Чароземли. Хранительницы сновидений
Волшебный мир Чароземель снова в опасности! На этот раз темный маг злодей Эгор наслал чары на все Королевство – и его жители заснули глубоким сном… Смогут ли храбрые сердцем и чистые духом сёстры-принцессы разбудить волшебного Феникса и спасти родные Чароземли? Как принцессы проберутся через хищный лес? Выдержат ли сражение со зловещими Тенями? Вместе с помощниками – волшебными животными – отважные сестры пройдут все испытания и сохранят мир в своей сказочной стране!
Урок, который лучше не вспоминать!
С большого стола в Зале Этикета со звоном упала серебряная вилка, и ученики тихонько захихикали, прикрывшись шёлковыми салфетками.
— Тишина! — воскликнула мадам Плюмаж, подходя к столу. Учитель Правильного Поведения и Хороших Манер была миниатюрной дамой с нежным голосом, но все ученики Королевской Академии Чароземель знали, насколько она строга и непреклонна. Как знали и то, что идеальные манеры совершенно необходимы, чтобы однажды взойти на трон.
По приказу мадам Плюмаж все замолчали и уставились на девочку, сидящую во главе стола.
— Принцесса Яра! Я просто не знаю, что с вами делать… — вздохнула мадам Плюмаж. — Через четыре дня Большой Приём, а вы не можете удержать в руках столовые приборы!
Яра уже потеряла счёт тому, сколько раз на её долю выпадали подобные замечания...
Вскоре всем принцам и принцессам Королевства Чароземель придётся встречать безупречную королеву Озёр, мудрую правительницу одного из самых важных королевств в Царстве Фантазии. Ни один ученик не должен
произвести плохое впечатление!
Самма, Нивэс и Диаманте обеспокоенно вздохнули: ох уж эта их младшая сестрёнка-бунтовщица… Даже на минуту нельзя представить, чтобы королевская особа так себя вела. А ведь Яра, как и четыре других сестры, — наследница Великого Царства!
Только Калея, самая добрая из сестёр, сочувственно улыбнулась Яре:
— Постарайся быть более собранной за столом. А порезвиться сможешь после занятий в лесу!
Приободрённая Яра обменялась с Калеей улыбкой. Затем обратилась к учителю:
— Простите меня, мадам. Я не понимаю, зачем нужна вилка для каждого блюда. И у меня никак не получается открывать мидии вилочкой: по-моему,
гораздо проще есть их руками, разве нет?
В подтверждение своих слов она подцепила створки мидии ногтями, раскрыла раковину и с громким хлюпаньем втянула в себя её содержимое.
Мадам Плюмаж остановила девочку, раздражённо сказав:
— За многие, многие годы мне ещё не попадалась настолько непослушная ученица! Пожалуйста, Аня, покажите вашей однокласснице, как вести себя за столом.
Яра вздохнула: только этого ещё не хватало!
Аня взяла маленькую вилочку и без усилий вскрыла раковину:
— Конечно, мадам. Мидии едят вилкой номер одиннадцать и...
Яра перебила:
— А не номер тринадцать? Ой нет, кажется, номер тринадцать предназначена для клюквы... Или клюкву чистят ножичком номер сорок три?
Карауууул!!!
Мадам Плюмаж покачала головой:
— Боюсь, что вы действительно безнадёжны, Яра... Я не уверена, удастся ли вам когда-нибудь доказать, что вы — настоящая принцесса, а не юная дикарка!
— Да, мадам, — сказала Яра, пытаясь скрыть слабую улыбку.
«Юная дикарка» — это напоминало о грохоте водопада, о шорохе ветра
в листьях, о травянистых склонах, с которых можно скатываться кубарем...
А вот «настоящая принцесса» приводит на ум только чрезмерно элегантную одежду, формальности и серьёзности на каждом шагу. Но в конце концов и Яре предначертано взойти на престол Королевства. Так что волей-неволей
приходится посещать Академию, чтобы научиться себя держать и стать мудрой и справедливой правительницей.
