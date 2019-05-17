Отрывок из книги «Хитрая игра»

Отрывок из книги «Хитрая игра»

17 Мая, 2019

Фрейлейн Адель ведёт себя очень подозрительно. Это крайне нехарактерно для неё. Она совсем перестала бывать на общем сборе Суперсекретной банды пушистиков и постоянно куда-то спешит. Может быть, это как-то связано с двумя лягушками из Садового пруда? И что это за маленькие кубики в сумочке госпожи Хамелеон? Настало время раскрывать все секреты.

Фрейлейн Адель спешит


— Фрейлейн Аде-э-э-ль! Срочная новость! Я сделала важное детективное наблюдение! — Люси взволнованно просунула носик в рабочий кабинет хамелеонихи. — Фрейлейн Адель, где ты?
  — А, доброе утро, Люси, дорогая. — Госпожа Хамелеон, запыхавшись, вошла в комнату. — Как мило, что ты заглянула
ко мне. Но, к сожалению, у меня сегодня совершенно нет времени. Я так спешу. Ой, уже выбегаю! Нос фрейлейн Адели от нетерпения даже стал розовым. Люси изумлённо уставилась на неё.
— Но ведь в это время ты всегда занимаешься по своим учебникам местоморозоедения или пересказываешь всем вокруг новости из газет!
— Люси, это называется «метаморфозоведение»! Но сегодня у меня другие планы. Да, это в высшей степени нехарактерно для меня, и тем не менее.
Люси задумалась.
— Но что ты собираешься делать? — не удержалась любопытная чихуахуа.
— Я… расскажу в другой раз. С чем ты пришла, дорогая Люси? Есть новости? 
Собачка просияла.

— Смотри, в доме напротив, там, куда новые люди переехали… Ну знаешь, да? Фрейлейн Адель неуверенно кивнула.
— Да, и что же там?
— Так я и говорю! — вздохнула Люси. — Но ты не даёшь мне закончить… В общем, чтобы моя хозяйка хоть немного подышала свежим воздухом, я её каждый день вывожу на прогулку.
— Это чудесно, милая, но к чему ты мне всё это рассказываешь? — фрейлейн Адель нетерпеливо переминалась с лапки на лапку.
— Во время прогулки я кое-что видела! Что-то очень подозрительное. — Люси от возбуждения даже стала подпрыгивать.
— Ты это уже говорила, милая Люси.
— Точно! А ещё точнее, я вчера наблюдала, как через улицу перебежал чёрный зверь под огромной шляпой. И когда я ему дружелюбно тявкнула «Здравствуйте!», он мгновенно скрылся в доме. Это же гав как подозрительно!
— Чепуха! Зверь, наверное, тебя просто не расслышал. Может быть, это был крот, они частенько бывают глуховаты, — поспешно бросила фрейлейн Адель и сделала шаг к двери.
— Но тот зверь выглядел совсем не покротиному. У него был полосатый хвост — примерно как у тебя…
— Значит, мышь. Точно! — перебила её фрейлейн Адель. — Для мышей в высшей степени характерно шнырять туда-сюда.
Люси озадаченно наклонила голову.
— А ты знаешь, что накануне в том дом снова кто-то зашёл,
и этот кто-то выглядел как маленькая зелёная лягушка,
которую я видела у новых соседей? Только эта лягушка была чуточку больше и толще…
 
— Может, крыса? — предположила фрейлейн Адель. — Да, это несомненно была крыса, и должна сказать: для мышей вполне характерно ходить в гости к крысам, моя дорогая Люси. Однако теперь мне точно пора. Уже пробило девять…  
Пока! — И фрейлейн Адель кинулась из комнаты.
— Так ты не хочешь посмотреть, что потеряла мышь перед домом? — разочарованно крикнула Люси ей вдогонку, доставая из своей розовой сумочки для модных собачек игральный кубик. Фрейлейн Адель обернулась с быстротой молнии. И, увидев кубик, почему-то покраснела.
— Ах! Дай его мне, Люси, дорогая. Я… э-э… Посмотрю, чей это кубик. 
И чуть тише пробормотала:
— Хм, мне снова повезло. Я надеюсь, это не плохой знак!
— А? Что ты сказала?

— Да ничего, милая. Лучше никому про мышь не рассказывай. Ты же знаешь, как Руфус их боится — незачем
его пугать!
Фрейлейн Адель выскользнула за дверь и, прежде чем Люси успела сказать что-то  ещё, исчезла на лестничной клетке. Собачка удивлённо поглядела ей вслед. 
— Ладно, тогда пойду во двор, навещу своё любимое дерево, — решила она.

Отрывок из книги «Хитрая игра». Редакция «Вилли Винки»

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Редакциия «Вилли Винки» издательства «АСТ»

Материалы предоставлены редакцией «Вилли Винки» издательства АСТ

«Мы стремимся выбирать для «Вилли Винки» такие книжки, которые помогут усилить это волшебство. Хорошая детская книга должна быть интересна всем, не только детям»

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