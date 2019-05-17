Отрывок из книги «Хитрая игра»
Фрейлейн Адель ведёт себя очень подозрительно. Это крайне нехарактерно для неё. Она совсем перестала бывать на общем сборе Суперсекретной банды пушистиков и постоянно куда-то спешит. Может быть, это как-то связано с двумя лягушками из Садового пруда? И что это за маленькие кубики в сумочке госпожи Хамелеон? Настало время раскрывать все секреты.
Фрейлейн Адель спешит
— Фрейлейн Аде-э-э-ль! Срочная новость! Я сделала важное детективное наблюдение! — Люси взволнованно просунула носик в рабочий кабинет хамелеонихи. — Фрейлейн Адель, где ты?
— А, доброе утро, Люси, дорогая. — Госпожа Хамелеон, запыхавшись, вошла в комнату. — Как мило, что ты заглянула
ко мне. Но, к сожалению, у меня сегодня совершенно нет времени. Я так спешу. Ой, уже выбегаю! Нос фрейлейн Адели от нетерпения даже стал розовым. Люси изумлённо уставилась на неё.
— Но ведь в это время ты всегда занимаешься по своим учебникам местоморозоедения или пересказываешь всем вокруг новости из газет!
— Люси, это называется «метаморфозоведение»! Но сегодня у меня другие планы. Да, это в высшей степени нехарактерно для меня, и тем не менее.
Люси задумалась.
— Но что ты собираешься делать? — не удержалась любопытная чихуахуа.
— Я… расскажу в другой раз. С чем ты пришла, дорогая Люси? Есть новости?
Собачка просияла.
— Смотри, в доме напротив, там, куда новые люди переехали… Ну знаешь, да? Фрейлейн Адель неуверенно кивнула.
— Да, и что же там?
— Так я и говорю! — вздохнула Люси. — Но ты не даёшь мне закончить… В общем, чтобы моя хозяйка хоть немного подышала свежим воздухом, я её каждый день вывожу на прогулку.
— Это чудесно, милая, но к чему ты мне всё это рассказываешь? — фрейлейн Адель нетерпеливо переминалась с лапки на лапку.
— Во время прогулки я кое-что видела! Что-то очень подозрительное. — Люси от возбуждения даже стала подпрыгивать.
— Ты это уже говорила, милая Люси.
— Точно! А ещё точнее, я вчера наблюдала, как через улицу перебежал чёрный зверь под огромной шляпой. И когда я ему дружелюбно тявкнула «Здравствуйте!», он мгновенно скрылся в доме. Это же гав как подозрительно!
— Чепуха! Зверь, наверное, тебя просто не расслышал. Может быть, это был крот, они частенько бывают глуховаты, — поспешно бросила фрейлейн Адель и сделала шаг к двери.
— Но тот зверь выглядел совсем не покротиному. У него был полосатый хвост — примерно как у тебя…
— Значит, мышь. Точно! — перебила её фрейлейн Адель. — Для мышей в высшей степени характерно шнырять туда-сюда.
Люси озадаченно наклонила голову.
— А ты знаешь, что накануне в том дом снова кто-то зашёл,
и этот кто-то выглядел как маленькая зелёная лягушка,
которую я видела у новых соседей? Только эта лягушка была чуточку больше и толще…
— Может, крыса? — предположила фрейлейн Адель. — Да, это несомненно была крыса, и должна сказать: для мышей вполне характерно ходить в гости к крысам, моя дорогая Люси. Однако теперь мне точно пора. Уже пробило девять…
Пока! — И фрейлейн Адель кинулась из комнаты.
— Так ты не хочешь посмотреть, что потеряла мышь перед домом? — разочарованно крикнула Люси ей вдогонку, доставая из своей розовой сумочки для модных собачек игральный кубик. Фрейлейн Адель обернулась с быстротой молнии. И, увидев кубик, почему-то покраснела.
— Ах! Дай его мне, Люси, дорогая. Я… э-э… Посмотрю, чей это кубик.
И чуть тише пробормотала:
— Хм, мне снова повезло. Я надеюсь, это не плохой знак!
— А? Что ты сказала?
— Да ничего, милая. Лучше никому про мышь не рассказывай. Ты же знаешь, как Руфус их боится — незачем
его пугать!
Фрейлейн Адель выскользнула за дверь и, прежде чем Люси успела сказать что-то ещё, исчезла на лестничной клетке. Собачка удивлённо поглядела ей вслед.
— Ладно, тогда пойду во двор, навещу своё любимое дерево, — решила она.