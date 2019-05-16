Отрывок из книги «Петя Иванов и волшебник Тик-Так»

Отрывок из книги «Петя Иванов и волшебник Тик-Так»

16 Мая, 2019

Владимир Григорьевич Сутеев сочинял не только сказки для малышей, он ещё придумывал поучительные истории для школьников. В книгу "Петя Иванов и волшебник Тик-Так" вошли сказки "Мы ищем Кляксу" и "Петя и Красная Шапочка" и сказочные повести "Волшебный магазин" и "Петя Иванов и волшебник Тик-Так". Сказочные герои оказываются в удивительных обстоятельствах!

Мы ищем кляксу! 


Всё началось с неприятности. Ваня и Маша пришли к соседу Художнику посмотреть его рисунки. Вдруг Маша нечаянно опрокинула баночку с тушью прямо на альбом. Получилась большая безобразная клякса. Ребята заплакали, а Художник сказал: 
— Ничего, сейчас достану кляксовыводитель, и мы её... 

Художник ушёл в другую комнату, а Клякса, представьте себе, ожила, захихикала и спряталась где-то среди страниц альбома. 
Когда Художник принёс кляксовыводитель, кляксы уже не было. 
— Она убежала туда... в альбом... — сказали Ваня и Маша.
— Клякса погубит все мои рисунки! — воскликнул Художник. — Её во что бы то ни стало нужно поймать! 
— Мы готовы её ловить, но как? — спросили ребята. 
— А вот как! Сидите смирно! 
Художник быстро-быстро нарисовал в альбом портреты Вани и Маши, потом взмахнул карандашом и произнёс заклинание: 
Мульти-пульти, 
Раз, два, три. 
И в альбоме 
Вы — внутри! 
И когда он перевернул страницу альбома...
...Ваня и Маша очутились в сказочном лесу около избушки на курьих ножках. В избушку вели чёрные грязные следы, а из окошка с грохотом летела всякая утварь... 
— Клякса здесь... — прошептал Ваня, — мы её подкараулим и... 
Вдруг с воем, словно реактивный самолёт, прилетела в ступе Баба-Яга.
— Кто это тут хозяйничает?! Кто здесь безобразничает?! — закричала она, размахивая помелом. 
Ребята спрятались в бочку, но Баба-Яга сразу их обнаружила и приказала Филину: 
— Ты, Филька, пуще глаза своего сторожи их, а я большой котёл воды вскипячу, и мы их... 
— Спасите! — закричал Ваня. 

Перевернув страницу альбома, Художник спас ребят от страшной Бабы-Яги, но бочка, к сожалению, оказалась в открытом море... 
— Бочка дырявая... мы тонем! — запищали ребята. 
— Не бойтесь, — сказал Художник и, несмотря на большие волны, несколькими штрихами нарисовал лодку. 
— Теперь перебирайтесь сюда! — скомандовал он. 
Ваня и Маша почувствовали себя в безопасности, но ненадолго: огромная чёрная Акула вынырнула из воды и погналась за лодкой.
Художник пририсовал к лодке парус, но Акула не отставала... Пришлось перевернуть страницу... 
...и ребята оказались посреди жаркой пустыни. По песку тянулись чёрные следы... 
— Здесь была Клякса, — сказал Ваня. 
 
Ребята пошли по следам и не заметили, как перед ними появился огромный Лев. 
Лев раскрыл пасть и громко зарычал... 
— Спокойно. Я здесь! — раздался голос Художника. 
Рука его взмахнула карандашом, и Лев оказался в прочной клетке. А ребята — на следующей странице альбома.
 
— Где мы? — спросили они. 
— Вы находитесь на неизвестной науке планете, которую я придумал, — сказал Художник и пририсовал детям скафандры с антеннами, чтобы они могли двигаться в неземной атмосфере. 
Ваня и Маша с любопытством рассматривали незнакомый мир и вдруг заметили в небе странный летательный аппарат, который быстро к ним приближался. 
«Летающая тарелка» опустилась неподалёку, и из её люков со свистом выскочили существа, похожие на осьминогов, — обитатели этой планеты. 
— Уинпетриско сито бандо цютко, — бормотали они на своём языке, очевидно приветствуя Ваню и Машу. 
— Марженгола! Стрикококо! — кричали жители планеты, танцуя вокруг детей. 
— Смотри-ка, — тихо сказал Ваня Маше, — ведь один из них совсем чёрный!
 
— Клякса! — пискнула Маша. 
Но было поздно — Клякса юркнула на следующую страницу. 
— Да это же наш двор! Мы дома? — удивился Ваня. 
— Ты угадал, — сказал Художник. — Я нарисовал наш двор и даже нашего дворника дядю Федю. 
— Здесь была Клякса, — сказала Маша, — тут везде её следы. 
— Я-то знаю, откуда эти пятна! — вдруг грозно закричал дядя Федя. — И знаю, кто тут безобразничает! 
— Это не мы, дядя Федя! Это Клякса! 
Художник хотел спасти ребят от дяди Феди, но на этой странице они угодили прямо на спину ужасного Змея Горыныча. Дядя Федя тоже почему- то попал сюда. 
— Я вам всем покажу! Всех к порядку при- учу! — кричал дядя Федя, размахивая метлой.
Змей Горыныч с ребятами на спине бросился наутёк... но дядя Федя догнал его. И досталось же Змею Горынычу! 
А пока дядя Федя с ним расправлялся, Ване и Маше удалось улизнуть на другую страницу альбома. 
Там пришлось взбираться на крутые горы и отвесные скалы, и если бы не Художник, который нарисовал мостик через бездонную пропасть, ребята не попали бы на следующую страницу. 
Ура!!! 
Кляксу нашли и поймали только на самой последней странице. 
— Молодцы! — сказал Художник, взмахнул волшебным карандашом и произнёс заклинание:
Мульти-пульти,  Пятью пять —  И вы в комнате опять! 
— Вы волшебник? Фокусник? — спросили ребята. 
— Нет, я просто художник-мультипликатор!

Отрывок из книги «Петя Иванов и волшебник Тик-Так». Редакция «Малыш»

Редакциия «Малыш» издательства «АСТ»

Материалы предоставлены редакцией «Малыш» издательства АСТ

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