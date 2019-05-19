Комедийный мультсериал «Губка Боб Квадратные Штаны» 19 Мая, 2019 Убрать из закладок Добавить в закладки

Его знает каждый! Встречайте на канале «Карусель» любимца всех детей и взрослых — забавного морского обитателя по имени Губка Боб!

На дне Тихого океана, в небольшом городке живет наш герой — озорной Губка Боб Квадратные Штаны. Он работает в подводном ресторане, а в свободное время любит пускать мыльные пузыри и ловить медуз вместе со своим другом, морской звездой Патриком.

Каждый день весельчаки Губка Боб и Патрик находят приключения, устраивают розыгрыши и попадают в переделки. А зрители с удовольствием наблюдают за развлечениями героев и увлекательной жизнью подводного города!

Смотрите премьеру мультсериала с 20 мая по будням в 22:00 МСК, по пятницам и выходным в 23:30 МСК.