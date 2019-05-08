Муми-тролли и новые истории Муми-дола 8 Мая, 2019 Убрать из закладок Добавить в закладки

В историях Туве Янссон про долину Муми-троллей может произойти всё что угодно: волны потопа однажды унесли Муми-папу, электрические хатифнатты неожиданно оказались на необитаемом острове, а волшебная шляпа устроила настоящий кавардак. И в центре всех этих приключений — круглый домик, где живёт Муми-семья

Ночью над Муми-долом пронеслась буря, но на утро выглянуло солнце. Нежный лёгкий ветерок танцевал над холмами, и, куда ни глянь, простирался синий-синий горизонт. На западе было море, на востоке вилась меж Одиноких гор река, а на юге поднимался дымок из трубы муми-дома — это Муми-мама варила утренний кофе. Муми-тролль и его друзья с утра отправились на прогулку. Они хотели осмотреть долину: никогда не знаешь, что найдёшь после шторма.





Снифф рыскал в поисках всяких блестящих и сверкающих штучек, а фрекен Снорк высматривала себе новые украшения. Снусмумрик ничего не искал, ему было достаточно губной гармошки. Муми-тролль осматривал берег. Он не знал, что ищет, но ему хотелось найти какую-нибудь диковинку.

Вдруг он заметил высокую шляпу и сразу понял: это именно то, что он искал.

— Красота! — воскликнул Муми-тролль. — Вот папа обрадуется!

— Погоди, — сказал Снусмумрик и осторожно повертел шляпу в руках. — Похоже, это не обычная шляпа.

Лучше оставить её, где она лежала.

Но никто его не послушался, и они поспешили домой по проснувшейся долине. Все вдруг почувствовали, что животы их требуют утреннего кофе. Дома Муми-папа сначала внимательно осмотрел шляпу,

а потом примерил её перед зеркалом в гостиной.

— Идёт мне? — спросил он.

— Пожалуй, идёт! Только она тебе немножко великовата, — сказала Муми-мама. — Мне кажется, в своей обычной шляпе ты выглядишь солиднее.

— Ты права, — согласился Муми-папа.

— Она сгодится как корзина для бумаг, больше от неё никакого проку, — заявила Крошка Мю.

— Отличная идея, дорогуша, — похвалила Муми-мама.

Она перевернула шляпу и поставила на пол.

Так шляпа стала корзиной для бумаг. После завтрака Муми-тролль бросил туда яичную скорлупу, иногда и он бывал аккуратным муми-троллем. Потом все разбрелись кто куда. Муми-папа уединился в своей комнате, чтобы писать большую книгу о приключениях, которые случались с ним в годы его бурной молодости. Муми-мама отправилась собирать разные диковинные цветы, а Муми-тролль с друзьями побежали играть. И тогда в пустой гостиной произошло чудо: яичные скорлупки начали преображаться! Они росли на глазах, по-прежнему белые, они сделались мягкими и пушистыми. Наконец из шляпы выпорхнули пять круглых облачков и полетели в сад.

— Только этого не хватало, — сказал Муми-тролль.

Фрекен Снорк протянула лапку и осторожно потрогала одно облачко.

— Оно словно из ваты, — пробормотала она удивлённо.

— Может, маму позвать? — предложил Муми-тролль.

— Нет-нет, мы сами их испробуем! — сказала фрекен Снорк, притянула облачко к земле и уселась на него верхом. — Хей-хоп!

— И я хочу! — крикнул Снифф и вскарабкался на другое облако. — Хей-хоп!

Когда он сказал хей-хоп, облако поднялось в воздух и сделало изящный круг над землёй. Тут уж все оседлали облака

и закричали:

Хей-хоп!

Пушистые облака, словно послушные кролики, поскакали над землёй. Фрекен Снорк догадалась, как ими управлять. Прижмёшь легонько лапой, и облако поворачивает. А сожмёшь обеими лапами — пустится галопом вперёд. Крошка Мю на радостях принялась на всех наскакивать. Они стали гоняться друг за дружкой и играли так до самого вечера. А потом заперли облака на ночь в дровяном сарае, чтобы те не сбежали, и решили продолжить игру завтра.

