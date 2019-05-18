Чароземли. Хранительницы сновидений 18 Мая, 2019 Убрать из закладок Добавить в закладки

Волшебный мир Чароземель снова в опасности! На этот раз темный маг злодей Эгор наслал чары на все Королевство – и его жители заснули глубоким сном… Смогут ли храбрые сердцем и чистые духом сёстры-принцессы разбудить волшебного Феникса и спасти родные Чароземли? Как принцессы проберутся через хищный лес? Выдержат ли сражение со зловещими Тенями? Вместе с помощниками – волшебными животными – отважные сестры пройдут все испытания и сохранят мир в своей сказочной стране!

Урок, который лучше не вспоминать!



С большого стола в Зале Этикета со звоном упала серебряная вилка, и ученики тихонько захихикали, прикрывшись шёлковыми салфетками.

— Тишина! — воскликнула мадам Плюмаж, подходя к столу. Учитель Правильного Поведения и Хороших Манер была миниатюрной дамой с нежным голосом, но все ученики Королевской Академии Чароземель знали, насколько она строга и непреклонна. Как знали и то, что идеальные манеры совершенно необходимы, чтобы однажды взойти на трон.

По приказу мадам Плюмаж все замолчали и уставились на девочку, сидящую во главе стола.

— Принцесса Яра! Я просто не знаю, что с вами делать… — вздохнула мадам Плюмаж. — Через четыре дня Большой Приём, а вы не можете удержать в руках столовые приборы!

Яра уже потеряла счёт тому, сколько раз на её долю выпадали подобные замечания...

Вскоре всем принцам и принцессам Королевства Чароземель придётся встречать безупречную королеву Озёр, мудрую правительницу одного из самых важных королевств в Царстве Фантазии. Ни один ученик не должен

произвести плохое впечатление!

Самма, Нивэс и Диаманте обеспокоенно вздохнули: ох уж эта их младшая сестрёнка-бунтовщица… Даже на минуту нельзя представить, чтобы королевская особа так себя вела. А ведь Яра, как и четыре других сестры, — наследница Великого Царства!

Только Калея, самая добрая из сестёр, сочувственно улыбнулась Яре:

— Постарайся быть более собранной за столом. А порезвиться сможешь после занятий в лесу!

Приободрённая Яра обменялась с Калеей улыбкой. Затем обратилась к учителю:

— Простите меня, мадам. Я не понимаю, зачем нужна вилка для каждого блюда. И у меня никак не получается открывать мидии вилочкой: по-моему,

гораздо проще есть их руками, разве нет?

В подтверждение своих слов она подцепила створки мидии ногтями, раскрыла раковину и с громким хлюпаньем втянула в себя её содержимое.

Мадам Плюмаж остановила девочку, раздражённо сказав:

— За многие, многие годы мне ещё не попадалась настолько непослушная ученица! Пожалуйста, Аня, покажите вашей однокласснице, как вести себя за столом.

Яра вздохнула: только этого ещё не хватало!

Аня взяла маленькую вилочку и без усилий вскрыла раковину:

— Конечно, мадам. Мидии едят вилкой номер одиннадцать и...

Яра перебила:

— А не номер тринадцать? Ой нет, кажется, номер тринадцать предназначена для клюквы... Или клюкву чистят ножичком номер сорок три?

Карауууул!!!

Мадам Плюмаж покачала головой:

— Боюсь, что вы действительно безнадёжны, Яра... Я не уверена, удастся ли вам когда-нибудь доказать, что вы — настоящая принцесса, а не юная дикарка!

— Да, мадам, — сказала Яра, пытаясь скрыть слабую улыбку.

«Юная дикарка» — это напоминало о грохоте водопада, о шорохе ветра

в листьях, о травянистых склонах, с которых можно скатываться кубарем...

А вот «настоящая принцесса» приводит на ум только чрезмерно элегантную одежду, формальности и серьёзности на каждом шагу. Но в конце концов и Яре предначертано взойти на престол Королевства. Так что волей-неволей

приходится посещать Академию, чтобы научиться себя держать и стать мудрой и справедливой правительницей.

