Отрывок из книги «Школа Жуткинса. Шкафчик съел Люси!» 28 Мая, 2019 Убрать из закладок Добавить в закладки

Продолжение жутких приключений Сэма Склепса! Живая школа охотится на учеников – и Сэм должен вновь сразиться с ней! Его друзья, Люси и Антонио, спешат на помощь. Но внезапно Люси исчезает в глубинах шкафчика, а затем и сам Сэм вместе с Антонио пропадает в недрах зловещей школы! Смогут ли они выбраться из ловушки? Что же остановит школу-монстра? Почему Орсон Жуткинс не похоронен вместе со своей семьей? И какую страшную тайну друзьям предстоит раскрыть?



Сэм и Антонио кинулись прямиком к бойлерной. Сэм широко распахнул дверь и тут же захлопнул её за собой.

ХРЫШШШ! В закрытую дверь впились сотни сумасшедших изжёванных предметов. Сэм затаил дыхание и осмотрелся. Одну из стен сплошь покрывал лабиринт из старых ржавых труб. Трубы оказались живыми! Они двигались, как армия змей. Скручивались, скрежетали, издавая пронзительный лязг.

— Люси! — выкрикнул Сэм, указывая куда-то пальцем. Их подруга висела в воздухе вверх тормашками. Одна из труб обвилась вокруг её лодыжки.

— Ребята! Вы нашли меня! Пожалуйста, вытащите меня отсюда! — завизжала Люси.

Крик о помощи ещё больше разозлил школу. Труба, державшая девочку за ногу, принялась мотать её в воздухе.

— Эта труба вертит Люси, как куклой! — ужаснулся Антонио.

— Люси, держись! — крикнул Сэм.

Сэм и Антонио попытались вскарабкаться по гигантской стене из труб. В отличие от подвала, слизи в комнате не было и металлические трубы были сухими. Ребята могли за них держаться. Сэм почувствовал, как по трубам бежит вода. «Ага, они доставляют воду во все уголки школы», — сообразил Сэм.

Антонио ухватился за трубу, державшую Люси, и с силой потянул её, стараясь высвободить девочку.

— Иду на помощь! — объявил Сэм.

— Труба вцепилась очень крепко! — крикнул Антонио, не прекращая тянуть.

— ПО-МО-ГИ-ТЕ! — завизжала Люси.

Антонио дёрнул ещё сильнее, но тут...

ЛЯЗГ! Труба вырвалась из его рук, скинув мальчика на землю.

— Так мы Люси не выручим! — признал Антонио, поднимаясь на ноги.

Сэм спрыгнул вниз. «Должен же быть способ заставить трубу отпустить её!» — подумал он. Мальчик оглядел комнату. В углу стоял большой бойлер — центральный нагреватель воды. Отец Сэма работал сантехником, поэтому Сэм многое знал о трубах. Этот аппарат нагревал воду, а потом прогонял её по всему зданию. Скоростью подачи воды можно было управлять с помощью колеса на передней стенке бойлера. «Если я поверну колесо, то вода потечёт медленнее! Может, это ослабит трубы и заставит их отпустить Люси», — решил он.

Сэм вцепился в колесо, ржавое и тугое. Оно со скрежетом повернулось. Но ситуацию это не спасло. Люси замотало во все стороны ещё сильнее.

— Сэм, что ты творишь? — завопил Антонио.

— ОСТАНОВИСЬ! Ты делаешь только хуже! — крикнула Люси.

Её болтало в воздухе со скоростью света. Всё быстрее и быстрее! Сэму нужно было освободить подругу, пока не поздно!

Отрывок из книги «Школа Жуткинса. Шкафчик съел Люси!». Редакция «Астрель СПБ»