Но на следующий день облаков и след простыл — всех до единого.

— Как странно! — удивился Муми-тролль.

— Хм, пожалуй, — пробормотал с таинственным видом Снусмумрик и покосился на шляпу.

Крошка Мю предложила поиграть в прятки в гостиной, Снифф встал в угол и начал громко считать. Муми-тролль осмотрелся, взгляд его упал на чёрную шляпу, стоявшую в углу.

Отличная идея! Снифф нипочём не догадается её поднять. Муми-тролль подкрался к шляпе и натянул её на себя.

— …девять, десять! — выкрикнул Снифф, потом повернулся и начал искать.

Сначала проверил те места, где они обычно прятались, а потом — все прочие.

Муми-тролль хихикал себе под нос, слушая, как Снифф находит то одного, то другого. В конце концов остался только Муми-тролль.

— Он словно испарился, — удивлялся Снусмумрик.

— Сколько нам ещё его искать? — спросила Крошка Мю, она уже начала терять терпение.

Муми-троллю тоже наскучила такая игра, а если они устанут его искать? Он решил вылезти сам.

— Полюбуйтесь: вот и я!

Снифф уставился на Муми-тролля, а потом буркнул:

— Сам на себя любуйся!

— Кто это? — прошептала фрекен Снорк.

Бедный Муми-тролль! Он превратился в странного зверька.

— Что это вы надулись? — спросил Муми-тролль. — Ну, во что теперь

будем играть?

— Нам надо найти Муми-тролля, — напомнил Снусмумрик. — Ты его знаешь?

Муми-тролль не догадывался, что изменился, и решил, что они играют в новую игру.

— Ну, можно и так сказать. Мы родились одновременно. Но он такой воображала, знаете.

И он рассмеялся своей шутке.

— Не смей так говорить про Муми-тролля! — рассердилась фрекен Снорк. — Он самый лучший в мире тролль, и мы любим его.

— Ну, это я понарошку, — смутился Муми-тролль. — Здорово, что вы меня так любите.

— Вовсе не тебя, а настоящего Муми-тролля! — выкрикнул Снифф. — Ребята, бейте его!

Тут все с криками набросились на Муми-тролля. И он вмиг оказался под горой рук и ног, хвостов и лап.

— Что такое на вас нашло, дети? — крикнула Муми-мама. — Прекратите сейчас же!

— Мама! — завопил Муми-тролль. — Помоги мне!

— Кто ты такой, малыш? — спросила Муми-мама.

— Прекратите вашу дурацкую игру! Я — Муми-тролль!

— Вовсе нет! — сердито фыркнула фрекен Снорк. — У Муми-тролля красивые маленькие ушки. А твои здоровенные, словно кухонные прихватки.

Муми-тролль потрогал свои уши. Они и впрямь казались огромными обвислыми

прихватками.







— Но ведь я же на самом деле Муми-тролль! — выкрикнул он в отчаянии. — Неужели мне никто не верит?

Муми-мама посмотрела на него внимательно — долго-долго. Она заглянула в его испуганные глаза, а потом тихо произнесла:

— Да, это Муми-тролль. Я всегда узнаю тебя, мой милый.

И в тот же миг он начал расколдовываться. Глаза и хвост стали меньше, а нос и живот выросли. Наконец перед ними предстал Муми-тролль во всей своей красе.

Немного позднее, в тот же день, Муми-тролль сидел и размышлял о приключившихся с ним чудесах. Время от времени он трогал свои уши, проверяя — по-прежнему ли это его обычные маленькие ушки. Пришёл Снусмумрик и уселся рядом. Теперь они вдвоём пытались разгадать тайну загадочного превращения.

— Я ничего особенного не ел и никаких опасных слов не говорил, просто спрятался под этой чёрной шляпой! — пробормотал Муми-тролль.

