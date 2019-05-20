Телеканал «Карусель» и Шарик объявляют конкурс комиксов!
20 Мая, 2019
Придумай интересное приключение с любимыми героями и получи классные призы от «Союзмультфильма»!
Привет, я — Шарик из Простоквашино. У нас тут такие дела происходят каждый день: то Матроскин новый бизнес откроет, то Тама-Тама что-то изобретет, то Дядя Печкин непонятную посылку принесет и не отдаст. Вот я и подумал, как блогер известный, надо мне конкурс провести!
Скорее придумывай, какие приключения нас ждут в Простоквашино, нарисуй и принимай участие в конкурсе!
Правила простые:
- Нарисуй комикс о приключениях в Простоквашино;
- Пришли рисунок нам на сайт;
- Зови всех друзей голосовать за твою работу;
- Подписывайся на инстаграм Шарика @sharrrik и отмечай его в своих постах!