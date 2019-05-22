Фестиваль детского телевидения «Включайся!» — 2019 22 Мая, 2019 Убрать из закладок Добавить в закладки

Фестиваль пройдет в Москве с 5 по 7 июня при участии телеканала «Карусель».

Национальная ассоциация телерадиовещателей (НАТ) с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, и участии детско-юношеского телеканала «Карусель» выступит организатором четырнадцатого фестиваля детского телевидения «Включайся!». Он пройдет с 5 по 7 июня 2019 г. в Москве.

В конкурсе представлены 7 номинаций:

«Хочу всё знать»;

«Герои моей страны»;

«Мир добрых новостей»;

«Не скучай!»;

«Пластилиновая ворона»;

«Увлекательный мир»;

«Кинолюбитель».

Фестиваль «Включайся!» — конкурс детских и юношеских телевизионных программ и фильмов, созданных студиями, в которых учатся дети в возрасте до 18 лет, а также телекомпаний, производящих программы для детей.