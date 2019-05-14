Прямой эфир с ведущими Марфой Колосковой и Туттой Ларсен 14 Мая, 2019 Убрать из закладок Добавить в закладки

Смотрите 14 мая в 18:00 МСК!

Ведущие программ «Завтрак на УРА!» и «Еда на УРА!» Марфа Колоскова и её мама Тутта Ларсен ответят на вопросы телезрителей в прямом эфире! Мы покажем секретное видео со съёмочной площадки и узнаем историю победы Марфы в номинации «Главный юный телеведущий» на премии «Главные Герои-2018».

Прямой эфир с Марфой Колосковой и Туттой Ларсен смотрите 14 мая в 18:00 МСК на странице телеканала «Карусель» vk.com/tvkarusel