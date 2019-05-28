Издательство «АСТ дети» приглашает родителей и детей на книжный фестиваль «Красная Площадь»! 28 Мая, 2019 Убрать из закладок Добавить в закладки

Погрузитесь всей семьей в мир сказочных персонажей. Суперсекретная банда пушистиков, Муми-Тролли, Золушка и Гномик Дрёма будут ждать вас на главной площади страны.

1 Июня, День защиты детей

Что? Творческая встреча с выдающимся художником детской книги Борисом Аркадьевичем Диодоровым - лауреатом премии Президента Российской Федерации в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества 2018 года!

Кто? Издательство "Малыш"

Когда? 1 июня, 13:00 - 14:00, Детская сцена

Что? Театрализованное шоу для детей с элементами интерактива - "Феи Солнечного леса".

Кто? Издательство "Вилли Винки"

Когда? 1 июня, 14:00 - 15:00, Детская сцена

Что? "Рыцарь детской литературы, самый солнечный писатель наших дней". Олег Кургузов "Рассказы маленького мальчика", о книге рассказывают и вспоминают писателя: Лев Яковлев, Тим Собакин, Игорь Жуков, Марина Москвина, Анна Власова, Ольга Шальнева.

Кто? Издательство "Малыш"

Когда? 01.июн, 17:00 - 18:00, Детская сцена

Что? Книжное шоу «Через 100 лет… Будущее время…». Летчик-космонавт Федор Юрчихин и директор департамента детской литературы Ольга Муравьева объявят о запуске литературно-фантастического конкурса для детей. Совместный фантастический проект Издательства «Аванта», Сотового оператора МТС (проект «Поколение М»), крупнейшего благотворительного фонда «Система».

Кто? Издательство "Аванта"

Когда? 01.июн, 17:30 - 18:30, Главная сцена

Что? Лекция «Скорочтение для детей. От азов до уверенного чтения». Представит книгу Гюзель Абдулова - тренер по развитию памяти, внимания, риторики, методист, нейропсихолог, руководитель Школы Супермозг.

Кто? Издательство "Малыш"

Когда? 01.июн, 19:00 - 20:00, Детская сцена



2 Июня



Что? Презентация книги «Легенды старой Англии», которую представят внук поэта Александр Маршак и художница Ольга Монина.

Кто? Издательство " Малыш"

Когда? 02.июн, 13:00 - 14:00, Детская сцена

Что? Театрализованное представление по книге Шарля Перро «Золушка». Сказочная фэшн-история Золушки. Выставка сказочной моды и презентация книги «Золушка». Книгу представит художник Галя Зинько и команда артистов и дизайнеров продюсерского центра «Эколь».

Кто? Издательство «Вилли Винки»

Когда? 02.июня, 15:00 - 16:00, Детская сцена

Что? Спектакль «Гномик Дрёма. Большие приключения маленького Песочного человечка». Песочный спектакль по книге Люси Астнер «Гномик Дрёма. Большие приключения маленького Песочного человечка», постановка песочного театра Екатерины Шеффер.

Кто? Издательство "Вилли Винки"

Когда? 02.июня, 21:00 - 22:00, Детская сцена

3 Июня



Что? Спектакль "Космос. Начало". Театр "Студия историй" представит спектакль-сторителлинг "Космос. Начало».

Кто? Издательство "Аванта", Издательство "Вилли Винки"

Когда? 03.июн, 11:00 - 12:00, Главная сцена

Что? Презентация "Кыш и два портфеля". Творческий вечер к 90-летию Юза Алешковского. В мероприятии примут участие: российская писательница, кинокритик, публицист Алла Гербер, российский поэт, прозаик и сценарист Юрий Ряшенцев, доцент кафедры русской литературы ХХ-ХХI вв, преподаватель детской литературы Наталья Богатырева, художник Надя Бугославская.

