Познавательное шоу «Лабораториум» снова в эфире! 13 Мая, 2019 Убрать из закладок Добавить в закладки

Смотрите четвертый сезон уникального научного проекта для зрителей от 6 до 99 лет!

В этом сезоне программы Антон продолжает создавать энциклопедию знаний, Илья удивляет всех научными сюрпризами, фантазёрка Даша снимает познавательные мультфильмы, а специальный корреспондент Кай гоняется за научной сенсацией и делает для зрителей интересные репортажи. Все вместе они работают в Лабораториуме, чтобы отвечать на ваши вопросы.

С помощью прибора буквоскопа учёные выбирают вопрос, заданный юными зрителями. Затем детей приглашают в Лабораториум и отвечают на их вопрос. Чтобы установить истину, Антон, Даша и компьютер УМНИК в присутствии гостей проводят научный эксперимент. Позже Илья показывает всем эффектный научный сюрприз, а Кай в своем специальном репортаже рассказывает что-то очень интересное.

Смотрите премьерные выпуски программы с 14 мая по вторникам в 15:40 МСК.