Отрывок из книги «Хитрая игра» 17 Мая, 2019 Убрать из закладок Добавить в закладки

Фрейлейн Адель ведёт себя очень подозрительно. Это крайне нехарактерно для неё. Она совсем перестала бывать на общем сборе Суперсекретной банды пушистиков и постоянно куда-то спешит. Может быть, это как-то связано с двумя лягушками из Садового пруда? И что это за маленькие кубики в сумочке госпожи Хамелеон? Настало время раскрывать все секреты.

Фрейлейн Адель спешит



— Фрейлейн Аде-э-э-ль! Срочная новость! Я сделала важное детективное наблюдение! — Люси взволнованно просунула носик в рабочий кабинет хамелеонихи. — Фрейлейн Адель, где ты?

— А, доброе утро, Люси, дорогая. — Госпожа Хамелеон, запыхавшись, вошла в комнату. — Как мило, что ты заглянула

ко мне. Но, к сожалению, у меня сегодня совершенно нет времени. Я так спешу. Ой, уже выбегаю! Нос фрейлейн Адели от нетерпения даже стал розовым. Люси изумлённо уставилась на неё.

— Но ведь в это время ты всегда занимаешься по своим учебникам местоморозоедения или пересказываешь всем вокруг новости из газет!

— Люси, это называется «метаморфозоведение»! Но сегодня у меня другие планы. Да, это в высшей степени нехарактерно для меня, и тем не менее.

Люси задумалась.

— Но что ты собираешься делать? — не удержалась любопытная чихуахуа.

— Я… расскажу в другой раз. С чем ты пришла, дорогая Люси? Есть новости?

Собачка просияла.

— Смотри, в доме напротив, там, куда новые люди переехали… Ну знаешь, да? Фрейлейн Адель неуверенно кивнула.

— Да, и что же там?

— Так я и говорю! — вздохнула Люси. — Но ты не даёшь мне закончить… В общем, чтобы моя хозяйка хоть немного подышала свежим воздухом, я её каждый день вывожу на прогулку.

— Это чудесно, милая, но к чему ты мне всё это рассказываешь? — фрейлейн Адель нетерпеливо переминалась с лапки на лапку.

— Во время прогулки я кое-что видела! Что-то очень подозрительное. — Люси от возбуждения даже стала подпрыгивать.

— Ты это уже говорила, милая Люси.

— Точно! А ещё точнее, я вчера наблюдала, как через улицу перебежал чёрный зверь под огромной шляпой. И когда я ему дружелюбно тявкнула «Здравствуйте!», он мгновенно скрылся в доме. Это же гав как подозрительно!

— Чепуха! Зверь, наверное, тебя просто не расслышал. Может быть, это был крот, они частенько бывают глуховаты, — поспешно бросила фрейлейн Адель и сделала шаг к двери.

— Но тот зверь выглядел совсем не покротиному. У него был полосатый хвост — примерно как у тебя…

— Значит, мышь. Точно! — перебила её фрейлейн Адель. — Для мышей в высшей степени характерно шнырять туда-сюда.

Люси озадаченно наклонила голову.

— А ты знаешь, что накануне в том дом снова кто-то зашёл,

и этот кто-то выглядел как маленькая зелёная лягушка,

которую я видела у новых соседей? Только эта лягушка была чуточку больше и толще…



— Может, крыса? — предположила фрейлейн Адель. — Да, это несомненно была крыса, и должна сказать: для мышей вполне характерно ходить в гости к крысам, моя дорогая Люси. Однако теперь мне точно пора. Уже пробило девять…

Пока! — И фрейлейн Адель кинулась из комнаты.

— Так ты не хочешь посмотреть, что потеряла мышь перед домом? — разочарованно крикнула Люси ей вдогонку, доставая из своей розовой сумочки для модных собачек игральный кубик. Фрейлейн Адель обернулась с быстротой молнии. И, увидев кубик, почему-то покраснела.

— Ах! Дай его мне, Люси, дорогая. Я… э-э… Посмотрю, чей это кубик.

И чуть тише пробормотала:

— Хм, мне снова повезло. Я надеюсь, это не плохой знак!

— А? Что ты сказала?



— Да ничего, милая. Лучше никому про мышь не рассказывай. Ты же знаешь, как Руфус их боится — незачем

его пугать!

Фрейлейн Адель выскользнула за дверь и, прежде чем Люси успела сказать что-то ещё, исчезла на лестничной клетке. Собачка удивлённо поглядела ей вслед.

— Ладно, тогда пойду во двор, навещу своё любимое дерево, — решила она.

Отрывок из книги «Хитрая игра». Редакция «Вилли Винки»