Кто? Издательство "Малыш"

Когда? 03.июн, 13:00 - 14:00, Детская сцена

Что? Презентация "Всю жизнь я играю в куклы", Книгу с иллюстрациями Лии Майоровой «Лучшие сказки для малыша »представит режиссер Александр Митта.

Кто? Издательство " Малыш"

Когда? 03.июн, 15:00 - 16:00, Детская сцена

Что? Песочный спектакль «Сказки, легенды и притчи» по произведениям Леонардо да Винчи, которые можно не только услышать, но и увидеть. Живое слово и песочная анимация от Алексея Ермакова и Екатерины Шеффер. В 2019 году исполняется 500 лет со дня смерти Леонардо да Винчи.

Кто? Издательство " Малыш"

Когда? 03.июн, 21:00 - 22:00, Детская сцена



4 Июня



Что? Презентация «Приключения Мохнатика и Веничкина в Италии». Проведи летние каникулы в Италии! Подведение итогов конкурса и интерактивная презентация книги. Книгу представит автор Светлана Кривошлыкова и посол Италии в России.

Кто? Издательство "Астрель СПБ"

Когда? 04.июн, 12:00 - 13:00, Детская сцена

Что? Квест «Истории про Нэнси Дрю», проведение детектив-квеста.

Кто? Издательство "Астрель"

Когда? 4 июня, 17:00 - 18:00, Детская сцена



5 Июня



Что? Лекция "Как работает иммунитет" - научно-просветительская лекция биолога Екатерины Умняковой. Екатерина - научный сотрудник ФГБНУ «Институт экспериментальной медицины». Екатерина на протяжении 8 лет занимается исследованием иммунитета и взаимодействия отдельных его компонентов, разрабатывает антибиотики нового поколения и несет знания в массы, выступая с научно-просветительскими лекциями по всей стране.

Кто? Издательство "Аванта"

Когда? 05.июн, 12:00 - 13:00 , Детская сцена

Что? Лекция «Псевдонаука». Лекторий, который должен быть! Презентация проекта "Библиотека Гутенберга". Открытая лекция от автора Леонида Подымова.

Кто? Издательство "Аванта"

Когда? 05.июн, 14:00 - 15:00, Детская сцена

Что? Интерактивная презентация книги Нила Патрика Харриса "Волшебные неудачники. Приключения продолжаются". Книгу представят лауреаты международных конкурсов, почетные члены Российской ассоциации иллюзионистов, звезды "Большого шоу иллюзий" Михаил и Лерико Цителашвили.

Кто? Издательство " Вилли Винки"

Когда? 05.июн, 17:00 - 18:00, Детская сцена

Что? Лекция "Химия - просто" и "Химические элементы", презентация проекта "Библиотека Гутенберга". Открытая лекция от автора книг Александра Иванова. Химикам и НЕхимикам посвящается эта книга. Книга, которую мы долго делали, которую долго ждали. Книга, подготовленная совместно с просветительским проектом "ХИМИЯ – ПРОСТО", отмеченным министерством образования России наградой "За верность науке".

Кто? Издательство "Аванта"

Когда? 05.июн, 19:00 -20:00, Детская сцена

6 Июня



Что? Презентация "Большая энциклопедия в сказках для малышей" - «Что? Где? Когда?» в сказках. Встреча со сценаристом радио и телевидения, автором программ, спектаклей и книг для детей Наталией Немцовой.

Кто? Издательство "Малыш"

Когда? 06.июн, 13:00 - 14:00, Детская сцена

Что? Интерактивная презентация Суперсекретная банда пушистиков. Интерактивное шоу + мастер-класс по серии книг Кати Алвес «Суперсекретная банда пушистиков».

Кто? Издательство "Вилли Винки"

Когда? 06.июн, 16:00 - 17:00 – Зона мастер-классов

Что? Как жить в мире Муми Троллей? Литературная экскурсия по Муми-миру. Автор идеи и ведущая - искусствовед и драматург Елизавета Трусевич.

Кто? Издательство "Вилли Винки"

Когда? 06.июн, 19:00 - 20:00, Детская сцена