Тут Снусмумрик посмотрел на своего друга и сказал:

— Я с самого начала подозревал, что эта чёрная шляпа — шляпа Волшебника. Похоже, это всё её проделки.

И Снусмумрик рассказал Муми-троллю о Волшебнике, который жил на краю

света. Волшебник летает в космосе на чёрной пантере, быстрее скорости света. Каждую ночь он собирает рубины и набивает ими карманы. У него дома этих красных рубинов видимо-невидимо. И глаза у него тоже красные и светятся в темноте по ночам. А на голове — высокая чёрная шляпа…

— Ой, что-то мне страшно становится, — прошептал Муми-тролль.

— Да, этого Волшебника надо опасаться, он способен на любые превращения. Но, пожалуй, его всё-таки немножко жалко.

— Почему? — удивился Муми-тролль.

— Он не обретёт счастья, пока не найдёт большой Королевский рубин. Волшебник уже всё обыскал, говорят, даже на Луну слетал, чтобы осмотреть кратеры. Может, он потерял шляпу, когда вылетал на поиски в бурю? Но, конечно, нельзя сказать наверняка, его ли это шляпа на самом деле…

Муми-тролль задумался.

— Я знаю, как это выяснить! — выпалил он.

Вот что он придумал: надо положить что-нибудь в шляпу и посмотреть — изменится оно или нет. Только не что-то острое или гадкое. Пусть это будет что-нибудь прекрасное, например цветок. Сказано — сделано. Они сорвали цветок в саду и положили в шляпу. А сами ушли в сад и так заигрались, что совсем забыли о своём эксперименте. Муми-папа сидел в комнате наверху и писал мемуары. Вдруг на бумагу выкатилась слива и оставила большое синее пятно.

— Клянусь моим хвостом! — выпалил Муми-папа. — Дети снова играют в доме.

Он оглянулся и увидел заросли кустов. Муми-папа попробовал встать, но на него тут же посыпался град слив. С потолка, медленно разрастаясь, к нему тянулись ветви.

— Эй! — закричал Муми-папа. — Я не могу выйти!

Муми-мама тем временем наслаждалась послеобеденным отдыхом, но крик Муми-папы её разбудил.

— Ох, какая красота, — сказала она, открыв глаза и осмотрев комнату. С потолка на тонких стеблях свисали гирлянды цветов. — Наверное, это Муми-тролль захотел меня порадовать.

— Помогите! — раздался за стеной крик Муми-папы. — Наш дом превратился в джунгли! А в это время в саду Муми-тролль и его друзья в изумлении смотрели на большой зелёный холм, который всё рос и рос.







Прямо у них на глазах распускались цветы и мгновенно созревали фрукты.

— А где наш дом? — удивился Снифф. — Он же был здесь.

— Внутри холма, — мрачно ответил Муми-тролль. — Теперь ни войти, ни выйти.

Подошёл Снусмумрик и стал с интересом присматриваться.

Ни окон, ни дверей. Сплошные заросли.

— Чудеса! Наверное, это всё шляпа наделала, — решил он.

— Подвальное окно! — крикнул Снифф, стоявший у холма. — Оно ещё открыто, но вот-вот тоже зарастёт.

И они все — один за другим — пролезли в тёмный подвал, а оттуда пробрались

по лестнице в гостиную.

…Их взглядам предстало удивительное зрелище.

По стенам ползли, цепляясь усиками, зелёные побеги, они карабкались по занавескам, пролезали в щели и замочные скважины. Вьющиеся растения обвивали ножки стола и свисали с люстры, словно лианы.

— Это всё цветок! Надо же: он превратился в настоящие джунгли, — с гордостью сказал Муми-тролль.

— Давайте играть в Тарзана! Чур, я — лев, — обрадовалась Крошка Мю и принялась ползать по полу и кусать всех за ноги.

— Мама! Папа! — позвал Муми-тролль. — Спускайтесь! Будем играть в Тарзана.

— Мы не можем выйти, — крикнула в ответ Муми-мама. — Нам не выбраться отсюда.

Муми-тролль попробовал подняться по лестнице, но дорогу ему преградил настоящий густой лес.

