Наоборотная мама 22 Мая, 2019 Убрать из закладок Добавить в закладки

Каждая мама придумывает для ребёнка свой особый волшебный мир. И малыш растёт в этом любящем мире, напитываясь им на всю оставшуюся жизнь. В маминой Вселенной возможны любые чудеса, а уже в три-четыре года ребёнок и сам становится волшебником, изобретателем, магом, не знающим никаких ограничений. И тогда они с мамой начинают придумывать миры вместе. Так начинается совместная игра, которая продлится несколько прекрасных сумасшедших лет.

Как правильно крутиться

Однажды мама пришла за сыном в садик. А воспитательница

ей и говорит:

— У меня ужасные новости. Сегодня мы рисовали цветочек,

а ваш сын постоянно крутился.

Мама спросила:

— А как он крутился, вот так? — И сделала колесо.

— Нет! — говорит воспитательница.

— А как же он крутился, вот так? — И перекувырнулась через

голову.

— Нет, — кричит воспитательница, — не так!

— Может быть, он крутился вот так? — спросила мама и сделала тройное сальто назад.

— Да нет же! — говорит воспитательница. — Просто крутился

на одном месте.

— На одном месте? В свои четыре года? Вот ужас. Я обязательно научу его крутиться, как полагается, — пообещала мама. — Вы будете довольны.

Мама взяла сына за руку, и они вышли из сада. Воспитательница выглянула в окно. Мама стояла на газоне и показывала сыну, как делать колесо.

Укладывание наоборот

Каждый вечер мама спрашивала своего сыночка:

— Тебя как укладывать? Как обычно или всё наоборот?

И сынок отвечал:

— Давай как обычно.

А иногда говорил:

— Сегодня наоборот.

Если он выбирал укладывание наоборот, мама клала его спать под кроваткой. А сама забиралась под диван. Одеяло мама сворачивала валиком и уносила в ванную. А подушку подсовывала сыну под ноги.

Вместо колыбельной мама рычала, как мотор, и изо всех сил раскачивала свой диван. А сын в это время бибикал и крутился. А когда сынок начинал засыпать, мама гудела поаровозному:

— ТУУУУ-ТУУУУУ!

Аж стены дрожали. И сынок очень быстро засыпал. А за ним и мама.

Отрывок из книги «Наоборотная мама». Редакция «Малыш»