— Ну-ну, не унывай! — прошептала ей Самма, сидящая рядом. — Я знаю, ты станешь самой умной, очаровательной и любимой принцессой, которую когда-либо видели в Королевстве Чароземель! Яра улыбнулась и подмигнула ей. Несмотря на разницу в возрасте, старшая и младшая сёстры отлично ладили между собой. В спокойном и безмятежном, как горное озеро, взгляде Саммы Яра нашла облегчение, и вулкан у неё внутри немного успокоился.

Однако тут вмешалась Диаманте:

— Ты была бы идеальна... Если бы для того, чтобы стать королевой, было необходимо пройти курсы «Выживание в лесу», «Как строить болотные домики на сваях» и «Искусство беспорядка»!

Яра собиралась ответить, но Нивэс оказалась быстрее: она ткнула свою близняшку в бок и знаком попросила замолчать.

— Девочки! — вмешалась мадам Плюмаж. — Довольно этой бесполезной болтовни!

Обед продолжался в абсолютной тишине, которую нарушало только досадливое сопение Яры.

— Какой вкус может быть у еды после всего этого? — пробурчала она.

— Ты права, — отозвалась Калея, мягко встряхивая своими кудряшками

кораллового цвета. — Гораздо лучше лакомиться печеньем у нас в комнате!

В конце урока ученикам разрешили встать из-за стола, и, когда все принялись аккуратно отодвигать стулья...

— КРРРЭЭЭЭК

Скрип, который разнёсся по залу, был похож на тягучий крик орла. И снова все повернулись к Яре, которая с виноватым видом держалась за спинку своего тяжёлого кресла.

Мадам Плюмаж вздохнула:

— Что же ещё я могла услышать? Даже представить не могу, что произойдет, когда вы будете исполнять Танец Равновесия!

Яра крепко сжала кулаки. Она-то знает, что произойдёт: настоящая катастрофа! Легендарный Танец Равновесия надлежало исполнять с небольшим шаром, удерживая его на голове. Поскольку шар был совершенно гладким, задача оказывалась почти невозможной. Очень давно директор Академии передал этот шар ученице, которая больше всех отличилась в обучении Правильному Поведению и Хорошим Манерам: Её Величеству Ализее, нынешней королеве Озёр. С тех пор она каждый год приносит его на Большой Приём, чтобы оценить грацию учеников. Ализея — правительница настолько любимая, что в Королевском Реестре, который хранится в Большом Зале, ей посвящена целая страница. А вот движения Яры отличаются примерно такой же грацией, как торнадо. И потому принцесса не сомневалась, что шар продержится у неё на голове не больше двух секунд, а потом она сделается

всеобщим посмешищем!

— Теперь можете идти, — сказала мадам Плюмаж. — А вы, Яра, как можно больше тренируйтесь! Будем надеяться, что вы правы!

— Тебе просто нужно немного практики... — утешила сестру Калея, когда они выходили из зала.

— Вот увидите: вместе мы справимся и с этим! — добавила Диаманте. — Иначе какая польза от того, что у тебя четыре старшие сестры?

Яра наконец рассмеялась и заметила:

— Девочки, я ценю вашу помощь, но я, танцы и равновесие — это несовместимые вещи.

— Неправда. Ведь в твоем распоряжении — целая команда превосходных тренеров! — сказала Диаманте, беря сестёр под руки.

Остальные посмотрели на неё недоумённо, и Диаманте пояснила:

— Я гарантирую, что благодаря нашей интенсивной тренировочной суперпрограмме ты пройдешь испытание блестяще, и мадам Плюмаж

откроет рот от изумления!

— Чудесно! — хором воскликнули сёстры.

В Ярином взгляде читалось сомнение:

— Ну, если вы так говорите... — пробормотала она, но Диаманте улыбнулась с полной уверенностью.

— Идём-ка, — заявила она. — Не будем терять ни минуты!

Отрывок из книги «Чароземли. Хранительницы сновидений». Редакция «АСТРЕЛЬ СПБ»

