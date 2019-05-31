Праздник непослушания 31 Мая, 2019 Убрать из закладок Добавить в закладки

Первого июня во многих странах отмечается один из самых старых международных праздников – День защиты детей. И этот день нужно обязательно посвятить своему малышу!

Например, почитать вместе хорошую книгу. Совместное чтение вслух – это не только милая семейная традиция, но и мощный инструмент для развития ребёнка. Дети, которым читают вслух книги, выражают свои мысли более красочно и лучше запоминают слова. Но самое главное – совместное чтение помогает наладить контакт с ребёнком и найти ответы на важные вопросы. Читайте вместе, играйте в персонажей книг, разыгрывайте мини-спектакли по сюжетам! Весёлые моменты вместе – это одни из лучших воспоминаний, которые вы можете подарить своему ребёнку.

«100 собак»

Маленькая собачка, высокая собака, играющая с мячиком, большой пёс, собака, закапывающая кость во дворе. Неужели на страницах этой книги действительно уместилось 100 собак, занимающихся своими важными собачьими делами? Да, мы всех посчитали! Автор Майкл Уейт утверждает, что родился, сжимая карандаш в руке. Вот уже 30 лет он работает на детском телевидении, а ещё пишет и иллюстрирует книги. Майкл живёт в Ланкашире вместе со своей чудесной женой и красавицей-дочкой. Отправляйся в путешествие по разворотам книги "100 собак" и посчитай сам этих ласковых мопсов, забавных корги и величественных борзых.

Для детей до 3-х лет.





«Кукутики. Любимые песенки Кукутиков»

Новинка – сборник песен, прозвучавших на канале YouTube в рамках развивающего музыкального проекта для детей. Энергичные, легко запоминающиеся строчки, содержащиеся на страницах этого издания, исполненные задорными Кукутиками, не оставят равнодушными ни одного читателя. Уверены, что лучшие песенки Кукутиков, набравшие миллионы просмотров и подписчиков в сети Интернет, понравятся вашему малышу, а яркие, легко узнаваемые иллюстрации сделают этот сборник его любимой книгой.

Для дошкольного возраста.





«Три поросёнка. Сказка с продолжением. Рисунки В. Чижикова»

Сказка "Три поросёнка" пришла к нам из английской народной литературы. В советские годы писатель С. Михалков настолько точно пересказал её, что волк и поросята Ниф-Ниф, Нуф-Нуф и Наф-Наф сразу полюбились детской публике. Однако мало кто знает, что С. Михалков сочинил ещё и продолжение к "Трём поросятам" специально для очень любопытных детей. В этой книге представлен именно такой вариант сказки в рисунках народного художника РФ Виктора Александровича Чижикова.

Для детей до 3-х лет.



«Фея Розочка. Радужный пони для принцессы»

Кто сказал, будто девчонки любят только розовый цвет? А как же пудровый, персиковый, фарфоровый, лавандовый, наконец? Все самые нежные цвета, самые очаровательные вещицы и самые заветные мечты любой маленькой принцессы можно найти в новой серии редакции «Вилли Винки» «Феи Солнечного леса». Фея Розочка — сказочная принцесса в платье с сердечками. Она умеет исполнять самые сокровенные желания. Новая серия книг про фей Солнечного леса от автора знаменитой по всему миру "Земляничной феи" Штефани Дале.

Для возраста 3-6 лет.







«Лабиринты», Гигантский активити-альбом

Альбом «Лабиринты» — это 32 отрывных листа с увлекательными заданиями и ответами к ним. Юные читатели найдут здесь множество лабиринтов, а также логических, числовых и графических остроумных задачек и ребусов, кроссвордов и головоломок. Их решение развивает сообразительность, интеллект, любознательность, умение логически рассуждать и нестандартно мыслить.

Для дошкольников.





«Сказки Матушки Гусыни»

Уже более двухсот лет знаменитая Матушка Гусыня рассказывает детям по всему миру английские народные стихи и сказки, прибаутки, считалки, скороговорки, напевает малышам песенки и загадывает загадки. В нашей книге уникальный творческий коллектив авторов-переводчиков произведений неувядающей классики – С. Маршака и А. Маршака, деда и внука. Им удалось передать дух и своеобразие английского детского фольклора – выразительный язык, краткость, народный юмор (порой парадоксальный), разнообразие жанров. Великолепные иллюстрации известного художника Розмари Уэллс усиливают впечатление от старой доброй классики.

Для дошкольного возраста.





«Сказки»

Сказки Александра Сергеевича Пушкина написаны почти два века назад. Многие слова уже устарели, а некоторые предметы исчезли из обихода. Читать произведения, когда какие-то выражения не понятны - сложно. Непривычная лексика может оттолкнуть ребенка от чтения. Поэтому-то и появилась серия «Детская книга с вопросами и ответами для почемучек».

Для детей младшего и среднего школьного возраста.





«Как устроена Земля?»

Можно ли заглянуть за край Земли, или обойти её всю по кругу? И какая она: плоская, квадратная, или шарообразная? Над этим вопросом бились многие философы, учёные и путешественники. И потихоньку, со временем, открывали Землю всё больше и больше. Книга расскажет о том, откуда на Земле взялись моря и реки, горы и пустыни, о загадочном подземном мире нашей планеты: о тектонических плитах и их передвижениях, о том, что находится в самом центре Земли, о вулканах и землетрясениях, и об огромной толще воздуха, окружающей Землю и называемой атмосферой.

Для младшего школьного возраста.





«Школа Жуткинса. Шкафчик съел Люси!»

Продолжение жутких приключений Сэма Склепса! Живая школа охотится на учеников — и Сэм должен вновь сразиться с ней! Его друзья, Люси и Антонио, спешат на помощь. Но внезапно Люси исчезает в глубинах шкафчика, а затем и сам Сэм вместе с Антонио пропадает в недрах зловещей школы! Смогут ли они выбраться из ловушки?

Для детей среднего школьного возраста.



«Легенды старой Англии»

Знаете ли вы, как развивалось народное творчество в Англии? Великий поэт, драматург и непревзойденный переводчик Самуил Яковлевич Маршак открыл для нас мир народной английской поэзии, рассказал про приключения отважного Робина Гуда, героев «Верескового меда», «Королевы Элионор», царицы Бунди и других героев. Маршак «заставил» говорить по-русски Шекспира, Бернса, Байрона, Киплинга, Лира, Кэрролла и других известных писателей Британии. Английские баллады просты и естественны, как и весь английский детский фольклор. Познакомьтесь с ними в нашей книге «Легенды старой Англии».

Для детей среднего и старшего школьного возраста.

