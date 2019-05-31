Мультсериал «Монсики» 31 Мая, 2019 Убрать из закладок Добавить в закладки

Приключения жителей удивительного мира, в котором правят эмоции!

Монсики живут на маленькой покрытой водой планете с десятью островами, но только три из них пригодны для жилья, а на остальные лучше не попадать…

Острова Монсиленда представляют собой воплощения настроений. Здесь есть море Любви, Зловулкан, поляна Грусти, облака Счастья, остров Уныния, пещеры Жадности, где водятся страхи, засасывающее болото Зависти, вечно холодный Пик Зазнайства и безжизненная пустыня Лени.

Проблема в том, что острова притягивают Монсиков помимо их воли, — стоит лишь человечкам впасть в соответствующее эмоциональное состояние.

Смотрите премьеру мультсериала 2 июня в 07:35 МСК.