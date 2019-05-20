Чистопородный воришка 20 Мая, 2019 Убрать из закладок Добавить в закладки

Они — самые толковые сыщики во всём Париже! У этой четвёрки есть усы, лапы, хвосты и... исключительный нюх. Кто украл драгоценные серьги знаменитой актрисы Мари Белиссимы? Пока полиция гоняется за призраками, коты-сыщики ведут своё расследование преступления...

Когда солнце скрывается за крышами Парижа, а ночная мгла окутывает трубы домов, город начинает переливаться огнями, словно звёздный небосвод. Городские огни зажигаются потихоньку: сначала электрический свет заливает широкие бульвары, затем вдоль улиц вспыхивают старые газовые фонари. Загораются окна домов, ресторанчиков, театров, витрины пока ещё открытых магазинов… Так до тех пор, пока ночь окончательно не опустится на город и Париж не превратится в «город огней».

Вот только окна на последнем этаже одного высокого и узкого парижского особняка в тот вечер так и не зажглись. Дом этот возвышался на улице Виктора Массе под номером 12 в квартале Монмартр. Только не подумайте, что в доме никого не было, совсем наоборот. Просто его обитатель умел видеть даже в кромешной тьме. Вас это не должно удивлять — всё дело в том, что хозяином дома (а вернее, мансарды) был кот. Огромного чёрного котяру звали Мистер Луноброд, а родом он был из Америки. Когда кот оставался дома один, он обожал забираться на свою мягкую бархатную по душку у окна и с высоты наслаждаться видом Парижа.

— Эй, сэр, — пропищал чей-то голосок. — Прикажете зажечь свечу? Или, может быть, керосиновую лампу?

Это говорил полевой мышонок по имени Люк Мышелло. Он был верным помощ ником Мистера Луноброда. Обычно люди думают, что коты и мыши не ладят друг с другом, но это глубокое заблуждение. Единственные настоящие враги котов — это собаки, которых ещё зовут пустолайками.

— О нет, благодарю, — учтиво ответил кот, вытягивая лапы. — Хочу ещё полежать и полюбоваться на этот дивный вид! Скажи-ка лучше, куда подевался Оливье?

Оливье Бонне был третьим обитателем мансарды. У этого художника было золотое сердце и внушительное пузико. Все дни напролёт он писал картины, а по вечерам любил читать, положив Луноброда себе на колени. Оливье, как и все люди, был немного наивным. Например, художник полагал, что настоящий хозяин дома — это он! На кошачьем языке Луноброд называл Оливье «повелителем еды» (коты считают, от людей только и пользы что приносить кормежку). На самом деле кот и художник были закадычными друзьями. Даже по утрам, торопясь на работу, Оливье не забывал поправить лежанку и почесать шейку своему усатому другу.

— Гм... — озадаченно произнёс Люк Мышелло. — Сказать по правде, художник с самого утра носа не показывал.

Оливье вышел из дома ни свет, ни заря, пробурчав, что днём будет рисовать, а вечером навестит господина Прюнье…

Луноброд тревожно задёргал усами, а за тем печально и протяжно вздохнул. У господина Прюнье была художественная галерея, там он продавал богачам коллекционерам картины Оливье. А ещё Прюнье был ловкий плут и пройдоха — ему всегда удавалось обвести бедного художника вокруг пальца и тайком от него прикарманить деньжата. Из галереи бедняга Оливье обычно возвращался понурым, с потухшим взглядом. Луноброду приходилось тратить целый вечер, чтобы вернуть хозяину его прежнюю весёлость.

— Будем надеяться, что… — начал говорить кот.

Тут дверь широко распахнулась.

— Луноброд! Привет, мяука, а вот и я! — раздался звонкий голос.

Вспыхнул яркий свет, и Люк Мышелло поспешил юркнуть в свою норку. (Хотя Оливье был и добрый малый, но, как многие люди, совсем не выносил вида мышей.) Художник живо сбросил плащ на пол, закинул берет на вешалку и танцевальным шагом прошёлся по мансарде. А так как толстяк весил больше ста килограммов, то пол заходил ходуном, как при землетрясении.

— Мяу? — удивился Луноброд.

Если бы Оливье знал мяучий язык (именно на этом языке говорят все коты), он бы, конечно, понял, что Луноброд спросил, от чего художник так развеселился. Но Оливье решил, что кот приглашает его поговорить по душам — ему как раз не терпелось это сделать.

— Грандиозная новость, дружище! Ты не догадаешься, что произошло! Сразу после работы я отправился в галерею Прюнье. Я нагрянул как раз в тот момент, когда покупатель решил купить мою картину. Мою, именно мою! И заплатить чистым золотом! Покупатель был сам не свой от радости, что познакомился со мной. Он даже убедил Прюнье сделать большую скидку… Но это не беда, всё равно нам осталась кругленькая сумма! В этом месяце я даже смогу заплатить за аренду мансарды, ты понимаешь? Луноброд усмехнулся — он то понял, в чём дело. По забавному совпадению, художник появился в галерее в нужный момент, и мошенник Прюнье не смог, как обычно, одурачить Оливье и украсть его денежки.

Художник продолжил:

— По пути домой я заскочил в галантерейный магазин и купил себе чудный головной убор… — Оливье показал на берет. — Кстати, дружок, я и тебе купил подарок!

С этими словами он засунул свою огромную ручищу в карман жилетки и вытащил деревянную коробочку. Луноброд тут же облизнулся и сглотнул слюну, предвкушая угощение. Но, когда художник открыл коробку, разочарованию кота не было предела — ничего вкусного! В коробочке лежал бантик: ослепительно белый галстук бабочка — он бы превосходно подошёл к фраку для светского раута. Луноброд ошеломлённо разглядывал подарок, а Оливье вынул шёлковую бабочку из коробки и обернул её вокруг шейки кота.

— Оля-ля, с этой бабочкой ты не кот, а картинка! — воскликнул художник. — Про сто записной франт! Луноброд восхищённо разглядывал своё отражение в оконном стекле. Вообще-то он мог бы сорвать эту неудобную бабочку лёгким движением лапы… Коты обладают врождённой элегантностью — им не нужны всякие ленточки и бантики, чтобы подчеркнуть свою красоту! Но, честно говоря, этот галстук очень шёл Луноброду. Белая бабочка выделялась на его чёрной как смоль шёрстке и придавала щеголеватый вид. К тому же на вечер у Луноброда была назначена очень важная встреча (хоть Оливье и не знал об этом). Бабочка стала последним штрихом к портрету кота. Луноброд ещё раз взглянул в зеркало — и последние сомнения рассеялись: обыщи хоть весь Париж — элегантней кота не найдёшь!

Отрывок из книги «Чистопородный воришка». Редакция «Астрель СПБ»

