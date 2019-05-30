Викинг Таппи и большая буря 30 Мая, 2019 Убрать из закладок Добавить в закладки

Сколько всего происходит в Шепчущем Лесу каждый день: оленёнок Триша повстречал таинственного незнакомца, волчонок придумал хороший способ спрятаться от грозы, а викингу Таппи пришлось утешать заплаканного гнома. В книге "Викинг Таппи и большая буря" найдётся интересная история для каждого, стоит только перелистнуть страницу. Идеально для чтения на ночь и для самостоятельного знакомства с книгами.

Викинг Таппи и заплаканный гном

Летом в Шепчущем Лесу случалось много всего чудесного, но главным событием была олимпиада. Все лесные жители собирались на поляне, чтобы поучаствовать в спортивных состязаниях. Они смеялись, танцевали и веселились. А за малышами присматривал викинг Таппи, терпение и невозмутимость которого были известны далеко за пределами Леса.

Игры всегда проходили на Солнечной Поляне — самой большой во всём лесу. В день открытия игр к Таппи подошёл доктор Пилюля, держа за руку гнома с глазами-пуговками и маленьким носиком.

— Таппи, позволь мне представить тебе моего внука Кроху, — сказал старый гном. — Не мог бы ты найти какой-нибудь вид спорта, который его заинтересует? Я и сам бы это сделал, но должен следить за безопасностью участников. Помнишь, как в прошлом году Бобёр набил себе шишку во время прыжков в длину?

— Помню-помню, — закивал Таппи. — У меня, правда, и у самого хлопот полно, но я с удовольствием провожу Кроху в какое-нибудь интересное место. Пойдём, приятель! Познакомлю тебя с другим спортсменом. Триша! У меня к тебе дело!

Оленёнок, который организовывал соревнования по бегу и прыжкам в длину, охотно взял гнома Кроху под свою опеку.

— У нас тут самые разные соревнования! — увлечённо рассказывал Триша. — Можешь принять участие в беге или в прыжках! Что тебе больше нравится?

Глаза гнома делались всё больше и больше, а щёки — краснее и краснее, пока наконец он не расплакался.



— Что случилось? — допытывался Триша. — Не хочешь бегать? Не любишь прыгать? Ну скажи мне, в чём дело?

Но гном всё плакал и плакал, и никак не мог остановиться.

— Наверное, я тебе не понравился, — вздохнул Оленёнок. — Ну что ж, пойдём, отведу тебя к Бобру.

Бобёр весело улыбнулся маленькому гному и сказал:

— Я организовываю соревнования по плаванию в реке. Присоединишься к нам?

Гномик Кроха расплакался ещё пуще.

— Ну что же ты плачешь? — расстроился Бобёр. — Не умеешь плавать? Воды боишься? Скажи мне!



Но Кроха хлюпал носом до тех пор, пока Бобёр не решил отвести его к кому-нибудь ещё. Увы, и это не помогло. Точно так же гномик повёл себя при виде Медведя, который организовывал турнир по сбору припасов, и Волка, который был чемпионом по перетягиванию каната, и Ворона, готовившего соревнования по метанию шишек. Кроха рыдал так громко, что снова привлёк внимание Таппи. Огромный викинг поднял гнома на руки, отёр ему слёзы и спросил:

— А может, ты вообще не хочешь участвовать в состязаниях, а?

Кроха закивал головкой и робко улыбнулся.

— Так почему же ты сразу нам об этом не сказал? — удивился Таппи. — В этом ведь нет ничего страшного! Ты вовсе не обязан заниматься спортом. Можешь просто смотреть на соревнования, кричать «браво» и радоваться хорошему дню.

Кроха просиял.

— А на будущее запомни: слезами горю не поможешь! — советовал ему Таппи. — Если тебя что-то беспокоит, ты можешь об этом сказать! Мы ведь не всегда догадаемся, понимаешь?

— Хорошо, — тихонечко прошептал малыш. — В следующий раз я попытаюсь.

— Ну вот так-то оно лучше! — Таппи улыбнулся и посадил гномика себе на плечо. — А пока поможешь мне судить соревнования!



Поверь мне, Кроха, что это так же непросто, как в них участвовать. Малютка гном был рад помочь Таппи, а игры того лета оказались особенно интересными и захватывающими.



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