Так что тебе лучше быть со мной в одной команде. Понял?

— Понял, — умный Бантик тут же смекнул, что с Ведьмой лучше не ссориться. — Раз всё так серьёзно, сделаем вот что. Видел я в самолёте чертёнка Луканьку. Он следил за Мохнатиком и Веничкиным, поссорить их старался. Я сразу догадался, что он на вас работает, — соврал он, уже жалея о том, что вышвырнул Луканьку со словами: «На крыле самолёта долетишь. Внутрь не пущу! Чертям с людьми летать не положено». — Я слыхал, черти ловко умеют в дела чужие влезать, планы менять. Надо ему сказать, чтобы заманил Мохнатика и Веничкина в Рим. Самолёт уже улетел, но я смогу его догнать, всё передать. Это, конечно, будет непросто, но ради вас, ради повышения…

Ведьма довольно улыбнулась.

— Как только стану Всесильной Ведьмой планеты, сделаю тебя своим заместителем, голова у тебя работает.

— А как же ваша приёмная дочка Настя? Я видел, она поехала с семьёй Кривошлыковых. Ей тоже должность обещали?

— Нет, что ты! Что ты, родимый! Настя полетела в Италию лишь для того, чтобы чемоданы волшебными лентами пометить. Работу тебе облегчить. Прилетят

Кривошлыковы обратно, досмотри чемоданы с лентой, забирай камни — и тут же ко мне. Бегаешь и летаешь ты быстро. — Ведьма дружелюбно похлопала Бантика по плечу и заговорщически прошептала: — Но сейчас

догоняй самолёт, передай Луканьке задание. Быстрее.

— Всё сделаю, тётушка, в лучшем виде, — пообещал аэропортовый, а сам подумал, что было бы неплохо перехватить волшебные камни и оставить их себе.Так Ведьма и аэропортовый Бантик договорились, руки пожали и по делам разбежались. Куда отправилась Ведьма, никто и не знает. А вот Бантик повернул фуражку козырьком назад и исчез, а через секунду появился на крыле самолёта рядом с Луканькой. Передал ему указания, строго-настрого велел итальянской мафии помогать да русскую Ведьму не расстраивать.

— Выполнишь задание, вызволю тебя. Не будешь больше на Ведьму работать, долги отрабатывать.

— Я ей всего три года отслужил. Она меня не отпустит, — не поверил Луканька и засунул свой обледеневший хвост под мышку.

— Как только древние камни окажутся у меня… —

Бантик многозначительно подмигнул чертёнку.

— Ты хочешь их украсть? Прямо из-под носа у Ведьмы? — встрепенулся чертёнок и даже согрелся от такой новости.

— Тс-с-с. — Бантик прикрыл чертёнку рот. — О нашем заговоре — никому.