— Ну-ну, не унывай! — прошептала ей Самма, сидящая рядом. — Я знаю, ты станешь самой умной, очаровательной и любимой принцессой, которую когда-либо видели в Королевстве Чароземель! Яра улыбнулась и подмигнула ей. Несмотря на разницу в возрасте, старшая и младшая сёстры отлично ладили между собой. В спокойном и безмятежном, как горное озеро, взгляде Саммы Яра нашла облегчение, и вулкан у неё внутри немного успокоился.
Однако тут вмешалась Диаманте:
— Ты была бы идеальна... Если бы для того, чтобы стать королевой, было необходимо пройти курсы «Выживание в лесу», «Как строить болотные домики на сваях» и «Искусство беспорядка»!
Яра собиралась ответить, но Нивэс оказалась быстрее: она ткнула свою близняшку в бок и знаком попросила замолчать.
— Девочки! — вмешалась мадам Плюмаж. — Довольно этой бесполезной болтовни!
Обед продолжался в абсолютной тишине, которую нарушало только досадливое сопение Яры.
— Какой вкус может быть у еды после всего этого? — пробурчала она.
— Ты права, — отозвалась Калея, мягко встряхивая своими кудряшками
кораллового цвета. — Гораздо лучше лакомиться печеньем у нас в комнате!
В конце урока ученикам разрешили встать из-за стола, и, когда все принялись аккуратно отодвигать стулья...
— КРРРЭЭЭЭК
Скрип, который разнёсся по залу, был похож на тягучий крик орла. И снова все повернулись к Яре, которая с виноватым видом держалась за спинку своего тяжёлого кресла.
Мадам Плюмаж вздохнула:
— Что же ещё я могла услышать? Даже представить не могу, что произойдет, когда вы будете исполнять Танец Равновесия!
Яра крепко сжала кулаки. Она-то знает, что произойдёт: настоящая катастрофа! Легендарный Танец Равновесия надлежало исполнять с небольшим шаром, удерживая его на голове. Поскольку шар был совершенно гладким, задача оказывалась почти невозможной. Очень давно директор Академии передал этот шар ученице, которая больше всех отличилась в обучении Правильному Поведению и Хорошим Манерам: Её Величеству Ализее, нынешней королеве Озёр. С тех пор она каждый год приносит его на Большой Приём, чтобы оценить грацию учеников. Ализея — правительница настолько любимая, что в Королевском Реестре, который хранится в Большом Зале, ей посвящена целая страница. А вот движения Яры отличаются примерно такой же грацией, как торнадо. И потому принцесса не сомневалась, что шар продержится у неё на голове не больше двух секунд, а потом она сделается
всеобщим посмешищем!
— Теперь можете идти, — сказала мадам Плюмаж. — А вы, Яра, как можно больше тренируйтесь! Будем надеяться, что вы правы!
— Тебе просто нужно немного практики... — утешила сестру Калея, когда они выходили из зала.
— Вот увидите: вместе мы справимся и с этим! — добавила Диаманте. — Иначе какая польза от того, что у тебя четыре старшие сестры?
Яра наконец рассмеялась и заметила:
— Девочки, я ценю вашу помощь, но я, танцы и равновесие — это несовместимые вещи.
— Неправда. Ведь в твоем распоряжении — целая команда превосходных тренеров! — сказала Диаманте, беря сестёр под руки.
Остальные посмотрели на неё недоумённо, и Диаманте пояснила:
— Я гарантирую, что благодаря нашей интенсивной тренировочной суперпрограмме ты пройдешь испытание блестяще, и мадам Плюмаж
откроет рот от изумления!
— Чудесно! — хором воскликнули сёстры.
В Ярином взгляде читалось сомнение:
— Ну, если вы так говорите... — пробормотала она, но Диаманте улыбнулась с полной уверенностью.
— Идём-ка, — заявила она. — Не будем терять ни минуты!
Отрывок из книги «Чароземли. Хранительницы сновидений». Редакция «АСТРЕЛЬ СПБ»