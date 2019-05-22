Наоборотная мама
Каждая мама придумывает для ребёнка свой особый волшебный мир. И малыш растёт в этом любящем мире, напитываясь им на всю оставшуюся жизнь. В маминой Вселенной возможны любые чудеса, а уже в три-четыре года ребёнок и сам становится волшебником, изобретателем, магом, не знающим никаких ограничений. И тогда они с мамой начинают придумывать миры вместе. Так начинается совместная игра, которая продлится несколько прекрасных сумасшедших лет.
Как правильно крутиться
Однажды мама пришла за сыном в садик. А воспитательница
ей и говорит:
— У меня ужасные новости. Сегодня мы рисовали цветочек,
а ваш сын постоянно крутился.
Мама спросила:
— А как он крутился, вот так? — И сделала колесо.
— Нет! — говорит воспитательница.
— А как же он крутился, вот так? — И перекувырнулась через
голову.
— Нет, — кричит воспитательница, — не так!
— Может быть, он крутился вот так? — спросила мама и сделала тройное сальто назад.
— Да нет же! — говорит воспитательница. — Просто крутился
на одном месте.
— На одном месте? В свои четыре года? Вот ужас. Я обязательно научу его крутиться, как полагается, — пообещала мама. — Вы будете довольны.
Мама взяла сына за руку, и они вышли из сада. Воспитательница выглянула в окно. Мама стояла на газоне и показывала сыну, как делать колесо.
Укладывание наоборот
Каждый вечер мама спрашивала своего сыночка:
— Тебя как укладывать? Как обычно или всё наоборот?
И сынок отвечал:
— Давай как обычно.
А иногда говорил:
— Сегодня наоборот.
Если он выбирал укладывание наоборот, мама клала его спать под кроваткой. А сама забиралась под диван. Одеяло мама сворачивала валиком и уносила в ванную. А подушку подсовывала сыну под ноги.
Вместо колыбельной мама рычала, как мотор, и изо всех сил раскачивала свой диван. А сын в это время бибикал и крутился. А когда сынок начинал засыпать, мама гудела поаровозному:
— ТУУУУ-ТУУУУУ!
Аж стены дрожали. И сынок очень быстро засыпал. А за ним и мама.