— Караул! Ну мы и влипли! — завопил Снифф.

А тем временем Волшебник на Луне безуспешно искал свою шляпу: без неё он не мог быть самим собой. Он уже почти отчаялся, как вдруг услыхал отдалённые крики.

— Помогите! Мы не можем выйти!

Волшебник сразу догадался, что стряслось. Не спуская с Земли горящего взора, он поспешно натянул перчатки и накинул на плечи плащ. И вот уже пантера со своим господином на спине мчится по воздуху. Горящие метеоры пересекали их путь, а звёздная пыль налипала на плащ Волшебника, словно снег. Заросли в доме Муми-троллей становились всё гуще. Только совсем крошечный зверёк мог ещё сквозь них продраться. Такой, например, как маленькая мышка, выскочившая из-под листьев.

— Добрый вечер, мышка, — сказал Муми-тролль. — Откуда ты взялась?

Мышка смерила Муми-тролля долгим тяжёлым взглядом красных глаз. А потом поднялась на задние лапы и стала расти! Зелень начала отступать, словно лианы, ветки и цветы в страхе уступали ей место. Но вот мышь исчезла, а перед обитателями Муми-дола предстал Волшебник — в белых перчатках и с пылающим взором.

— Где моя шляпа? — проревел он.

Стало совсем тихо, никто не решался даже дышать.

И тут раздался дрожащий голос Муми-тролля.

— Тысячу раз прошу прощения за то, что взял шляпу. Но я не знал, чья она. Если господин Волшебник соблаговолит заколдовать назад все растения, мы её

отыщем.

Волшебник взмахнул своим плащом.

ПУФ!

И вмиг все растения исчезли. Остался лишь тот цветок, который Муми-тролль и Снусмумрик положили в шляпу. Теперь он очень красиво смотрелся за ушком у фрекен Снорк.

Муми-мама и Муми-папа спустились по лестнице и приветствовали Волшебника:

— Добро пожаловать в Муми-дол!

— Спасибо, что освободили нас, — поблагодарила Муми-мама.

— Это надо отпраздновать, — решил Муми-папа.

— Да, давайте закатим пир горой! — обрадовался Муми-тролль и чуть-чуть приблизился к волшебной шляпе. — Моя мама печёт самые вкусные оладьи во всём Муми-доле!

В глазах Волшебника блеснула тоска.

— Я не ел оладий уже восемьдесят пять лет, — признался он.

— Значит, теперь самое время, — сказала Муми-мама.

Этот пир долго будут помнить! В саду и по всей долине стояли маленькие освещённые столики с блестящими фруктами и огромными бутербродами. На деревьях висели разноцветные фонарики, а в воздухе трещали искры костра. На всё это смотрела августовская луна. Огромная-преогромная, она плыла по небу,

оранжевая, словно зрелый абрикос. Со всех сторон спешили в сад хемули, филифьонки, кнютты и прочие гости — все наряженные в честь праздника. Муми-мама напекла целую тачку оладий, а Муми-папа выкатил огромную бочку пунша. Поначалу Волшебник казался очень счастливым, но ближе к утру сделался серьёзным и отошёл в сторонку от общего веселья. Муми-тролль последовал за ним и спросил, в чём дело.

— Мне пора вновь отправляться на поиски Королевского рубина, — отвечал Волшебник. — Это для меня самое важное на свете!

Не успел Муми-тролль и глазом моргнуть, как Волшебник натянул белые перчатки и уселся на пантеру.

Они взмыли в августовское небо.

— До свидания! Успехов вам в поисках! — крикнул Муми-тролль.

Поднявшись в небо, Волшебник распахнул плащ и устроил для своих новых друзей волшебный фейерверк. Небо наполнилось удивительными горящими змеями, серебряными фонтанами и взрывающимися шутихами. Белый звёздный дождь медленно-медленно опускался на Муми-дол. Все малютки задрали носы и любовались звёздным дождём. Это было прекрасно!

Отрывок из книги «Муми-тролли и новые истории Муми-дола»